Восхождение святого Антуана. Как Гризманн превратился в главную французскую звезду

68-я минута матча с Ирландией – Антуан Гризманн принимает скидку от Оливье Жиру и отправляет мяч в сетку ворот Рэндолфа, становясь настоящим героем всей Франции, как минимум до матча с исландцами. За три минуты до этого Гризманн сравнял счет в игре, вернул трехцветным надежду – и тут же ее подкрепил, уплотнил ее грунт, гарантировав команде Дешама дополнительное время. Но оно и не понадобилось – и все благодаря тому же субтильному и хрупкому Антуану, ставшего столь твердой опорой сборной Франции.

Однако не все в карьере Гризманна было так гладко и радужно, как матч с ирландцами. С самых ранних лет Антуан проявлял недюжинные способности к игре в мяч, но вот дальше выступлений за команду из родного городишки – Макон из региона Бургундия – дело не клеилось. Дело было в его маленьком росте и хрупком телосложении: «Лион», «Осер», «Сент-Этьен» не решались брать талантливого малыша в свои академии.

Ездили они с отцом и в «Монпелье», и там Антуану выпал судьбоносный шанс: он сыграл за молодежку «паладинов» в товарищеском матче против «ПСЖ», где – надо такому случиться – приглянулся скауту «Реал Сосьедада» Эрику Олатсу. Отец и сын мигом направились на просмотр в Сан-Себастьян. Это была удача. Не сумев покорить Париж настоящий, Гризманн пришелся ко двору в Париже маленьком – так еще называют Сан-Себастьян, или просто Сансе, за заимствованный у французской столицы архитектурный стиль.

Потянулись годы тренировок, упорного превращения неокрепшего таланта в сверкающую звезду. Морской воздух Сан-Себастьяна благотворно влиял на Антуана – именно здесь, на испанской земле, совершил свое перевоплощение Вотрен из «Человеческой комедии» Бальзака, брызнув себе в лицо кислотой и надев личину священника. Поселившись в солнечной Испании, молодой футболист забыл о своем невысоком росте и слабой мускулатуре, ведь на Пиренеях обращают внимание в первую очередь на технику, а уже потом – на все остальное. В сторону Гризманна начали посматривать во взрослой команде «Реал Сосьедада».

Дубль в ворота сборной Ирландии – не единственное достижение Антуана на этом Евро. Он был хорош еще на групповом этапе и принес «трехцветным», как водится натужную, победу над Албанией. Интересно, что два из трех своих мячей на этом первенстве Гризманн забил ударами головой – когда наступают трудности и к воротам противника не получается пробиться привычным способом, Антуан будет последним, кто опустит руки и перестанет сражаться.

Закаленный юношескими неудачами Гризманн действительно не привык сдаваться раньше окончания боя, и поэтому его путь напрямик из молодежной команды «Сосьедада» во взрослую был предначертан одним его появлением в Сан-Себастьяне. Свой новый определяющий шанс Антуан получил перед сезоном 2009/10, когда тренировавший в те годы бело-голубых Мартин Ласарте привлек его к тренировкам с основным составом. Команда из Сансе выступала тогда в Сегунде, и – чудо или нет – но сразу же с появлением в ее составе Гризманна сумела пробиться в высший дивизион. Антуан едет покорять Примеру.

В бытность игроком молодежки «Сосьедада» Гризманн хранил у себя футболку Карима Бензема – еще лионскую, купленную в те времена, когда Бензема сам был юн и только подавал большие надежды. Однако вот уже Антуан и Карим выступают в одном чемпионате: конечно, «Реал» Бензема куда успешнее, но и «Реал» Гризманна ждет невероятный успех – четвертое место в сезоне 2012/13 и попадание в Лигу чемпионов. Выступая в главном клубном турнире Старого Света, бело-голубых по иронии судьбы (а точнее – жеребьевки) занесет в Лион, на матч с местной командой, где когда-то не решились приютить Гризманна из-за излишней субтильности.

Гости из Испании одержат в этой игре победу, а Антуан забьет невероятный по красоте гол бисиклетой с передачи еще одного отверженного – Карлоса Велы, не сумевшего пробиться в основу «Арсенала» Арсена Венгера. Так, словно в романах XIX века, закольцевалась красивая история: однажды потерпев неудачу, Гризманн, подобно бальзаковскому Растиньяку, воскликнул: «А теперь – кто победит: я или ты!» – и приложил все силы к тому, чтобы вернуться на французскую землю триумфатором. Судьба вернула «Лиону» его долги.

Восхождение продолжилось переходом в «Атлетико»: попав в команду суровых мужиков Диего Симеоне, талант Гризманна не только не затерялся, но и заблистал новыми красками. Сейчас Лига чемпионов является для Антуана не мечтой, а обыденностью: он даже может позволить себе не реализовать пенальти в главном матче европейского сезона, и все равно стать одним из лучших его игроков.

Впрочем, эту сказку сегодня каждый знает едва ли не наизусть: как одиннадцать парней Симеоне не первый год наводят шороху в застоявшемся болоте элитного лигочемпионского футбола и как им из сезона в сезон не достает самой малости до окончательного триумфа. Бальзак, помнится, тоже любил такие истории: талант и смелость могут быть вознаграждены посмертной славой, но побеждают в итоге все-таки богачи. Другое дело, что у Гризманна и остальных «матрасников», в отличие от героев «Человеческой комедии», еще есть время исправиться. Их история еще не завершена, а, вспоминая обещание Хуанфрана, ты начинаешь верить в ее счастливый конец.

Пять причин, почему сборная Франции должна выиграть Евро

Матчем Франция – Исландия может продолжиться прекрасная и поучительная хроника восхождения Антуана Гризманна на трон главной надежды французской нации на этом чемпионате Европы. Пока Поль Погба только нащупывает свою игру, Гризманн делает главное дело, которое положено атакующему футболисту, – забивает голы, и что еще важнее – они становятся победными.

То же происходило и по ходу сезона в «Атлетико»: свои главные матчи в плей-офф Лиги чемпионов «матрасники» не выиграли бы без голов Гризманна – трудно переоценить важность его дубля «Барселоне» и ударного забега к воротам Нойера на «Альянц-Арене». Антуан обладает тем качеством, что присуще всем великим футболистам: в решающих играх он не теряется, а, напротив, способен собрать волю в кулак и принести своей команде победу. Да, случаются и осечки, как в финальном поединке против «Реала». Но подобные миланскому промахи едва ли выбьют Гризманна из колеи. Слишком долго он шел к своей цели, слишком болезненно закалялась сталь его характера, чтобы однажды он не поднял над своей головой ушастый кубок.

Как бы то ни было, о Лиге чемпионов он и сам сейчас вряд ли вспоминает, ведь у его сборной есть отличный шанс стать лучшей командой континента и сделать это у себя на родине. Уже сегодня Гризманн без оговорок – звезда мирового уровня, однако никогда не бывает лишним подтвердить этот статус чем-нибудь, кроме блестящих выступлений за клуб. Например, золотой медалью чемпионата Европы.

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