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  • Первый скандал на Евро. Англичане насвинячили в Марселе

Первый скандал на Евро. Англичане насвинячили в Марселе

Приехав в Марсель, англичане облепили бары и накачивались пивом. Говорят, в город должно нагрянуть примерно 70 тысяч фанатов, ясно, что многие из них будут без билета на игру. Телеканал BFM TV сообщает, что всего во Францию планируют приехать до 300 тысяч британских болельщиков.

Эти парни отчаянно ждут субботнего матча с Россией. Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) ожидает, что завтра в Марселе будет около 150 тысяч англичан. Фанатов из России — в пять раз меньше. Из-за угрозы крупного конфликта было решено не проводить предматчевого марша. «Существует объективная опасность локальных стычек между фанатами, особенно в районе Старого порта, — рассказал в интервью «Р-Спорту» Александр Шпрыгин, президент ВОБа. — Англичане оккупируют весь центр, все бары, они очень задиристые по отношению к любым соперникам».

Вчера полиция пристально следила за гостями.

Начеку она была и ночью, когда мирная английская попойка переросла в крупную заваруху.

Что говорят англичане: «На нас фанаты «Марселя», мы были вынуждены защищаться. Ничего противозаконного мы не делали, пока это не случилось. Да, кое-кто из наших был сильно пьян, но и все на этом».

Что говорит французская пресса. Британские фанаты подрались с местными жителями и с призывами «Выходи, ИГИЛ!» (террористическая организация запрещена в России) разворотили расположенные рядом бары и рестораны. Все это удалось остановить лишь после прибытия полиции, которая применила слезоточивый газ. Нескольких англичан задержали, однако после этого беспорядки вспыхнули вновь, которые с трудом удалось погасить.

Русский след. По различным слухам, несколько фанатов из России дрались с французами вместе с англичанами.

Чемпионат Европы Европа Англия Марсель
Комментарии (10)
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narkozanos
1465547931
Без нас никуда)))
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ljrljr0505
1465548191
как всегда
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Ч.В.Г.
1465548325
Свиньи саксонские. Дебилы бл..ь!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1465550070
Животные
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Masteralex
1465554531
Тупейшее быдло это а не фанаты, тоже самое можно сказать про подобную толпу из любой страны, против таких только водомёты помогают, остудить
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FanatSerj
1465558597
Надеюсь у наших "Валера иди сюда!"-быдла, денег не хватит на перелет, не надо страну позорить вот как эти.
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FanatSerj
1465559176
А то англичанам то это простят скажут ну да, они же такие, а вот если наши начнут, то сразу завопят, что ЧМ2018 нельзя в России проводить.
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maksspartak
1465559463
ха ха ха ))))))
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stanislav2017
1465562008
Что говорит французская пресса. Британские фанаты подрались с местными жителями и с призывами «Выходи, ИГИЛ!» -ЖГУТ)Англичане, с чувством юмора все в порядке))
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Superviser77
1465574631
Дебилы... По трезвяку подойдет к англицому крутому болеле какой-нибдь бородатый моджахед ... и обосрался: я не буянил, ИГИЛ не звал... и вообще, я казах..
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