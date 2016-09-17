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Пять причин, почему «Атлетико» провалит сезон

Слова лидера

«Если мы продолжим в том же духе, будем бороться за выживание», – выпалил звездный форвард «Атлетико» Антуан Гризманн после двух ничьих с аутсайдерами Примеры. Уже на следующий день футболист извинялся в прессе за столь опрометчивые высказывания. Лидер коллектива не должен так позорить команду в глазах общественности, вынося на ее суд внутренние проблемы. Но Гризманн дал слабину. Через неделю француз дважды забил в ворота «Сельты», а его команда разгромила соперника со счетом 4:0. Однако слов Антуана никто не забыл, да и с игрой у мадридцев по-прежнему есть серьезные проблемы.

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Будущее Симеоне

Похоже, аргентинский наставник «Атлетико» теряет мотивацию. По просьбе Симеоне клуб сократил срок действующего контракта тренера на целых два сезона. Теперь соглашение истекает уже летом 2018 года, когда Диего должен отправиться за новым вызовом. Он по-прежнему носится по бровке, заставляя игроков выполнять все тренировочные наработки. Однако того страшного огня в глазах теперь не видно. «Не могу представить «Атлетико» без Симеоне», – говорит Фернандо Торрес. Но есть ощущение, что аргентинский наставник своих подопечных мысленно уже оставил.

Запрет на трансферы

На протяжении всего лета «Атлетико» пытался вернуть в команду звездного форварда Диего Косту, выступающего за «Челси». Но переговоры успехом не увенчались, поэтому пришлось экстренно забирать из «Севильи» нападающего Кевина Гамейро. Теперь вопрос в том, сможет ли Гамейро быть ударным нападающим на протяжении длительного срока, ведь подобрать ему замену клуб сможет только в 2018 году. Все дело в запрете на регистрацию новых футболистов, который наложили на «Атлетико» и «Реал» за неправильную работу с несовершеннолетними игроками. Оба клуба собираются оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде. Пока же им придется обходиться имеющимся арсеналом игроков.

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Стабильность конкурентов

«Барселона» избавилась от последних слабых мест, подписав игроков на вызывавшие сомнения позиции. Мадридский «Реал» достиг такого величия, что одним возвращением Альваро Мораты перекрыл успехи конкурентов. Большой скачок вперед в последние годы сделали «Севилья» и «Вильярреал», наконец, готовые бросить вызов первой стройке. «Атлетико» на их фоне выглядит скучно, а положение клуба близко к началу деградации. При не самом сложном календаре мадридцы умудряются выглядеть блекло на старте нынешнего сезона. Уже первая проверка матчем с «Барселоной» обещает превратиться в сложнейшее испытание. Команды сыграют друг с другом 21 сентября.

Финальные неудачи

Диего Симеоне дважды выводил «Атлетико» на пик и доходил с клубом до финала Лиги чемпионов. Удивительным образом оба раза финальные встречи его коллектив проигрывал «Реалу» в драматичной борьбе. Но сейчас сложно ожидать от команды хотя бы выхода в эту решающую игру. «Атлетико» по-прежнему является крепким коллективом, но на моральное состояние игроков поражения в финалах все-таки повлияли. Бесследно такие вещи не проходят. Если «Севилья» наращивает массу, постоянно выигрывая Лигу Европы, то «Атлетико» стоит на месте и бьется о непроходимую стену. Нынешний сезон обещает стать пиком провала, а затем может наступить новая жизнь и триумфальное перерождение.

Испания. Примера Испания Атлетико Гризманн Антуан Симеоне Диего
Комментарии (5)
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alexis02lion
1474121870
Гамейро будет лидером. Гризманн опрометчиво поступил, но с другой стороны как-то мотивировать команду надо было. Даже при худшем раскладе Лига Европы на следующий год будет, а это не особый провал. Севилья играет интереснее, но вряд ли стабильнее, про субмарину вообще нет смысла рассуждать - она постоянно нестабильна. А аутсайдеры Барселона сдулась Алавесу и её тогда тоже списать надо. По 2 играм сложно делать далеко идущие выводы.
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diadushka
1474122238
И пускай разваливается эта гнилая недокоманда со своим антифутболом! Справедливость все таки есть, команде с 10 защитниками не место в зрелищном испанском чемпионате
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headvk
1474128215
Этот сезон тяжелый будет для Атлетико! Посмотрим на характер команды.
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