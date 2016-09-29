«Зенит» разгромил АЗ. «Краснодар» выиграл у «Ниццы». Ключевые моменты ЛЕ (ВИДЕО)

Вышедший на замену Шатов забивает пятый гол голландским гостям. «Зенит» побеждает со счетом 5:0.

Джорджевич травму получил.

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Четвертый мяч влетает в ворота АЗ. Это Кришито реализовал пенальти.

Кокорин оформляет дубль!

Жулиано увеличивает преимущество «Зенита».

Кокорин открывает счет в матче. Классно пробил в угол ворот Рошета.

Составы на матч «Зенита» и АЗ.

Федор Смолов открыл счет, но получил травму. После этого дублями выстрелили Жоаозиньо и вышедший на замену Ари. «Ницца» ответила на это голом Балотелли, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем. Еще один гол в ворота Крицюка забил Киприен. Победа «Краснодара» со счетом 5:2.

Немного отвлечемся от матча «Краснодара». Тут российский форвард Николай Комличенко забил гол за «Слован». Уже на первой минуте матча от Комличенко пострадал греческий ПАОК.

Стартовые составы команд.