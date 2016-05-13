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    Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу


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    Голосов: 0
    13.05.2016 23:08
    Два месяца назад ужасный теракт в Ираке унес жизни 65 человек прямо на футбольном матче. Сегодня были убиты 16 фанатов «Реала» в кафе города Балад.

    Боевики террористической организации Исламское государство (запрещена в России) совершили нападение на фан-клуб мадридского «Реала» в иракском городе Балад. Трое террористов расстреляли из АК-47 людей в кафе, где находилась ассоциация поклонников испанского футбольного клуба. 16 человек погибли, еще 20 получили ранения. Нападавшие скрылись, а один из них взорвался рядом с рынком при попытке задержания. Террористический ужас снова заявил о себе в полный голос на футболе. Особо впечатлительным не рекомендуется смотреть кадры ниже.

    Террористы ворвались в кафе около полуночи и напали на людей, которые собрались, чтобы посмотреть старые записи матчей мадридского «Реала». Президент фан-клуба заявил, что причиной нападения стала нелюбовь к футболу, поскольку, по их мнению, поведение болельщиков является антимусульманским видом деятельности. Сожженное тело одного из подозреваемых в нападении было повешено за пределами кафе.

    Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 31 мая 2016, 12:44

      ....УРОДЫ!Как можно смешивать ФУТБОЛ с Политикой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 мая 2016, 04:07

      Шакалы.Когда нападать с АК-47 на безоружных - так герои,а как выйти в честном бою против настоящих русских солдат - мочатся в портки и умоляют о пощаде.Животные.Пощады не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Vasilij 1985 15 мая 2016, 01:52

      Смерть дикарям из ИГ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 14 мая 2016, 17:53

      Смерть дикарям из ИГ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      stanislav2017 14 мая 2016, 11:36

      ЧУДОВИЩНО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 мая 2016, 11:04

      И в самом деле ужас! Когда-нибудь это прекратиться, когда-же люди станут людьми?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Алекс 89 14 мая 2016, 09:04

      п... какой-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 мая 2016, 08:32

      нелюди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      uda 14 мая 2016, 07:59

      Ужас(((((

      0
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      Рейтинг: +15

      Sergio553 14 мая 2016, 07:40

      что за нелюди..

      0
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