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Самый страшный фол выходных. Как защитник едва не снес голову сопернику

Инцидент произошел в очередном туре бразильской Серии В во время матча «КРБ» – «Баия». Гости быстро повели в счете, а в конце первого тайма их игрок чуть не лишился головы после жуткого приема защитника хозяев Флавио Боавентуры, который не успел или не захотел убирать ногу, выбивая мяч.

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В итоге – красная карточка, и «КРБ» доигрывал матч вдесятером, а на 68-й минуте еще и получил второй гол. Интересно, что хозяева даже находясь в меньшинстве все равно избежали поражения благодаря дублю Зе Карлуша в последние 10 минут.

Бразилия Баия
Комментарии (2)
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bringing
1474906728
Дурной
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Aldo.CSKA
1474972270
Ну всё ясно - красно-белые они везде такие...))
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