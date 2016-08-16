«Он кричал, что прикончит отца». В Англии убили шокером известного футболиста

Нападающий Дэлиан Аткинсон начинал свою карьеру в «Ипсвиче», затем отправился на сезон в «Шеффилд Уэнсдей», после чего решил попытать счастья за рубежом и забил 12 голов за «Реал Сосьедад». А запомнился на всю Испанию после великолепного матча на «Камп Ноу», в котором «Сосьедад» переиграл «Барселону» 3:1 – там англичанин был одним из лучших игроков матча и записал на свой счет голевой пас. Кстати, «Барсе» Аткинсон забил в домашней игре (1:1). Вернувшись, форвард отыграл четыре сезона с «Астон Виллой», выиграв Кубок английской Лиги, на пару сезонов задержался в Турции в «Фенербахче», поездил по арендам («Метц», «Манчестер Сити»), а затем завершил карьеру в Корее.

Кенрой Аткинсон, рассказывал, что у его брата Дэлиана была затяжная депрессия, связанная с проблемами со здоровьем. «Он схватил за горло нашего отца, которому 85 лет. Он орал, что уже убил меня, еще одного нашего брата и сестру, а теперь примется и за него. Дэлиан просто сошел с ума», – откровенничал Кенрой.

Как пишет The Sun, прибывшие полицейские выстрелили из пистолета-шокера трижды. Первый выстрел никак не остановил Аткинсона, завопившего: «Не сработало!». После второго бывший футболист, находившийся в состоянии аффекта, провозгласил себя мессией. А третий оказался роковым. У него было слабое сердце, которое не выдержало мощных выстрелов из электрошокера. Врачи пытались спасти Аткинсона по пути в больницу, но их усилия были напрасны.

Бывший партнер Аткинсона по команде установил истинную причину покосившегося здоровья и затяжной депрессии. «После завершения карьеры многим футболистам приходится непросто, – говорит Карлтон Палмер. – Для Аткинсона это было испытание. Очень тяжелое испытание».

Дэлиан Аткинсон не справился. Ему было 48 лет.

А в историю АПЛ он войдет как футболист, забивший лучший гол АПЛ сезона-1991/92 по версии BBC.