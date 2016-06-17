Мигель Мачадо – слепой болельщик сборной Испании

Рядом с Мигелем повсюду находится его брат Пепе – главная связь с внешним миром и постоянный комментатор футбольных матчей. Да-да, братья Мачадо предпочитают при первой возможности выбираться на стадион, а не сидеть у телевизора. Они регулярно бывают на матчах родной «Гранады» и, конечно же, не пропускают игры национальной сборной.

Мигель в любую погоду находится на трибуне с голым торсом – на нем Пепе по просьбе брата краской изображает лозунги в поддержку команды. Однажды у братьев родилась лаконичная и пробирающая до мурашек фраза: «Я не вижу, но чувствую». Именно с этими словами на груди Мачадо чаще всего появляется на стадионах, и именно в таком виде он попал под объективы фотоаппаратов во время матча Испания – Чехия.

О болеющем душой за команду Мигеле стало известно и работникам сборной Испании. Вскоре они попытаются осуществить его мечту – организовать встречу с Нолито. Но на Евро Мачадо приехал вовсе не за этим. По его собственным словам, главной целью является присутствие на финальном матче, куда испанцы с такими болельщиками просто не имеют права не попасть.

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