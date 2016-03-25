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    Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек


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    Голосов: 0
    25.03.2016 23:06
    Кошмар Брюсселя еще не позабыт, а уже пришло новое сообщение о чудовищном преступлении в Ираке. И прямо на футбольном матче.

    Террорист-смертник взорвал себя в городе Искандария (50 км от Багдада, где проживает смешанное суннитское и шиитское население) на футбольном матче среди любительских команд. Как сообщает Daily Mail, погибло по меньшей мере 65 человек, еще 60 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации). Смертником выступил вот этот подросток:

    Трагедия произошла во время вручения трофея по окончании игры. «Проходило награждение, а во время него смертник взорвал себя в толпе», – рассказал капитан полиции этого города. «Он прошел сквозь толпу, чтобы быть в центре. Взорвал себя в тот момент, когда мэр вручал медали футболистам», – добавил очевидец. «И никто нигде про это вообще не говорит!» – нарастает возмущение в соцсетях.

    Взрыв прогремел примерно в 19:15 по местному времени. Сообщается, что в числе убитых оказался мэр города Ахмед аль-Хафаджи. Фотографии с места событий публиковать не торопятся – уж очень жестокие кадры. Но есть сам момент взрыва:

    Евро-2016 без болельщиков? Насколько опасен чемпионат Европы во Франции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 ноября 2016, 11:27

      пидорюги тупоголовые.....особенно этот хмырь на фото.

      0
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 25 ноября 2016, 22:18

      А почему эта новость не в главных на сайте? Или новость о том, что некоторые ключевые игроки сборной Германии не приедут на Кубок конфедераций важнее смерти людей?

      0
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      Рейтинг: +22

      DED61 21 августа 2016, 17:36

      Нелюди!!!

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 26 марта 2016, 18:21

      правильно называть этих мразей даиш ,амерский проект.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 26 марта 2016, 17:13

      язык не поворачивается как их обзывать кто их так воспитает.уроды........... короче это конец света

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 26 марта 2016, 12:18

      Ужас что творится. Нужно наказывать этих уродов

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 26 марта 2016, 08:32

      Остановите планету,я сойду.

      3
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      Рейтинг: +377

      bringing 26 марта 2016, 00:04

      Уроды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 25 марта 2016, 23:40

      ждем новостей от укродаунов типа это русский след

      6
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      Рейтинг: +64

      Karanit 25 марта 2016, 23:21

      Мрази эти ИГ. Ведут какую то трусливую войну, из-за которой гибнут мирные жители. Они обычные сыкуны, которые еще и прикрываются какой-то мнимой религией, понятной только им самим. Ярость раздирает...
      Надеюсь они будут наказаны

      8
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