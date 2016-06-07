«Мисс Евро-2016» выиграла красотка из Исландии

Исландия победила на Евро-2016. Пока только на конкурсе красоты, но уже неплохо для начала. «Бомбардир» знакомит читателей с прекрасной девушкой со сложной фамилией.

Арна Ур Джонсдоттир – 21-летний ангел из Исландии, очаровавший всю свою маленькую страну в прошлом году, выиграв титул «Мисс Исландия». Покорение Европы – следующий шаг, и уже сейчас девушка может гордиться своей победой над еще 23 конкурентками в традиционном конкурсе, который проходит раз в четыре года перед Евро. В призовую тройку также вошли Германия и Португалия.

А Россию представляла красивая девушка Юлия.

text Фото опубликовано Julia Redk♡ (@___j.r_) Июн 6 2016 в 2:42 PDT

Что касается победительницы, то Арна изучает тонкости акушерства и занимается спортом, а именно – прыжками с шестом. Она очень любит рисовать и даже продает свои картины через Facebook. Ей очень нравится еда, которую готовит ее бабушка, особенно исландский мясной суп. Кроме того, девушка очень любит животных и любит проводить время с котенком и щенком, которых она спасла от унылой бездомной жизни. И самая первая фотография в Instagram была сделана как раз с ее новым другом – маленьким симпатичным котенком.

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Фев 24 2013 в 3:36 PST

О своей стране Арна говорит с восторгом: «Здесь чистый свежий воздух, а вода и вовсе лучшая в мире. И хоть я живу в столице, но это очень тихий и мирный город. Победа на конкурсе «Мисс Евро»? Огромная честь для меня представлять страну в таком формате».

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Фев 17 2014 в 4:08 PST

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Сен 28 2015 в 12:51 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Сен 18 2014 в 5:25 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Окт 29 2014 в 2:03 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Апр 27 2014 в 6:55 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Май 9 2014 в 1:29 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Сен 11 2014 в 6:45 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Сен 24 2014 в 10:16 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Янв 19 2015 в 8:52 PST

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Май 13 2015 в 7:15 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Июл 29 2015 в 8:56 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Сен 8 2015 в 10:55 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Ноя 17 2015 в 2:14 PST

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Фев 26 2016 в 9:06 PST

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Июн 2 2016 в 1:01 PDT

text Фото опубликовано Arna Ýr Jónsdóttir (@arnayr) Июн 3 2016 в 8:10 PDT