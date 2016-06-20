Цитата дня. Гетце сравнил себя с деревом

Во все времена у немецкой сборной были центрфорварды-убийцы, превращавшие жизнь соперников в кромешный ад. Но со времен победного чемпионата мира Клозе завершил карьеру в сборной, Гомеса в основу не пускают, а функции Подольски в команде все меньше похожи на футбольные. В схеме Лева выдвинутый форвард теперь скамеечник «Баварии» Марио Гетце, не забивающий в официальных матчах за Германию с прошлой осени. Шквал критики, конечно, неминуем, но Гетце относится к этому философски. Хотя со словом «философия» благодаря одному тренеру в современном футболе нужно обращаться крайне аккуратно.