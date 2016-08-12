Ана Иванович, Шакира и другие красотки, вдохновлявшие звезд Евро-2016

Ана Иванович

Пока капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер пытался попасть в финал Евро-2016, его подруга, сербская теннисистка, победительница турнира Roland Garros – 2008, Ана Иванович волновалась совсем по другому поводу – примеряя подвенечный наряд. Пара поженилась всего через два дня после окончания чемпионата Европы.

Шакира

Невозможно быть посредственным футболистом, когда за тебя болеет одна из самых известных женщин планеты – великолепная Шакира. Центральному защитнику национальной сборной Испании Жерару Пике несказанно повезло: колумбийская певица родила ему двух сыновей – Сашу и Милана.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Людивин Санья

Правому защитнику «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья пришлось постараться, чтобы Людивин – известная французская модель и дипломированный специалист в области экономики – стала болеть за его клуб. Сегодня пара воспитывает двоих детей и проводит все свободное время вместе. Фотомодель Людивин Санья старается не пропускать ни одного матча с участием своего мужа, тем самым радуя футбольных фотографов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Колин Руни

Капитан «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни встретил свою будущую жену еще в школе. Спустя шесть лет после ее окончания они поженились и сейчас воспитывают троих сыновей. За успехом самого богатого спортсмена Великобритании (по данным 2016 года) стоит мощная поддержка его жены – английской телеведущей Колин Руни. Колин также преуспела и в бизнесе: она выпускает собственную линию женской одежды и украшений и является лицом модного дома Littlewoods.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кристбьорг Йонасдоттир

Капитана самой сенсационной сборной чемпионата Европы, могучего исландца Арона Гуннарссона поддерживает настоящая валькирия – фитнес-модель Кристбьорг Йонасдоттир, многократная чемпионка Исландии и Уэльса по фитнес-бикини. В прошлом году Крис подарила своему мужу первенца.

Анна Левандовски

Жену польского футболиста Роберта Левандовски уже прозвали местной Викторией Бекхэм за светский образ жизни и утонченный стиль. Но у Анны есть одно принципиальное отличие от британской светской львицы – черный пояс по карате. Сейчас девушка является одним из самых известных фитнес-тренеров Польши со своей армией поклонников. Теперь понятно, почему Роберт всегда в такой хорошей форме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эдурне

Девушка вратаря сборной Испании Давида де Хеа прекрасно знает, что такое защищать честь родины. В прошлом году певица Эдурне представляла Испанию на музыкальном конкурсе Евровидение, где, к сожалению, не смогла выбиться в число призеров. Похожие чувства испытал сам голкипер – но уже на Евро-2016, но Эдурне, наверняка, смогла подобрать нужные утешающие слова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ваня Боснич

Свою будущую жену лучший хорватский футболист Лука Модрич встретил на работе – девушка была агентом игрока. Но через четыре года совместной работы они разглядели друг в друге любовь всей жизни и поженились. А сейчас пара воспитывает двоих детей.