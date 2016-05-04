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    Конкурс прогнозов: стартует майский сезон!

    Стартовал майский сезон Конкурса прогнозов – в этом месяце нас ждет не менее упорная борьба за призовые места.

    Еще раз об итогах апреля: Mamarchello, Rembo1983, VVK13, Lexa_Lexa и russkiisergei стали победителями

    Напоминаем, что в результате апрельского сезона был произведен сброс игроков в следующем формате: дивизион игрока, которого он достиг, сохраняется. Количество рейтинга равно нижней границе дивизиона. Баланс болларов равен пяти максимальным ставкам дивизиона.

    Еще одно небольшое изменение: мы решили снизить границу для перехода в 9-й дивизион с 1000 до 500 очков. Чтобы новичкам Конкурса прогнозов было чуть легче начать свое движение по дивизионам.

    А теперь самое приятное: призы!

    1 место – наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду, интервью с победителем на «Бомбардире»

    2 место – игровая майка профессионального футболиста РФПЛ (ищем самого профессионального футболиста, ведем переговоры!)

    3 место – книга бывшего пресс-атташе сборной России по футболу Ильи Казакова «Foot'Больные люди. Маленькие истории большого спорта» с автографом автора

    4 место – книга знаменитого футбольного агента Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с именным пожеланием (напишем все, что хотите, в пределах законодательства РФ)

    5 место – подборка крутейшей футбольной музыки от «Бомбардира» на вашу стену Вконтакте (или на стену друга/подруги/бабушки и т.п.)

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 12:59
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    Комментарии154
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      Рейтинг: +48

      walrus132 5 июня 2016, 13:54

      уже скоро закончиться сезон

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 июня 2016, 10:57

      почему нельзя отменить ставку или поменять ставку????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 июня 2016, 10:26

      Бразилия -ничья!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 июня 2016, 17:18

      Господа, админы, предлагаю учредить призы за наибольший прогресс в конкурсе (кто дальше продвинется за сезон), иначе тем кто в низших дивизионах не очень интересно, да и новых участников на сайт будет привлечь легче.

      2
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      Рейтинг: +544

      avera 4 июня 2016, 11:30

      Почему нельзя поставить ставку на Бразилия - Эквадор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 июня 2016, 10:29

      Колумбия начала с победы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      kesha196 3 июня 2016, 21:36

      Ставка ТБ 2,5 часто играет уже в течении матча ,а баланс пополняется только после окончания игры.Можно ли более оперативно реагировать на такие моменты.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 июня 2016, 14:45

      Азмун хорош!!!

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      Рейтинг: +48

      walrus132 3 июня 2016, 10:15

      привет всем

      0
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      Рейтинг: +3661

      Владимир С 2 июня 2016, 07:50

      ставил на чехию угадал нецид помог на 90 минуте

      -1
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