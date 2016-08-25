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  • «Ждем его снова!». Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

«Ждем его снова!». Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

Силлессен вообще не хотел выходить на поле в Ростове – и лучше бы он этого действительно не делал, так как помочь «Аяксу» он не смог бы при всем желании, а вот собственную репутацию отчасти подпортил. Или как минимум – растерял немного уверенности, которая ему обязательно понадобится в Каталонии, где Силлесену предстоит конкуренция с Андре тер Штегеном.

Впрочем, о вчерашнем позоре в Ростове Силлессен вряд ли теперь вспоминает – ведь сегодня его в качестве своего футболиста официально представила сама «Барселона». И вот как на это событие отреагировал официальный твиттер вчерашних обидчиков Силлессена:

Силлессен до и после ростовского твита:

Европа Аякс Барселона Ростов Силлессен Яспер
Комментарии (4)
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Kosmotoga
1472144094
а потом приедет барселона и разорвёт ростов без шансов.Просто аякс фарм клуб обычный а ростов выскочка.Без обид это называется выскочка .
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Alek7183
1472190979
:)
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a-rakhmatov
1473144669
Дерзкий Ростов готов сразиться даже с Барселоной.......самое главное настрой команды , а результат зависит от фортуны)))
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