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  • Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду

Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду

68-я минута матча с Ирландией – Антуан Гризманн принимает скидку от Оливье Жиру и отправляет мяч в сетку ворот Рэндолфа, становясь настоящим героем всей Франции, как минимум до матча с исландцами. За три минуты до этого Гризманн сравнял счет в игре, вернул трехцветным надежду – и тут же ее подкрепил, уплотнил ее грунт, гарантировав команде Дешама дополнительное время. Но оно и не понадобилось – и все благодаря тому же субтильному и хрупкому Антуану, ставшего столь твердой опорой сборной Франции.

Однако не все в карьере Гризманна было так гладко и радужно, как матч с ирландцами. С самых ранних лет Антуан проявлял недюжинные способности к игре в мяч, но вот дальше выступлений за команду из родного городишки – Макон из региона Бургундия – дело не клеилось. Дело было в его маленьком росте и хрупком телосложении: «Лион», «Осер», «Сент-Этьен» не решались брать талантливого малыша в свои академии.

Ездили они с отцом и в «Монпелье», и там Антуану выпал судьбоносный шанс: он сыграл за молодежку «паладинов» в товарищеском матче против «ПСЖ», где – надо такому случиться – приглянулся скауту «Реал Сосьедада» Эрику Олатсу. Отец и сын мигом направились на просмотр в Сан-Себастьян. Это была удача. Не сумев покорить Париж настоящий, Гризманн пришелся ко двору в Париже маленьком – так еще называют Сан-Себастьян, или просто Сансе, за заимствованный у французской столицы архитектурный стиль.

Потянулись годы тренировок, упорного превращения неокрепшего таланта в сверкающую звезду. Морской воздух Сан-Себастьяна благотворно влиял на Антуана – именно здесь, на испанской земле, совершил свое перевоплощение Вотрен из «Человеческой комедии» Бальзака, брызнув себе в лицо кислотой и надев личину священника. Поселившись в солнечной Испании, молодой футболист забыл о своем невысоком росте и слабой мускулатуре, ведь на Пиренеях обращают внимание в первую очередь на технику, а уже потом – на все остальное. В сторону Гризманна начали посматривать во взрослой команде «Реал Сосьедада».

Дубль в ворота сборной Ирландии – не единственное достижение Антуана на этом Евро. Он был хорош еще на групповом этапе и принес «трехцветным», как водится натужную, победу над Албанией. Интересно, что два из трех своих мячей на этом первенстве Гризманн забил ударами головой – когда наступают трудности и к воротам противника не получается пробиться привычным способом, Антуан будет последним, кто опустит руки и перестанет сражаться.

Закаленный юношескими неудачами Гризманн действительно не привык сдаваться раньше окончания боя, и поэтому его путь напрямик из молодежной команды «Сосьедада» во взрослую был предначертан одним его появлением в Сан-Себастьяне. Свой новый определяющий шанс Антуан получил перед сезоном 2009/10, когда тренировавший в те годы бело-голубых Мартин Ласарте привлек его к тренировкам с основным составом. Команда из Сансе выступала тогда в Сегунде, и – чудо или нет – но сразу же с появлением в ее составе Гризманна сумела пробиться в высший дивизион. Антуан едет покорять Примеру.

В бытность игроком молодежки «Сосьедада» Гризманн хранил у себя футболку Карима Бензема – еще лионскую, купленную в те времена, когда Бензема сам был юн и только подавал большие надежды. Однако вот уже Антуан и Карим выступают в одном чемпионате: конечно, «Реал» Бензема куда успешнее, но и «Реал» Гризманна ждет невероятный успех – четвертое место в сезоне 2012/13 и попадание в Лигу чемпионов. Выступая в главном клубном турнире Старого Света, бело-голубых по иронии судьбы (а точнее – жеребьевки) занесет в Лион, на матч с местной командой, где когда-то не решились приютить Гризманна из-за излишней субтильности.

Гости из Испании одержат в этой игре победу, а Антуан забьет невероятный по красоте гол бисиклетой с передачи еще одного отверженного – Карлоса Велы, не сумевшего пробиться в основу «Арсенала» Арсена Венгера. Так, словно в романах XIX века, закольцевалась красивая история: однажды потерпев неудачу, Гризманн, подобно бальзаковскому Растиньяку, воскликнул: «А теперь – кто победит: я или ты!» – и приложил все силы к тому, чтобы вернуться на французскую землю триумфатором. Судьба вернула «Лиону» его долги.

Восхождение продолжилось переходом в «Атлетико»: попав в команду суровых мужиков Диего Симеоне, талант Гризманна не только не затерялся, но и заблистал новыми красками. Сейчас Лига чемпионов является для Антуана не мечтой, а обыденностью: он даже может позволить себе не реализовать пенальти в главном матче европейского сезона, и все равно стать одним из лучших его игроков.

Впрочем, эту сказку сегодня каждый знает едва ли не наизусть: как одиннадцать парней Симеоне не первый год наводят шороху в застоявшемся болоте элитного лигочемпионского футбола и как им из сезона в сезон не достает самой малости до окончательного триумфа. Бальзак, помнится, тоже любил такие истории: талант и смелость могут быть вознаграждены посмертной славой, но побеждают в итоге все-таки богачи. Другое дело, что у Гризманна и остальных «матрасников», в отличие от героев «Человеческой комедии», еще есть время исправиться. Их история еще не завершена, а, вспоминая обещание Хуанфрана, ты начинаешь верить в ее счастливый конец.

Пять причин, почему сборная Франции должна выиграть Евро

Матчем Франция – Исландия может продолжиться прекрасная и поучительная хроника восхождения Антуана Гризманна на трон главной надежды французской нации на этом чемпионате Европы. Пока Поль Погба только нащупывает свою игру, Гризманн делает главное дело, которое положено атакующему футболисту, – забивает голы, и что еще важнее – они становятся победными.

То же происходило и по ходу сезона в «Атлетико»: свои главные матчи в плей-офф Лиги чемпионов «матрасники» не выиграли бы без голов Гризманна – трудно переоценить важность его дубля «Барселоне» и ударного забега к воротам Нойера на «Альянц-Арене». Антуан обладает тем качеством, что присуще всем великим футболистам: в решающих играх он не теряется, а, напротив, способен собрать волю в кулак и принести своей команде победу. Да, случаются и осечки, как в финальном поединке против «Реала». Но подобные миланскому промахи едва ли выбьют Гризманна из колеи. Слишком долго он шел к своей цели, слишком болезненно закалялась сталь его характера, чтобы однажды он не поднял над своей головой ушастый кубок.

Как бы то ни было, о Лиге чемпионов он и сам сейчас вряд ли вспоминает, ведь у его сборной есть отличный шанс стать лучшей командой континента и сделать это у себя на родине. Уже сегодня Гризманн без оговорок – звезда мирового уровня, однако никогда не бывает лишним подтвердить этот статус чем-нибудь, кроме блестящих выступлений за клуб. Например, золотой медалью чемпионата Европы.

«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайе стал звездой французской сборной

Чемпионат Европы Европа Франция Реал Сосьедад Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (3)
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lihindic
1467529461
как...?
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зиргай
1467536633
за французов многие болеют из-за Гризмана. тем паче при отсутствии Бензема
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Dalgatov Abdu
1467912616
С полуфинала опять в полуфинал ?!!!! Что за ребёнок пишет эти статьи ?!!! Явно видно что человеку неинтересен футбол , с такими ошибками... Лучше бы взяли достойного претендента на эту должность, то есть меня
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