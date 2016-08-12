Ана Иванович, Шакира и другие красотки, вдохновлявшие звезд Евро-2016

Ана Иванович
Пока капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер пытался попасть в финал Евро-2016, его подруга, сербская теннисистка, победительница турнира Roland Garros – 2008, Ана Иванович волновалась совсем по другому поводу – примеряя подвенечный наряд. Пара поженилась всего через два дня после окончания чемпионата Европы.
Шакира
Невозможно быть посредственным футболистом, когда за тебя болеет одна из самых известных женщин планеты – великолепная Шакира. Центральному защитнику национальной сборной Испании Жерару Пике несказанно повезло: колумбийская певица родила ему двух сыновей – Сашу и Милана.
Людивин Санья
Правому защитнику «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья пришлось постараться, чтобы Людивин – известная французская модель и дипломированный специалист в области экономики – стала болеть за его клуб. Сегодня пара воспитывает двоих детей и проводит все свободное время вместе. Фотомодель Людивин Санья старается не пропускать ни одного матча с участием своего мужа, тем самым радуя футбольных фотографов.
Колин Руни
Капитан «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни встретил свою будущую жену еще в школе. Спустя шесть лет после ее окончания они поженились и сейчас воспитывают троих сыновей. За успехом самого богатого спортсмена Великобритании (по данным 2016 года) стоит мощная поддержка его жены – английской телеведущей Колин Руни. Колин также преуспела и в бизнесе: она выпускает собственную линию женской одежды и украшений и является лицом модного дома Littlewoods.
Кристбьорг Йонасдоттир
Капитана самой сенсационной сборной чемпионата Европы, могучего исландца Арона Гуннарссона поддерживает настоящая валькирия – фитнес-модель Кристбьорг Йонасдоттир, многократная чемпионка Исландии и Уэльса по фитнес-бикини. В прошлом году Крис подарила своему мужу первенца.
Анна Левандовски
Жену польского футболиста Роберта Левандовски уже прозвали местной Викторией Бекхэм за светский образ жизни и утонченный стиль. Но у Анны есть одно принципиальное отличие от британской светской львицы – черный пояс по карате. Сейчас девушка является одним из самых известных фитнес-тренеров Польши со своей армией поклонников. Теперь понятно, почему Роберт всегда в такой хорошей форме.
Эдурне
Девушка вратаря сборной Испании Давида де Хеа прекрасно знает, что такое защищать честь родины. В прошлом году певица Эдурне представляла Испанию на музыкальном конкурсе Евровидение, где, к сожалению, не смогла выбиться в число призеров. Похожие чувства испытал сам голкипер – но уже на Евро-2016, но Эдурне, наверняка, смогла подобрать нужные утешающие слова.
Ваня Боснич
Свою будущую жену лучший хорватский футболист Лука Модрич встретил на работе – девушка была агентом игрока. Но через четыре года совместной работы они разглядели друг в друге любовь всей жизни и поженились. А сейчас пара воспитывает двоих детей.