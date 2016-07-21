Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

4 крутых дерби, которые вы не смотрите

«Вечное дерби». «Црвена Звезда»«Партизан». Белград, Сербия

Последний матч: 16 апреля, «Црвена Звезда» – «Партизан» 1:1

Ближайший матч: 17 сентября

За этим матчам следят во всех странах бывшей Югославии. Восточная Европа – регион самых яростных фанатов, которые переняли культуру боления у англичан. Английские «ультрас» сейчас успокоены жесткими действиями органов правопорядка. А вот в Сербии битвы не утихают.

Позор дня. Фанаты «Партизана» избили представителя клуба прямо перед стадионом

Практически каждый матч двух столичных команд заканчивается дракой. Нередко с летальным исходом. И полиция вряд ли сможет остановить беспорядки – болельщики «Цверны» и «Партизана» устраивали драки между собой даже во время бомбежек города в 1999-ом. Их «вечная» вражда – демонстрация типичного безумия ультраправых националистов, нашедших объекты ненависти. Объединить группировки может только еще большая неприязнь к геям и полиции.

В этом дерби фанатская культура важнее футбольной – постюгославские команды переживают глубокий кризис. Болельщики винят руководство, бойкотируют матчи, портят стадионы. Но изменений мало.

«Дерби Сохарба». «Эстегляль – Персеполис». Тегеран, Иран

Последний матч: 23 апреля, «Эстегляль – Персеполис» 0:2

Бывший «королевский клуб» «Эстегляль» и народная команда «Персеполис» чем не азиатская версия «мадридского дерби»?

Этот поединок считается одним из самых принципиальных в Азии. По телевизору его смотрит более 90 млн. зрителей, а 80-тысячный тегеранский стадион Азади всегда заполнен. Причем в Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Во время «Сохарбы» на трибунах – только яростные фанаты.

Красно-синее дерби можно охарактеризовать одним словом – борьба. За почти стоматчевую историю противостояний половина игр заканчивались ничьей. При этом «Персеполис» лучше выступает в национальном чемпионате, а «Эстегляль» на континентальных турнирах (2 победы в азиатской Лиге Чемпионов). Сферы влияния поделены, но менее принципиальным дерби от этого не стало.

«Дерби Большого Каира». «Аль-Ахли» – «Замалек». Каир, Египет

Последний матч: 9 июля «Замалек» – «Аль-Ахли» 3:0

Чемпионат Египта – один из немногих достойных внимания африканских национальных турниров. Эти каирские команды – лучшие не только в стране, но и на континенте. По крайней мере, таковыми их признала африканская футбольная федерация. Не удивительно, ведь на двоих эти клубы 11 раз выигрывали африканскую Лигу чемпионов («Аль-Ахли» – 6 раз, «Замалек» – 5)

«Дерби Большого Каира» – это еще и политическое противостояние. За «Аль-Ахли» традиционно болеют местные религиозные консерваторы и националисты, за «Замалек» – либеральная оппозиция и мигранты. В этом противостоянии столкновения болельщиков не менее яростные, чем в той же Сербии. В 70-е годы после дерби случились такие погромы, что пришлось останавливать весь чемпионат страны. С тех пор на матчи приглашают иностранных арбитров, местные судьи отказываются работать на этих встречах.

«Суперклассико». «Коло-Коло» – «Универсидад де Чили». Сантьяго, Чили

Последний матч: 20 марта, «Коло-Коло» – «Универсидад де Чили» 0:0

Ближайший матч: 2 октября

За эти команды болеет 64% жителей Чили, они соперничают аж с 1938-го года. «Коло-Коло» традиционно выглядит сильнее, зато «Универсидад» поддерживает студенчество, которое в Чили представляет грозную фанатскую силу. Дерби на стадионе в Сантьяго – событие настолько же важное для футбольного мира Южной Америки, как, например, встреча «Фламенго» и «Флуминесе» на Маракане.

Огненное дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» закончилось трагедией

Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить

Кубок Либертадорес Весь мир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Eighty
1469095527
Добавил бы ещё "Дерби старой фирмы" Селтик-Глазго Рейнджерс
Ответить
Kulima
1469101506
Ещё Бока хуниорс-Ривер плейт
Ответить
hellkid
1469171808
написано же в начале "Помимо известных русских, европейских и латиноамериканских дерби...", о боке с ривером и дерби шотландии знают многие, внимательно читайте статью
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+