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    «Барселона» выиграла Примеру. Малафеев вернется в состав «Зенита». Дайджест событий дня


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    14.05.2016 21:25
    Нойштедтер близок к получению российского гражданства. Тренера «Говерлы» госпитализировали во время игры. Алвес стал самым титулованным бразильцем в истории футбола. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Хет-трик Суареса принес «Барселоне» чемпионство, «Реал» остался с «серебром»

    В матче 38-го тура Примеры «Барселона» благодаря хет-трику Луиса Суареса одержала разгромную победу над «Гранадой» со счетом 3:0. Таким образом, каталонская команда завоевала титул чемпиона Испании. В другой встрече «Реал» в гостях взял верх над «Депортиво». Дубль Криштиану Роналду принес «сливочным» серебряные медали.

    «Барселона» становится чемпионом Испании

    Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем

    В перерыве поединка 26-го тура УПЛ между «Говерлой» и «Волынью» (1:4) был госпитализирован главный тренер ужгородской команды Вячеслав Грозный. Причина госпитализации – проблемы с сердцем. На данный момент о состоянии здоровья 59-летнего специалиста никаких данных нет. Напомним, клуб из Ужгорода из-за долгов по зарплате перед бывшими игроками может быть не допущен к участию в чемпионате Украины сезона-2016/17.

    Календарь чемпионата России на сезон-2016/17 утвердят в июне

    Календарь чемпионата России на сезон-2016/17 будет утвержден в начале июня. Такое заявление сделал президент РФПЛ Сергей Прядкин. «Как только пройдут стыковые матчи и определятся участники следующего сезона, мы сразу начнем верстать календарь. Структура уже утверждена на общем собрании клубов. В первых числах июня состоится исполком, где все будет утверждено», — сказал Прядкин.

    Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решится в мае»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос с получением российского гражданства хавбеком «Шальке» Романом Нойштедтером должен быть решен в течении этого месяца. «Сам вопрос будет решен: человек подал заявление, и оно рассматривается. В мае он должен быть разрешен, ведь он ограничен сроками попадания в заявку на Евро. У нас будет объявлен расширенный список, а потом будет окончательная заявка, которая тоже имеет свои сроки для подачи в УЕФА, и в эти сроки все будет решено. Я не могу сказать, сыграет ли он на Евро вызов того или иного игрока находится в компетенции главного тренера», – сказал Мутко.

    Малафеев займет место в воротах «Зенита» в игре с «Локомотивом»

    Многолетний голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, который завтра завершит карьеру, сыграет с первых минут в составе петербургской команды в матче 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». Тренерский штаб сине-бело-голубых в первую очередь рассматривает именно такой вариант. Но также не исключено, что 37-летний страж ворот выйдет на замену.

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    Алвес – самый титулованный бразильский футболист всех времен

    В матче 38-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Гранаду» (3:0) и стала чемпионом Испании. Для бразильского защитника каталонцев Даниэля Алвеса этот титул стал 30-м в футбольной карьере. Таким образом, Алвес превзошел достижение Пеле, на счету которого 29 трофеев, и стал самым титулованным бразильским игроком в истории.

    Левандовски – первый легионер, забивший 30 голов в Бундеслиге

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 34-го тура Бундеслиги с «Ганновером-96». Отметим, что данный гол стал для польского форварда 30-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, Левандовски стал первым легионером, забившим 30 голов в Бундеслиге за сезон. Предыдущее достижение было установлено нападающим «Шальке-04» Клаас-Яном Хунтелааром в 2012 году.

    Суарес встал в один ряд с Роналду и Месси по голам за сезон в Примере

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал хет-трик в матче 38-го тура Примеры с «Гранадой», установив промежуточный счет 3:0 в пользу каталонцев. Данные голы стали для уругвайского форварда 40-ми по счету в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Таким образом, игрок стал третьим футболистом, который забил 40 голов за сезон в Примере. Ранее эту планку преодолевали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что Суарес превратил в забитые мячи 14 посдних ударов в створ из 17-ти.

    «Барселона» или «Бешикташ»? Где будет играть Бен Арфа в следующем сезоне

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Барселоны», ФК «Зенит»
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 16 мая 2016, 16:56

      малафеев-легенда

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 15 мая 2016, 12:36

      заслуженно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 мая 2016, 11:20

      евровидение все на политике

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 15 мая 2016, 11:11

      У Молофеева, что сегодня прошальный матч?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2016, 08:27

      Поздравляю Барселону с чемпионством.

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 15 мая 2016, 08:01

      как всегда...

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 15 мая 2016, 06:35

      ура!!!барса!!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2016, 03:59

      Правильное решение, очень хочется хотя бы ещё один раз увидеть Славу в игре

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 мая 2016, 23:49

      Слава, удачи тебе!

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