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    «Он кричал, что прикончит отца». В Англии убили шокером известного футболиста


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    Голосов: 3
    16.08.2016 17:55
    Имя Дэлиана Аткинсона было на слуху в АПЛ 90-е годы – он выиграл Кубок Лиги с «Астон Виллой» и поиграл за «Манчестер Сити». Вчера Аткинсон повздорил с полицейскими и был застрелен из пистолета-шокера.

    Нападающий Дэлиан Аткинсон начинал свою карьеру в «Ипсвиче», затем отправился на сезон в «Шеффилд Уэнсдей», после чего решил попытать счастья за рубежом и забил 12 голов за «Реал Сосьедад». А запомнился на всю Испанию после великолепного матча на «Камп Ноу», в котором «Сосьедад» переиграл «Барселону» 3:1 – там англичанин был одним из лучших игроков матча и записал на свой счет голевой пас. Кстати, «Барсе» Аткинсон забил в домашней игре (1:1). Вернувшись, форвард отыграл четыре сезона с «Астон Виллой», выиграв Кубок английской Лиги, на пару сезонов задержался в Турции в «Фенербахче», поездил по арендам («Метц», «Манчестер Сити»), а затем завершил карьеру в Корее.

    Кенрой Аткинсон, рассказывал, что у его брата Дэлиана была затяжная депрессия, связанная с проблемами со здоровьем. «Он схватил за горло нашего отца, которому 85 лет. Он орал, что уже убил меня, еще одного нашего брата и сестру, а теперь примется и за него. Дэлиан просто сошел с ума», – откровенничал Кенрой.

    Как пишет The Sun, прибывшие полицейские выстрелили из пистолета-шокера трижды. Первый выстрел никак не остановил Аткинсона, завопившего: «Не сработало!». После второго бывший футболист, находившийся в состоянии аффекта, провозгласил себя мессией. А третий оказался роковым. У него было слабое сердце, которое не выдержало мощных выстрелов из электрошокера. Врачи пытались спасти Аткинсона по пути в больницу, но их усилия были напрасны.

    Бывший партнер Аткинсона по команде установил истинную причину покосившегося здоровья и затяжной депрессии. «После завершения карьеры многим футболистам приходится непросто, – говорит Карлтон Палмер. – Для Аткинсона это было испытание. Очень тяжелое испытание».

    Дэлиан Аткинсон не справился. Ему было 48 лет.

    А в историю АПЛ он войдет как футболист, забивший лучший гол АПЛ сезона-1991/92 по версии BBC.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 августа 2016, 07:24

      и эти страны строят демократию??? что 2 мента не смогли скрутить 1 человека?? а сразу шокером его фигачить...???? это что за менты то такие... и как их вообще ментами назвать можно...
      при первой опасности коленки затряслись и шокером фигачить... Трусы они, а не менты...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 16 августа 2016, 20:50

      Мда,что тут прокомментируешь...гол классный((

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 16 августа 2016, 18:47

      Синька - зло!

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 16 августа 2016, 18:04

      Интересно в Англии начнутся волнения,мусор опять негра завалил

      2
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > zra78 16 августа 2016, 18:22

      Не, они слишком чопорные для такого

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > zra78 16 августа 2016, 23:27

      Англия - это не обычная Европа. У них там количество камер на квадратный метр одно из наибольших в мире. Полиция и спецслужбы по обученности и уровню предотвращения подобных вещей так же. Африканцы у них все ассимилированные, у них нет таких гетто как в Париже. В общем-то у них наверное идеальный вариант того общества, где приезжие не портят чужую культуру и интегрируются. Та же Германия или Франция из-за расхлябанности и вседозволенности таким похвастаться не могут. В Англии очень аккуратно относятся к иммиграционной политике, поэтому у них все хорошо, тихо и спокойно. И это кстати одна из причин выхода из ЕС - несогласие с иммиграционной политикой евросоюза.

      3
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      Рейтинг: +133

      Rtu 16 августа 2016, 18:02

      Жалко(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 16 августа 2016, 17:58

      Что то они совсем охренели !

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