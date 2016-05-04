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    Итоги Конкурса прогнозов: Mamarchello, Rembo1983, VVK13, Lexa_Lexa и russkiisergei стали победителями

    ​Подведены итоги апрельского сезона Конкурса прогнозов, в котором приняли участие почти 5000 человек.

    До первого дивизиона смогли дойти 69 игроков. Первое место за Mamarchello с результатом более 572 тысячи очков рейтинга и 1040 ставками. О секретах мастерства победителя апрельского сезона КП, мы надеемся, вы сможете прочитать в интервью. Mamarchello получает крутейшие беспроводные наушники iSport Freedom от Monster.

    Rembo1983 также достается приз от Monster – наушники iSport Strive. VVK13 выигрывает футбольный мяч, а Lexa_Lexa и russkiisergei – наборы болельщика сборной России.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 12 мая. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Апрель».

    Конкурс прогнозов: стартует майский сезон!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 11:06
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    Комментарии44
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    • ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 8 мая 2016, 17:58

      Поздравляю победителей! Очень хотелось бы почитать интервью "О секретах мастерства победителя ...". Оно уже есть, если да, то можно ссылку?? Заранее благодарю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > vanesss1981 8 мая 2016, 18:03

      Есть, да. Ищите его на главной странице, также ссылка есть в информационной плашке в разделе Конкурс прогнозов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov 8 мая 2016, 12:59

      ...мне до 1-ого далеко и мои поздравления призерам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      пахан777 8 мая 2016, 10:07

      ((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      kolean03 8 мая 2016, 00:27

      ничего себе денек)))))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      walrus132 7 мая 2016, 10:17

      продолжаем

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      Ответить
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      Рейтинг: +13

      пахан777 7 мая 2016, 09:34

      ))

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      Рейтинг: +14

      kolean03 7 мая 2016, 02:07

      едем дальше!!

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      Рейтинг: +48

      walrus132 6 мая 2016, 15:45

      поздравляем

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      Ответить
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      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 6 мая 2016, 11:37

      gratz)

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 5 мая 2016, 21:36

      Я рад, что дошёл до 1-го дивизиона.Поздравляю победителей, а всем остальным желаю удачи в новом сезоне.
      P.S. А всё-таки здорово, что есть конкурс прогнозов (хоть я и не каждый день имею доступ к инету)

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