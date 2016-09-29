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  • «Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)

«Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)

Вышедший на замену Шатов забивает пятый гол голландским гостям. «Зенит» побеждает со счетом 5:0.

Джорджевич травму получил.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Четвертый мяч влетает в ворота АЗ. Это Кришито реализовал пенальти.

Кокорин оформляет дубль!

Жулиано увеличивает преимущество «Зенита».

Кокорин открывает счет в матче. Классно пробил в угол ворот Рошета.

Составы на матч «Зенита» и АЗ.

Федор Смолов открыл счет, но получил травму. После этого дублями выстрелили Жоаозиньо и вышедший на замену Ари. «Ницца» ответила на это голом Балотелли, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем. Еще один гол в ворота Крицюка забил Киприен. Победа «Краснодара» со счетом 5:2.

Немного отвлечемся от матча «Краснодара». Тут российский форвард Николай Комличенко забил гол за «Слован». Уже на первой минуте матча от Комличенко пострадал греческий ПАОК.

Стартовые составы команд.

Лига Европы Лига Европы Краснодар Зенит
Комментарии (10)
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BANNIKOV1970
1475175209
Браво!!!
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TERIA-76
1475175274
Краснодар показал мастер-класс!
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sochi-2013
1475175425
Как-то так!
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logic
1475175975
5
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Zubo
1475183150
Мои поздравления всем российским болельщикам , два клуба наколотили 10 шт. на двоих
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1bear
1475183687
...так держать!!! ...фу-у на спартак...
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marslond
1475185240
Молодцы. Сложно сказать когда два наших клуба забивали по 5 мячей. Красавцы.
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fantom23
1475190374
Красавцы!!!Вот за таких не стыдно!!!
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magg27
1475202571
Молодцы так всегда бы играли!
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pik54
1475217135
Молодцы, так держать!
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