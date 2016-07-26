Капитан словарного запаса. Как Диего Марадона портит свое величие

Проблемы с наркотиками

Впервые Марадона попробовал наркотики аж в 1984-м − когда играл за «Барселону». В те лихие времена еще не великий Диего Армандо хамил фанатам, кутил в ночных клубах и скандалил в офисе сине-гранатовых, за что был вежливо, но настойчиво отправлен в «Наполи».

В итоге это оказалось идеальным решением. В таком же строптивом, как и он сам, Неаполе Марадона зажег на предельной мощности и стал легендой при жизни. Но и там он в конце концов скатился до прошлых грехов. 26 апреля Марадону и его друзей поймали с 36 граммами кокаина. Ему назначили условный срок и заставили пройти курс реабилитации. По словам самого аргентинца, если бы не зависимость, его карьера прошла бы намного ярче.

«Знаете, как я конспирировался, когда принимал наркотики? Я запирался ночью в ванной комнате и делал это в темноте. Однажды, во время одной из таких накачек, Дальма [старшая дочь] неожиданно − было четыре часа ночи − встала с постели и принялись стучать в дверь: «Папа, ну открой же!». Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой, а тогда страшно перепугался, хотя «лекарство» в тот момент еще в себя не ввел! В принципе, наркотики давали мне радость жизни. Но когда их действие проходило, у меня не было уже никакого желания идти на дискотеку, я не хотел видеть жену Клаудию, злился на своих дочерей».

После завершения карьеры проблемы с наркотиками только усилились. Без футбола Марадона потерял веселье и адреналин, найдя замену им в знакомых препаратах. Его ловили во время тусовки на вилле известного наркоторговца, у него были проблемы с сердцем, ему выписывали частичную потерю правоспособности, он жил в закрытой клинике на Кубе, жутко набирал вес, бесконечно изводил родных и кормил острыми скандалами прессу. По признанию Марадоны, окончательно завязал с наркотиками он только в 2004-м.

Ну, как завязал − просто нашел более легкую альтернативу. В 2007 году Диего провел несколько весенних недель в клинике с приступами алкогольного отравления. А затем − через два дня после выписки − напился снова и опять попал в больницу с невыносимыми болями в животе.

«Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе скоро придется сражаться каждый день. Они вызывают эйфорию − такую, будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион. Наркотики заставили меня пропустить самое важное: взросление дочерей. И этого я себе не прощу никогда».

Конфликты

По этому пункту можно делать отдельные тексты − невероятно бодрые и бесконечно грязные. С кем ругался Марадона за эти годы? Если коротко, то со всеми.

Если чуть подробнее, то вот очень неполный список конкретных примеров.

С Блаттером и Платини: «Блаттер вытолкал меня за пределы футбольного мира, но теперь он в тюрьме. Это он вор, а не я. Платини? Он лжец. Блаттер научил его красть».

С Джанни Инфантино: «Инфантино − предатель, и он должен оставить свой пост, дело против ФИФА еще не закрыто. Он во всем помогал Мишелю Платини, Йозефу Блаттеру и ничего не знал об их делах? Если это действительно так, то он либо глуп, либо стар».

С Диего Латторе (экс-футболистом «Бока Хуниорс», который показывал неприличный жест фанатам клуба): «Я найду его, когда буду в Буэнос-Айресе, и дам в морду».

С Серхио Агуэро (бывшим зятем): «Агуэро − слабак. Я даже не хочу произносить его имя. Когда моя дочь пойдет на встречу с адвокатами, я пойду с ней, чтобы посмотреть в глаза этому слабаку».

С США: «Я ненавижу все, что приходит из США, все, что с ними связано. Я ненавижу США от всей души!».

С Пеле и Беккенбауэром (в ситуации об оценках укуса Суареса на ЧМ-2014): «Эти два идиота вышли из музея, чтобы говорить всякие глупости ради Блаттера. Пеле сам за карьеру поломал нескольких игроков, а Беккенбауэр так размахивал локтями, что вообще мог убить кого-то».

Бонус. С Томасом Мюллером. В марте 2010-го Диего Марадона отказался давать пресс-конференцию вместе с молодым неизвестным игроком сборной Германии со словами «Я не хочу сидеть за одним столом с болбоем».

Через пару месяцев Мюллер станет одним из тех, кто похоронит Аргентину на чемпионате мира.

Отвратительная тренерская карьера

В аргентинском футболе давно и сильно бурлит тотальный ад. Диего Марадона уверенно и навсегда − легенда этого самого аргентинского футбола. В 2008-м эти два опасных фактора сошлись и взорвали абсурдную бомбу: человек с нулевым тренерским опытом (два коротких отрезка из 90-х в скромных местных командах не в счет) возглавил сборную Аргентины.

Его работа с «Альбиселесте» влезла в два одинаково грустных отрезка. Первый − где было много скандальных историй, горячих слов, сомнительных слухов и корявых матчей. Через шлагбаум на чемпионат мира Аргентина проползла еле-еле, по пути проигрывая Бразилии, Парагваю и даже Боливии (те самые 1:6). Скомканному хэппи-энду Марадона радовался так сильно, что даже получил за это двухмесячную дисквалификацию: «Я хорошо помню, что были такие, кто не верил в нашу команду. Много таких, кто не верил в нас. Извиняюсь перед присутствующими дамами, но эти недоброжелатели сосали и будут сосать. Черный я или белый − серым не буду никогда в жизни. Сосите − это я обращаюсь к ним так, как они обращались ко мне».

Второй отрезок − сам чемпионат мира. Аргентина приехала в ЮАР с чисто марадоновским эпатажем. Тренер не взял нескольких уважаемых ветеранов, разрешил игрокам заниматься сексом и выпивать по бокалу вина в день и дал слово в случае победы пробежать вокруг Обелиска в Буэнос-Айресе голым.

В плюшевой группе с Южной Кореей, Грецией и Нигерией Аргентина забрала свои очки и спокойно прошла в плей-офф. В 1/8 выиграла у Мексики, забив ключевой гол из метрового офсайда. В четвертьфинале были 0:4 от немцев и самое красноречивое доказательство реального тренерского уровня Марадоны.

Главная претензия к великому Диего на этом месте − не в результате. А в том, что результат категорически не соответствовал тому количеству громких цитат и серьезных обвинений, что он швырял в диктофоны журналистов.

Шанс хоть как-то состояться в качестве тренера Марадоне дали через год в ОАЭ. Клуб «Аль-Васл» отвалил ему зарплату в 3,5 млн евро за сезон (больше, чем у многих-многих крутых европейских тренеров) и предоставил значительную свободу. Через несколько месяцев даже президент клуба обвинил Марадону в плохом менеджменте. В ответ аргентинец сделал то же самое по отношению к клубу, раскритиковал непрофессиональный статус своих игроков, поругался со всеми − от фанатов и соперников до федерации футбола ОАЭ − и на следующий год благополучно был уволен.

Разговоры. Очень много разговоров

Диего Марадона высказывает свое мнение − респект. Диего Марадона ни под кого не прогибается − респект. Но Диего Марадона при этом слишком много говорит. Аргентинец высказывается всегда, по любому поводу и при первой возможности. О политике, о личной жизни, о своей биографии, о любом событии в футболе. Обо всем вообще.

Простой тест. Открываем новостную ленту одного русскоязычного спортивного сайта и смотрим записи по тегу «Диего Марадона» за, допустим, последние полгода.

Коротко − список тем, о которых говорил аргентинец за это время: переход Игуаина в «Ювентус», сборная Аргентины, Симпсоны (???), Месси, Португалия, Икарди, Конте в «Челси», Калиду Кулибали и расизм, Маурицио Сарри и его «Наполи», Джанни Инфантино, Неймар, пенальти Месси и Суареса.

Известный факт: когда слов становится слишком много, они теряют силу. Читать и слушать мнение Марадоны всегда интересно, но даже самое вкусное блюдо отторгает, если его переесть. Все последние годы Марадона бесперебойно запускал конвейер и штамповал на нем оскорбления, резкие характеристики и откровенные признания, реакция на которые постепенно менялась к удивленным «Ого!» до будничных «А, опять». То, что должно было стать чистым золотом, превратилось в обычный попкорн.

Пусть так делают сотни телеэкспертов, которые за счет громкого хайпа напоминают о своей средней карьере. Пусть даже так делают шоумены типа Конора МакГрегора или Златана Ибрагимовича. Но от парня, который своей корявой неуклюжей походкой толстяка виртуозно семенил по футбольному небу где-то намного выше любых правил и шаблонов, ждешь другого.

И все-таки одновременно с этим есть четкое понимание: измени в нем хоть одну крохотную деталь − и это будет уже не тот великий Диего Марадона, которого весь мир обожает столько безумных лет подряд.