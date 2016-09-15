«Зенит» и «Маккаби» забили семь мячей, «Краснодар» выиграл у «Зальцбурга». Ключевые моменты 1-го тура ЛЕ

Перемещаемся в другой матч, где «Краснодар» выиграл у австрийского «Зальцбурга». Единственный мяч забил Жоаозиньо.
Джорджевич, похоже, приносит «Зениту» победу! 4:3!
3:3! У нас ничья! Жулиано сравнивает счет.
Свободный удар реализует «Зенит»! 3:2 у нас уже. Есть шанс отыграться.
Отыгрывает один гол «Зенит». Кокорин забил.
Третий мяч влетает в ворота Лодыгина. Классный штрафной удар.
Второй мяч забивает «Маккаби». Исландец Кьяртанссон отметился голом в начале второго тайма.
Плохо «Зенит» пока играет с «Маккаби». Штанга была у ворот Лодыгина, а затем безобидный аут привел к пропущенному мячу. Оборона израильской команды пока действует уверенно. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев поля.
Состав «Зенита» на матч с «Маккаби».
Самый быстрый гол в истории Лиги Европы забил хавбек «Слована» Сикора. Уже на 9-й секунде матча он поразил ворота «Карабаха». Встреча завершилась со счетом 2:2.