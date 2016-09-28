Как опозориться на весь мир, потратив 23 тысячи евро, чтобы выглядеть как Бекхэм

«Я не глуп», – заявил 19-летний британец Джек Джонсон после того, как потратил аж 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей) на пластические операции, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм. При этом Джек нигде не работает, а живет на пособия. И клянется, что ради денег на операции он залез в долги, но пока не знает, каким образом их нужно отдавать.

Парню удалось скорректировать подбородок, скулы и зубы, а также изменить цвет кожи на более темный благодаря инъекциям. Еще 30 тысяч ему нужно, чтобы закончить все операции. Джонсон стал гостем одной из программ на канале ITV. На вопрос: «Не грустно ли вам, что вы так и не стали похожими на Бекхэма и при этом погрязли в долгах?», герой ответил всего лишь: «Я не глуп и понимаю, что не выгляжу как он».

Подумаешь, Бекхэм. Зато теперь Джек Джонсон – готовый двойник Ким Чен Ына. Хотя там и до Боя Джорджа уже совсем недалеко.