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  • Как опозориться на весь мир, потратив 23 тысячи евро, чтобы выглядеть как Бекхэм

Как опозориться на весь мир, потратив 23 тысячи евро, чтобы выглядеть как Бекхэм

«Я не глуп», – заявил 19-летний британец Джек Джонсон после того, как потратил аж 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей) на пластические операции, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм. При этом Джек нигде не работает, а живет на пособия. И клянется, что ради денег на операции он залез в долги, но пока не знает, каким образом их нужно отдавать.

Парню удалось скорректировать подбородок, скулы и зубы, а также изменить цвет кожи на более темный благодаря инъекциям. Еще 30 тысяч ему нужно, чтобы закончить все операции. Джонсон стал гостем одной из программ на канале ITV. На вопрос: «Не грустно ли вам, что вы так и не стали похожими на Бекхэма и при этом погрязли в долгах?», герой ответил всего лишь: «Я не глуп и понимаю, что не выгляжу как он».

Подумаешь, Бекхэм. Зато теперь Джек Джонсон – готовый двойник Ким Чен Ына. Хотя там и до Боя Джорджа уже совсем недалеко.

Англия. Премьер-лига Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (20)
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luke-c1
1475077930
А еще он чем-то на Мразиша похож)
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tilvan
1475079514
сказочный долб@"б
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Superviser77
1475079846
Сказочный долб....ёб. У меня нет слов больше.....
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Aldo.CSKA
1475083601
Бекхэм на массе)))
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janjak93
1475084669
Долбоебы....Живет на пособие и влез в долги...вдвойне долбоеб!
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Zenit & MU
1475125515
с фитнеса надо было начинать!
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Тим2015
1475132759
Один в один !
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El_Chori
1475146512
Бляя, это самый эпичный файл года xD
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Reboot_007
1475154857
А Бекхэм слева или справа?
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Sedoi_Goblin
1475174484
Ну, до Бэкса тебе как до Пекина раком,мордастый))))
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