«Зенит» и «Маккаби» забили семь мячей, «Краснодар» выиграл у «Зальцбурга». Ключевые моменты 1-го тура ЛЕ

Перемещаемся в другой матч, где «Краснодар» выиграл у австрийского «Зальцбурга». Единственный мяч забил Жоаозиньо.

Джорджевич, похоже, приносит «Зениту» победу! 4:3!

3:3! У нас ничья! Жулиано сравнивает счет.

Свободный удар реализует «Зенит»! 3:2 у нас уже. Есть шанс отыграться.

Отыгрывает один гол «Зенит». Кокорин забил.

Третий мяч влетает в ворота Лодыгина. Классный штрафной удар.

Второй мяч забивает «Маккаби». Исландец Кьяртанссон отметился голом в начале второго тайма.

Плохо «Зенит» пока играет с «Маккаби». Штанга была у ворот Лодыгина, а затем безобидный аут привел к пропущенному мячу. Оборона израильской команды пока действует уверенно. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев поля.

Состав «Зенита» на матч с «Маккаби».

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Самый быстрый гол в истории Лиги Европы забил хавбек «Слована» Сикора. Уже на 9-й секунде матча он поразил ворота «Карабаха». Встреча завершилась со счетом 2:2.