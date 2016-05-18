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Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

«Севилья» – достойный соперник по финалу. В ее адрес сложно бросить камень. За коллектив Эмери в противостоянии с «Ливерпулем» говорит стабильность. Едва ли еще какой-нибудь команде в ближайшее время удастся угодить в финал еврокубка три раза подряд. «Тренеришке» Эмери удалось сделать подобное со своей командой, за что Артем Дзюба должен наконец-то начать его уважать. «Севилье» нужна эта победа не только для пополнения трофейной копилки. Испанцам надо попадать в Лигу чемпионов, ведь через чемпионат Испании сделать это они уже не смогут. Но Юргену Клоппу и его «Ливерпулю» успех в предстоящем матче необходим куда больше. С моральной и со всех остальных точек зрения.

В «Ливерпуле» Клопп сменил Брендана Роджерса – тренера, который в свободное время боксирует и покоряет любителей стиляг своими прикидами. Падение Стивена Джеррарда в решающем матче сезона 2013/14 предрекло Роджерсу тяжелую судьбу. Он совершенно потерял нити управления командой. В «Ливерпуле» начались конфликты, а игроки будто сливали тренера, который придумывал для них все новые игровые схемы. С Юргеном Клоппом мы вспоминали о тактике лишь однажды, когда он в своем первом же матче заставил команду бежать вперед и бесконечно прессинговать. Нужна ли нам вообще эта тактика? Юрген Клопп – этакий мотиватор. За футболом его подопечных приятно смотреть, а правильное построение он обязательно доработает летом, когда сможет пригласить нужных для себя игроков. Тем более что на трансферы «Ливерпуль» получит аж 220 миллионов евро, а тренеру «Ливерпуля» наконец-то отдадут в руководство всю трансферную политику.

Победа в Лиге Европы дает не только трофей и всеобщее признание. Теперь победитель турнира получает право выступать в Лиге чемпионов. «Ливерпулю» это нужно едва ли не больше «Севильи», ведь настоящие чудеса можно творить только в противостоянии с самыми сильными. Команда Клоппа шла к финалу не без приключений, но в каждом успехе чувствовалась магия тренера. Европа поразилась тому, в каком стиле его клуб прошел в четвертьфинале турнира дортмундскую «Боруссию», однако сам выход в финал ни у кого чувств удивления не вызвал. Английский клуб должен был оказаться в главном матче хотя бы потому, что поставил победу в Лиге Европы главной задачей на сезон, пожертвовав Премьер-лигой.

«Ливерпулю» нужна Лига чемпионов для повышения доходов и реализации амбиций молодых игроков и тренерского штаба. У Клоппа в тренерской карьере был проигранный «Баварии» финал Лиги чемпионов, но Лига Европы для Юргена – новый успех. Успех, который является лишь промежуточной точкой на пути к конечной цели по становлению новой команды. И этот рубеж лично ему нужно обязательно преодолеть. Клоппу надо завоевать первый трофей со своими новыми подопечными, а затем насладиться попаданием в главный клубный турнир Европы. Только при условии выступления в Лиге чемпионов наставник сможет реализовать все свои трансферные задумки. Вы же хотите снова увидеть волшебство Клоппа?

Однако тренеру нужна эта победа еще и для собственной уверенности, ведь свой первый финал с «Ливерпулем» Юрген Клопп проиграл. То поражение по пенальти в Кубке Лиги от «Манчестер Сити» было из разряда тех, где подопечные Клоппа никак не могли дать слабину. Но тогда фортуна неожиданно выступила на стороне «Манчестера», а Вилли Кабальеро провел свой лучший матч за последние три сезона. Ту игру Кабальеро можно назвать местью Клоппу за исход самой скандальной игры Лиги чемпионов, когда «Боруссия» Клоппа совершила невозможное и спасла игру с «Малагой». В воротах той «Малаги» стоял как раз Кабальеро, а Юрген Клопп тогда непонимающе разводил руками, когда слышал про офсайд при решающем голе. Долги вернулись, а теперь пришло время для ответа от Клоппа.

Юрген Клопп не сможет вечно мотивировать своих подопечных, не добиваясь с ними успеха. Из его «Боруссии» начался массовый уход лучших игроков именно потому, что главные турниры команда проигрывала.  Тоже самое может произойти и с «Ливерпулем», ведь топ-клубы давно положили глаз на Коутиньо, Джана и Старриджа. Предстоящий матч – едва ли не самое важное испытание в карьере Клоппа. Победа откроет тренеру столько возможностей, что он сможет превратить «Ливерпуль» в команду-сказку. Поражение же резко затормозит развитие коллектива, подорвет тренерскую уверенность Юргена и амбиции команды. Вариантов в этой ситуации просто нет. Клоппу и его команде необходимо побеждать, а любителям футбола – поддерживать и сопереживать детищу Юргена. Иначе на одну сказку в футбольном мире станет меньше.

Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам

Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (5)
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1463566123
Удачи Юргену и Ливерпулю!!!
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ГераХэвиЛОКО
1463566207
Мне кажется у сказок в этом сезоне лимит исчерпан. Но сегодня буду за Ливерпуль
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Serjik78
1463567215
Обе команды достойны, но присоединюсь за Ливерпуль, команда преобразилась с приходом Клоппа. Только яркие впечатления от игры. Да и сам Юрген ИМХО заслужил трофей.
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15426378s
1463569220
Я тоже даю предпочтение англичанам.
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Solmon
1463572668
Скорее всего ничья в основное время, а в пеналях повезет везунчикам)))
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