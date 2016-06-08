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  • Сборная Абхазии с Хагушем выиграла самый странный чемпионат мира

Сборная Абхазии с Хагушем выиграла самый странный чемпионат мира

Пару дней назад завершился самый странный футбольный чемпионат мира, который проводится уже второй раз. Зовется он «ConIFA World Football Cup», где команды выступают под эгидой ConIFA – организации, куда входят сборные по футболу тех стран, которые не включены в FIFA. Зачастую, это непризнанные государства или автономии и всего таких – 33 команды. Однако на ЧМ-2016 в абхазские города Сухум и Гагры поехало 12 сборных, и они были разделены на четыре группы. Перед матчами состоялось красочное открытие.

Если на групповом этапе встречались слишком крупные счета (даже 12:0), то в плей-офф уже все было серьезно: сборная Корейцев в Японии по пенальти уступила Северному Кипру, Абхазия выиграла у Лапландии, сборная Пенджаба переиграла Западную Армению, а Падания в серии пенальти была удачливее Иракского Курдистана.

Словом, в финале хозяйка турнира – сборная Абхазии встретилась с Пенджабом и лишь на последних минутах сумела уйти от поражения: 1:1 в основное и дополнительное время, а затем победа 6:5 по пенальти. Один из одиннадцатиметровых нереализовал самый известный игрок турнира – Анри Хагуш, известный по выступлениям за «Рубин», «Кубань», БАТЭ и тульский «Арсенал». Впрочем, Абхазии все равно удалось победить. Только взгляните на эти эмоции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Весь мир Хагуш Анри
Комментарии (6)
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Ден 781
1465378404
Во !!! Туда нашу сборную надо заявлять !
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baltica
1465381126
И половины не знаю...
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mihail200606
1465409679
а поле вроде как ничего еще...
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andrey250584
1465423001
молодцы
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тигрик
1465506282
прикольно. молодцы,что не унывают...думаю у них меньше коррупции))
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