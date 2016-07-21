4 крутых дерби, которые вы не смотрите

«Вечное дерби». «Црвена Звезда» – «Партизан». Белград, Сербия

Последний матч: 16 апреля, «Црвена Звезда» – «Партизан» 1:1

Ближайший матч: 17 сентября

За этим матчам следят во всех странах бывшей Югославии. Восточная Европа – регион самых яростных фанатов, которые переняли культуру боления у англичан. Английские «ультрас» сейчас успокоены жесткими действиями органов правопорядка. А вот в Сербии битвы не утихают.

Позор дня. Фанаты «Партизана» избили представителя клуба прямо перед стадионом

Практически каждый матч двух столичных команд заканчивается дракой. Нередко с летальным исходом. И полиция вряд ли сможет остановить беспорядки – болельщики «Цверны» и «Партизана» устраивали драки между собой даже во время бомбежек города в 1999-ом. Их «вечная» вражда – демонстрация типичного безумия ультраправых националистов, нашедших объекты ненависти. Объединить группировки может только еще большая неприязнь к геям и полиции.

В этом дерби фанатская культура важнее футбольной – постюгославские команды переживают глубокий кризис. Болельщики винят руководство, бойкотируют матчи, портят стадионы. Но изменений мало.

«Дерби Сохарба». «Эстегляль – Персеполис». Тегеран, Иран

Последний матч: 23 апреля, «Эстегляль – Персеполис» 0:2

Бывший «королевский клуб» «Эстегляль» и народная команда «Персеполис» – чем не азиатская версия «мадридского дерби»?

Этот поединок считается одним из самых принципиальных в Азии. По телевизору его смотрит более 90 млн. зрителей, а 80-тысячный тегеранский стадион Азади всегда заполнен. Причем в Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Во время «Сохарбы» на трибунах – только яростные фанаты.

Красно-синее дерби можно охарактеризовать одним словом – борьба. За почти стоматчевую историю противостояний половина игр заканчивались ничьей. При этом «Персеполис» лучше выступает в национальном чемпионате, а «Эстегляль» – на континентальных турнирах (2 победы в азиатской Лиге Чемпионов). Сферы влияния поделены, но менее принципиальным дерби от этого не стало.

«Дерби Большого Каира». «Аль-Ахли» – «Замалек». Каир, Египет

Последний матч: 9 июля «Замалек» – «Аль-Ахли» 3:0

Чемпионат Египта – один из немногих достойных внимания африканских национальных турниров. Эти каирские команды – лучшие не только в стране, но и на континенте. По крайней мере, таковыми их признала африканская футбольная федерация. Не удивительно, ведь на двоих эти клубы 11 раз выигрывали африканскую Лигу чемпионов («Аль-Ахли» – 6 раз, «Замалек» – 5)

«Дерби Большого Каира» – это еще и политическое противостояние. За «Аль-Ахли» традиционно болеют местные религиозные консерваторы и националисты, за «Замалек» – либеральная оппозиция и мигранты. В этом противостоянии столкновения болельщиков не менее яростные, чем в той же Сербии. В 70-е годы после дерби случились такие погромы, что пришлось останавливать весь чемпионат страны. С тех пор на матчи приглашают иностранных арбитров, местные судьи отказываются работать на этих встречах.

«Суперклассико». «Коло-Коло» – «Универсидад де Чили». Сантьяго, Чили

Последний матч: 20 марта, «Коло-Коло» – «Универсидад де Чили» 0:0

Ближайший матч: 2 октября

За эти команды болеет 64% жителей Чили, они соперничают аж с 1938-го года. «Коло-Коло» традиционно выглядит сильнее, зато «Универсидад» поддерживает студенчество, которое в Чили представляет грозную фанатскую силу. Дерби на стадионе в Сантьяго – событие настолько же важное для футбольного мира Южной Америки, как, например, встреча «Фламенго» и «Флуминесе» на Маракане.

Огненное дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» закончилось трагедией

Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить