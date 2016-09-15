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  • «Зенит» и «Маккаби» забили семь мячей, «Краснодар» выиграл у «Зальцбурга». Ключевые моменты 1-го тура ЛЕ

«Зенит» и «Маккаби» забили семь мячей, «Краснодар» выиграл у «Зальцбурга». Ключевые моменты 1-го тура ЛЕ

Перемещаемся в другой матч, где «Краснодар» выиграл у австрийского «Зальцбурга». Единственный мяч забил Жоаозиньо.

Джорджевич, похоже, приносит «Зениту» победу! 4:3!

3:3! У нас ничья! Жулиано сравнивает счет.

Свободный удар реализует «Зенит»! 3:2 у нас уже. Есть шанс отыграться.

Отыгрывает один гол «Зенит». Кокорин забил.

Третий мяч влетает в ворота Лодыгина. Классный штрафной удар.

Второй мяч забивает «Маккаби». Исландец Кьяртанссон отметился голом в начале второго тайма.

Плохо «Зенит» пока играет с «Маккаби». Штанга была у ворот Лодыгина, а затем безобидный аут привел к пропущенному мячу. Оборона израильской команды пока действует уверенно. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев поля.

Состав «Зенита» на матч с «Маккаби».

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Самый быстрый гол в истории Лиги Европы забил хавбек «Слована» Сикора. Уже на 9-й секунде матча он поразил ворота «Карабаха». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Лига Европы Лига Европы Зенит Краснодар
Комментарии (49)
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Эрнесто Че
1473964227
ПОЗОООООООООООР Ростов то проиграл великой Баварии, а Зенитка проигрывает с раному Макаби...
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zarsm
1473964465
Просто хочется посмотреть на тех Зенитовцев, кто говорил что : "Ростову нечего делать в ЛЧ, лучше бы мы второе место заняли". ПРОСТО В ГОЛОС С ВАС ОРУ, РЕБЯТА! Вы сраному МАККАБИ сливаетесь, смешно просто.
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Cobold
1473964724
Ну чё, соберитесь!!!! Мы вчера тоже 2 мяча проигрывали и отигрались!!!! Давай Зеня, вперёёёёёёёд!
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ilichkadr
1473966044
Зениту хватило 15 минут, чтобы разобраться с дворовой командой........
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Lenin26
1473966478
Ото пипец какой то,эмоции через край,а если коротко: 80 минут позора и 15 минут феерии.ЗЕНИТ с победой!!!!!!!
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zarya-lk72
1473966490
"ЗЕНИТ" - Спасибо за ЭМОЦИИ ОТ ИГРЫ, УДАЧИ В КУБКЕ !!! МОЛОДЦЫ !!!
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Taps
1473966705
Два отвратительных игрока матча: Кокорин и Лодыгин. Гнать ссаными тряпками.
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spaike
1473992012
Жулиано красавчик
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Grub3r
1474005176
Матч так себе.. 2 ляпа Лодыги Кокорин с такой миной бегал, как будто в туалет хотел, одни ошибки.. Джорджевич, второй Керж, единоличник казалось что в 10 играли весь матч кроме концовки.. в следующий раз судья не поможет.
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mik1954
1474009959
Да, такого валидола Зенит нам еще не преподносил никогда, фантастика !
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