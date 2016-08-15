Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей «Бомбардира»

«Лестер» сохранил почти всех лидеров и попытается оправдать появившийся статус гранда. В «Челси» пришел тактический гений Конте. Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью поспорят друг с другом в битве «Манчестеров». «Арсенал» и «Тоттенхэм» – теневые фавориты. «Ливерпуль» Клоппа может выстрелить из глубины. Ставьте стрелочку «вверх» рядом с той командой, которая должна выиграть чемпионский титул.