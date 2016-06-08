Сборная Абхазии с Хагушем выиграла самый странный чемпионат мира

Пару дней назад завершился самый странный футбольный чемпионат мира, который проводится уже второй раз. Зовется он «ConIFA World Football Cup», где команды выступают под эгидой ConIFA – организации, куда входят сборные по футболу тех стран, которые не включены в FIFA. Зачастую, это непризнанные государства или автономии и всего таких – 33 команды. Однако на ЧМ-2016 в абхазские города Сухум и Гагры поехало 12 сборных, и они были разделены на четыре группы. Перед матчами состоялось красочное открытие.

Если на групповом этапе встречались слишком крупные счета (даже 12:0), то в плей-офф уже все было серьезно: сборная Корейцев в Японии по пенальти уступила Северному Кипру, Абхазия выиграла у Лапландии, сборная Пенджаба переиграла Западную Армению, а Падания в серии пенальти была удачливее Иракского Курдистана.

Словом, в финале хозяйка турнира – сборная Абхазии встретилась с Пенджабом и лишь на последних минутах сумела уйти от поражения: 1:1 в основное и дополнительное время, а затем победа 6:5 по пенальти. Один из одиннадцатиметровых нереализовал самый известный игрок турнира – Анри Хагуш, известный по выступлениям за «Рубин», «Кубань», БАТЭ и тульский «Арсенал». Впрочем, Абхазии все равно удалось победить. Только взгляните на эти эмоции.