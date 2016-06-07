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    «Мисс Евро-2016» выиграла красотка из Исландии


    0
    Голосов: 0
    07.06.2016 19:00
    Исландия победила на Евро-2016. Пока только на конкурсе красоты, но уже неплохо для начала. «Бомбардир» знакомит читателей с прекрасной девушкой со сложной фамилией.

    Арна Ур Джонсдоттир – 21-летний ангел из Исландии, очаровавший всю свою маленькую страну в прошлом году, выиграв титул «Мисс Исландия». Покорение Европы – следующий шаг, и уже сейчас девушка может гордиться своей победой над еще 23 конкурентками в традиционном конкурсе, который проходит раз в четыре года перед Евро. В призовую тройку также вошли Германия и Португалия.

    А Россию представляла красивая девушка Юлия.

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    Фото опубликовано Julia Redk♡ (@___j.r_)

    Что касается победительницы, то Арна изучает тонкости акушерства и занимается спортом, а именно – прыжками с шестом. Она очень любит рисовать и даже продает свои картины через Facebook. Ей очень нравится еда, которую готовит ее бабушка, особенно исландский мясной суп. Кроме того, девушка очень любит животных и любит проводить время с котенком и щенком, которых она спасла от унылой бездомной жизни. И самая первая фотография в Instagram была сделана как раз с ее новым другом – маленьким симпатичным котенком.

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    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    О своей стране Арна говорит с восторгом: «Здесь чистый свежий воздух, а вода и вовсе лучшая в мире. И хоть я живу в столице, но это очень тихий и мирный город. Победа на конкурсе «Мисс Евро»? Огромная честь для меня представлять страну в таком формате».

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    text

    Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Арны Ур Джонсдоттир, Instagram Юлии Редько
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +790

      denisov 8 июня 2016, 22:01

      Симпотичная девушка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 8 июня 2016, 19:04

      "«Бомбардир» знакомит читателей с прекрасной девушкой со сложной фамилией." Провираетесь, господа журналисты, как обычно. В Исландии нет фамилий, только имена и отчества. Отца девушки звали Юнс Сигурдсон. Ее саму зовут Арна Юнсдоттир (а не Джонсдоттир). Брата Арны зовут Арне Юнссон. А его сын будет Арнесон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 8 июня 2016, 09:05

      Жесть! Опять от нас ТП с накаченными губами! КТО ПРИДУМАЛ ЭТУ МОДУ БЛИН??? У меня ни одного знакомого, кому это нравится! Да и тут в комментах не заметил!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > Mariner 8 июня 2016, 14:17

      Курицы считают, что это можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 7 июня 2016, 21:58

      Наши как всегда послали чью-то дочку/внучку/любовницу.
      А исландка очень мила, заслуженная победа :)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 7 июня 2016, 21:46

      Почему от России такая курица? Лучше нет что-ли?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > Igorello97 8 июня 2016, 14:18

      Мудко племянница поди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 7 июня 2016, 21:37

      Наша страху..ило

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 7 июня 2016, 20:59

      Очень важная футбольная статейка. Ждём дальнейших развитий событий по красоткам, их котиков и прочей х.рне.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 июня 2016, 20:45

      Гвардиола на 18 фотке спалился.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 > Kulimen 7 июня 2016, 21:36

      фотографом подрабатывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 7 июня 2016, 20:31

      Да нормальные девки, чего вы докопались?
      Наши еще и полит-акцию устроили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 7 июня 2016, 19:53

      Девушка очаровательна!!!

      1
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