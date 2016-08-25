«Ждем его снова!». Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

Силлессен вообще не хотел выходить на поле в Ростове – и лучше бы он этого действительно не делал, так как помочь «Аяксу» он не смог бы при всем желании, а вот собственную репутацию отчасти подпортил. Или как минимум – растерял немного уверенности, которая ему обязательно понадобится в Каталонии, где Силлесену предстоит конкуренция с Андре тер Штегеном.

Впрочем, о вчерашнем позоре в Ростове Силлессен вряд ли теперь вспоминает – ведь сегодня его в качестве своего футболиста официально представила сама «Барселона». И вот как на это событие отреагировал официальный твиттер вчерашних обидчиков Силлессена:

Силлессен до и после ростовского твита: