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«Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)
«Зенит» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Мака (ВИДЕО)
Бомбардир.ру
24 октября 2016, 19:00
3
Зенит
Оренбург
Комментарии (3)
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pik54
1477328592
Зенит должен Оренбург побеждать.
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Igorello97
1477335086
Матч скучный, я аж заснул.
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1
polt
1477336285
Дзюба в таких педерастических бутсах долго забивать не будет!
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0
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