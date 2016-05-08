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  • «Начала следить за футболом только два месяца назад». Победительница апрельского Конкурса прогнозов Алена Мормило

«Начала следить за футболом только два месяца назад». Победительница апрельского Конкурса прогнозов Алена Мормило

– Ну что, как отпраздновала победу?

– Я еще на эйфории. Отпраздновала хорошо! За месяц уже приутомилась – постоянно следила за матчами и результатами. Поэтому со спокойной душой отметила победу.

– Расскажи немного о себе – ты учишься, работаешь..?

– Ни то, ни другое. Я мама. Моему сыну Марку годик. Отсюда и мой ник на «Бомбардире» – Mamarchello, то есть Мама Марчелло.

– А мы все гадали, что это значит. В Конкурсе прогнозов ты быстро вырвалась вперед, не боялась упустить лидерство?

– Мне повезло, что в какой-то момент лидер конкурса пропустил один день. Возможно, я бы и так его догнала, но из-за его пропуска это случилось быстрее. Вообще мне помогает осознание того, что, когда я делаю ставку, я никому не проигрываю. Поэтому особенно не боялась упустить лидерство или что-то такое.

-Ты сделала 1040 ставок в КП – на сколько минут в день ты отходила от компа, если отходила?

– Ну, часа два в день это точно занимало. Каждая ставка – это, так скажем, долгий процесс – ты анализируешь тот или иной матч, шансы каждой команды, просматриваешь турнирные таблицы. Иногда случалось, конечно, так, что я делала ставку наотмашь, лишь бы поставить. Но редко. У меня в какой-то момент появился азарт, я уже не хотела останавливаться.

– Как ты делала ставки – на матчи любимых команд, за которыми следишь, или вообще на все, которые были?

– Я ставила вообще на все.

– И как – везло с Чемпионшипом или турецкой Суперлигой?

– Ой, вот, турецкая лига вообще ужасна – ненавижу турков с их футболом. У меня из-за них было много проигрышей. Чемпионшип даже проще, они предсказуемые – им договориться между собой проблем не составляет. Тут даже можно просчитать, кому выгоднее выиграть. А турецкая лига слишком неожиданная.

– Тебе кто-то подсказывал в прогнозах или ты все делала сама?

– Муж также участвует в КП, он иногда подсказывает. Он в принципе в спорте шарит больше, намного больше. Хотя я его сильно обогнала в КП, он был в третьем дивизионе.

– Как ты начала играть в КП?

– Вообще я начала играть из интереса: получится у меня или нет? Все-таки я же девочка –любопытно, как я буду делать прогнозы на футбол. Я видела, там еще девочки участвуют, но их немного. Изначально я не планировала выигрывать. Только когда перешла в первый дивизион, стала думать о победе. Играть я начала в конце марта. Мне понравился интерфейс у Конкурса – он очень простой и приятный. В правилах тоже сразу разобралась – ну, правда, был один момент, все еще писали об этом, что матчи не всегда рассчитываются вовремя. Но это страшно только тогда, когда у тебя совсем нет болларов. Когда они есть – то без разницы, можно подождать.

– Как начался сезон – сразу с побед?

– Нет, поначалу было много проигрышей. Но я стараюсь не пропускать ни одного дня и ставить на все матчи. Даже когда боллары заканчивались – писала комментарии, заходила в группу в ВК и набирала нужное мне количество болларов. Нет, ну иногда я пропускала какие-то матчи, конечно, – меня не интересуют маленькие коэффициенты. Не ставлю на них в принципе.

– Какая у тебя была стратегия в КП?

– Я стараюсь проанализировать матч – посмотреть, кто на каких местах в таблицах, кто из ключевых игроков травмирован у команд и так далее, чтобы предположить, как эти команды могут между собой договориться. Ну, а дальше ставлю на средний или высокий коэффициент. Ниже 1,60 обычно не ставлю. Но в целом я не гонюсь за коэффициентом, нет. 

– Ты выигрывала когда-нибудь подобные конкурсы? Ведь ты обошла 5000 человек, большинство из которых – мужчины-болельщики.

– Нет, ни в чем таком подобном я раньше не выигрывала. Вообще это прикольно – насколько я оторвалась от второго места в рейтинге – на 100 тысяч очков? Круто. А вообще – подобного рода конкурсы на других сайтах обычно проводятся с поддержкой букмекерских контор. Они взаимосвязано работают, и это уже становится неинтересно. Тут проще и более увлекательно. Вообще мне сложно описать, почему я делаю именно ту или иную ставку. Наверное, интуиция.

– Тебе никогда не говорили такую фразу, мол «девочки болеют не за футбол, а за футболистов»? Как реагируешь?

– Ну, скажу, что я не знаю всех футболистов, чтобы болеть за футболистов. Знаю команды только. А вообще, если честно, я начала как-то следить за футболом только два месяца назад. Мы были с мужем в б/к конторе, он делал ставки, и меня это как-то тоже заинтересовало. Я решила, что надо быть в теме. Ну, то есть еще где-то два месяца назад я не знала про тоталы и все такое. Хотя, может, мне это и помогло – у меня был более объективный взгляд на все это.

– Но ты же начинала играть, уже имея какой-то план, какую-то стратегию. Или все происходило методом проб и ошибок?

– Я смотрю футбол не как болельщик, а, скорее, как бизнесмен. Я думаю – как удобнее будет той или иной команде сыграть, какой результат ее устроит. Чтобы, например, команда не вылетела из Премьер-лиги, какой исход ей нужен. Они же все между собой могут договориться на определенный результат. Это, конечно, мое мнение только. Кто-то не захочет в это верить, скорее всего. 

– Ты указала, что болеешь за «Лестер» – давно?

– Ну, когда я начала тусоваться в этой сфере два-три месяца назад – кого еще было выбрать в тот момент? Они мне понравились, начала следить за их игрой, на них

ставить было особенным удовольствием.

– С кем бы из известных футбольных персон хотела бы поболтать?

– Вообще я сегодня где-то читала интервью Валерия Карпина – он харизматичный такой мужик, судя по всему. С ним было бы интересно поболтать.

– Дай совет участникам нового сезона КП?

– Нужно постараться ставить на все матчи – если не хватает баланса, всегда можно его получить за комментарии или пост в Вконтакте. Это быстро и удобно. Ну и надо отслеживать все игры, результаты всех матчей. Это тоже помогает оставаться в теме, вникать в то, как играет, как двигается та или иная команда.

– Какие планы на следующий сезон? Нужны еще одни наушники?

– Люди очень неоднозначно отреагировали на мою победу, я же девочка все-таки. Многие не доверяют тому, что девушка выиграла. Я потом даже подумала, что поторопилась с тем, что раскрыла себя. В этом сезоне постараюсь отстоять свои позиции. И хочу игровую майку футболиста.

– Мы разыгрываем наушники от Роналду. Как тебе Криш, нравится?

– Ой, я смотрела последний матч «Реала» – Роналду смотрелся жутко. Он мне не понравился ни внешне, ни как игрок. 

– Что бы ты ответила ярым болельщикам, которые отправляют всех девушек в футболе варить борщи?

– Собаки лают, караван идет. Не хочу никого обидеть, но эта фраза сразу пришла на ум. 

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Англия. Чемпионшип Работа сайта Лестер Карпин Валерий
Комментарии (22)
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olic29ivica
1462720215
Про Роналду четко подмечено, но в целом все правильно декретница которая проводит все время дома, от сюда много времени на конкурс прогнозов)
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vanesss1981
1462721370
Молодчина! Так держать!!!
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Chernyi Lis
1462721499
ответы понравились..)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462722500
А по мне, так четкость не в отношении к Кри (тут огромный отпечаток, полагаю, стереотип наложил), а во всем остальном. Алена удивительно грамотно разложила все плюсы-минусы, ничего не утаивая. Именно в этом (и в мастерстве анализа - куда ж без него!) видится мне секрет ее успеха, ну и, конечно же, в выражении "Новичкам везет", которым, опять же по моему мнению, верховодит не кто иной, как... (а додумайте сами - это ж так просто). Искренне радуюсь такой шикарной победе. Алена, это было круто!!!
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FENNNNN
1462724712
Всем пофиг
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Патриот Донбасса
1462730461
норм вумен...
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Karpathian
1462734044
Ребенка Марчелло завут?:)
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alex kidn
1462812016
Глорша Лестера)
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drug01
1462906352
Как то это все не правдоподобно!!!!Чтобы победить надо уделять много времени играм,разборам и тд.
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тигрик
1463010022
Молодец!
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