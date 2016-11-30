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    Онлайн РФПЛ: «Зенит», ЦСКА, «Рубин» и «Урал» одержали домашние победы


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    Голосов: 1
    30.11.2016 21:30
    Сегодня стартовал второй круг чемпионата России. «Бомбардир» вместе с вами проследил за всеми матчами и показывает самое главное.

    «Урал» – «Ростов» – 1:0

    Состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу, Павлюченко

    Запасные: Тимофеев, Арапов, Панков, Меркулов, Хозин, Подоксенов, Щербаков, Серченков, Конате, Бугуи, Ставпец

    1:0 – Лунгу.

    «Рубин» – «Арсенал» – 1:0

    1:0 – Жонатас.

    ЦСКА – «Оренбург» – 2:0

    Натхо (с пенальти) – 1:0.

    2:0 – Игнашевич.

    «Зенит» – «Уфа» – 2:0

    «Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек, Засеев, Безденежных, Сысуев, Кротов.

    Запасные: Шелия, Никитин, Марсиньо, Диего Карлос, Фатай, Зубарев, Сафрониди, Батюнин, Обляков.

    1:0 – Жулиано.

    2:0 – Кокорин.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 декабря 2016, 14:25

      Какие голы все прикольные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 ноября 2016, 23:14

      Зенит с победой!
      Урал молодцы, гол Лунгу потрясный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 30 ноября 2016, 21:38

      Лунгу конечно порадовал и техникой обработки мяча и удар тоже нанес зряче . По больше бы таких моментов в нашем футболе . Ну и Сережа показал ,что еще может . Красивые голы и борьба на поле до последних минут ,что еще нам надо.

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 30 ноября 2016, 21:27

      Лодыгин заткнул всех своих "критиков"

      1
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 30 ноября 2016, 21:21

      Зенька безумно убого смотрелся, Лодыгин красаучик был!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Mihailofff 30 ноября 2016, 20:36

      ЦСКА-Оренбург, победа хозяев 2:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Mihailofff 30 ноября 2016, 20:35

      Зенит-Уфа, победа хозяев 1:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Патриот Донбасса 30 ноября 2016, 19:42

      зенит победит !!!

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 30 ноября 2016, 19:21

      Технично )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 30 ноября 2016, 16:52

      всё ясно. Ничья будет. ТМ 2.5

      0
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