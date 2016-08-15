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  • Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей «Бомбардира»

«Лестер» сохранил почти всех лидеров и попытается оправдать появившийся статус гранда. В «Челси» пришел тактический гений Конте. Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью поспорят друг с другом в битве «Манчестеров». «Арсенал» и «Тоттенхэм» – теневые фавориты. «Ливерпуль» Клоппа может выстрелить из глубины. Ставьте стрелочку «вверх» рядом с той командой, которая должна выиграть чемпионский титул.

Англия. Премьер-лига Рейтинг Арсенал Лестер Челси Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (8)
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vasiok74
1471188911
хоть болею за МЮ.думаю что выиграет Ливерпуль
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talgatnurzhanov2006
1471190195
лестер
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Romio-xxx
1471274185
Челси при Конте пропустит меньше всех,это и будет залогом успеха!!
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marslond
1471285022
Победит сильнейший!
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Marvianu
1471304655
думаю Конте нагнет
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Chelsea 1997
1471356036
ЧЕЛСИ
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Norsk
1472064225
То чувство, когда тебе насрать на Халка и на рфпл по большому счету тоже
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