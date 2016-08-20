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    Браво покинет «Барселону». ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    20.08.2016 21:45
    Витсель готов стать лидером «Зенита». Бентеке сменил «Ливерпуль» на «Кристал Пэлас». «Ростов» рассчитается за трансфер Нобоа. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Браво забрал вещи с базы «Барселоны» и сегодня проведет последний матч за клуб

    Голкипер «Барселоны» Клаудио Браво в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». По информации источника, матч 1-го тура Примеры против «Бетиса» станет для чилийского вратаря последним в составе каталонской команды. Отмечается, что футболист уже забрал свои вещи с клубной базы. Напомним, Браво выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошедшем сезоне голкипер провел за каталонцев в Примере 32 матча, в которых пропустил 22 гола.

    Бентеке стал игроком «Кристал Пэлас»

    Форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке стал игроком «Кристал Пэлас». Бельгиец заключил с «орлами» пятилетнее соглашение. Финансовые подробности сделки неизвестны, однако ранее СМИ сообщали, что трансфер 25-летнего игрока обойдется лондонскому клубу 32,5 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, Бентеке станет самым дорогим приобретением «Кристал Пэлас» за всю его историю.

    Таблица летних трансферов АПЛ

    «Наполи» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

    Руководство «Наполи» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. Сообщается, что неаполитанский клуб уже сделал официальный запрос о трансфере. Сумма возможной сделки оценивается в 15-18 миллионов евро. Отметим, что проблемой перехода может стать высокая зарплата футболиста. Ранее сообщалось, что Мангала не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

    АПЛ. «Лестер» поделил очки с «Арсеналом»

    В матче 2-го тура АПЛ действующий чемпиона Англии «Лестер» на своем поле разошелся миром с «Арсеналом» – 0:0. Засветился в этой встрече Ахмед Муса, вышедший на замену на 85-й минуте. Нигериец мог заработать пенальти, но судья встал на сторону Бельерина, с которым Муса боролся за мяч.

    Икарди подпишет с «Интером» новый контракт с суммой отступных в 100 миллионов

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к тому, чтобы продлить контракт с миланским клубом до июня 2021 года. По информации источника, сумма отступных по новому соглашению составит 100 миллионов евро. При этом зарплата самого футболиста будет равняться 5 миллионам в год. В прошедшем сезоне Икарди провел за «Интер» в Серии А 33 матча, в которых забил 16 голов.

    «Ростов» до первого сентября полностью расплатится за трансфер Нобоа

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» намерен до конца августа полностью расплатиться с ПАОК за полузащитника Кристиана Нобоа. «Задолженность по трансферу Нобоа из ПАОК составляет 55,9 миллионов рублей. По этому вопросу мне удалось договориться с Иваном Саввиди. Клуб написал в ПАОК соответствующее письмо. До первого сентября мы этот вопрос закроем. Для нас важно это сделать, чтобы клуб получил возможность заявить новых футболистов», – приводит слова Гуськова «Чемпионат-Ростов».

    Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

    Витсель: «Готов быть новым лидером «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что готов быть новым лидером сине-бело-голубых. «Летом ушел наш лидер – Халк. Я готов быть новым лидером «Зенита», но, повторюсь, наш футбол очень изменился, теперь мы делаем акцент на командную игру. Сегодня ЦСКА выглядел сильнее, чем в матче за Суперкубок месяц назад», – сказал Витсель.

    РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом», «Терек» обыграл «Уфу»

    В центральном матче тура «Зенит» у себя дома сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол Романа Еременко хозяева ответили точным ударом Юрия Жиркова под занавес первого тайма. В другой встрече «Терек» вырвал победу у «Уфы», забив два мяча в концовке матча. Грозненцы выиграли со счетом 3:1.

    Ключевые моменты 4-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Wallpaperfolder
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -3

      lihindic 21 августа 2016, 09:51

      да

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 21 августа 2016, 08:52

      Результат по игре.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 21 августа 2016, 05:54

      Неплохая работа над ошибками ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 августа 2016, 03:30

      Почему не пишите что Бразильцы олимпийские чемпионы ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 августа 2016, 01:50

      Неплохая работа над ошибками ЦСКА, после матча за супер кубок.

      0
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      Рейтинг: +15

      _Химик_ 21 августа 2016, 00:42

      Мерсисайдцы красавцы - за хорошую сумму избавились от очередного "поленца"

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 августа 2016, 23:57

      самая неудачная игра витселя за все время. ошибка за ошибкой - это лидер?!

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