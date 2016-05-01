Время перемен. Как фанаты «Арсенала» ведут войну с Венгером

«12 лет Венгера – оправдания, 9 месяцев Раньери – титул чемпиона», – с такими плакатами Венгера встретили болельщики «Арсенала» перед матчем с «Норвичем». «Пришло время перемен», – девиз, который все чаще звучит из уст болельщиков. Эпоха Венгера принесла команде немало хорошего. Воспитание молодежи, грамотные трансферы и привлекательная игра – лишь маленькие победы на второстепенных фронтах. Временами «Арсенал» показывает футбол никак не хуже того, что демонстрирует даже «Барселона». Однако каталонцы завоевывают титулы. «Арсенал» же по обычному сценарию борется за четверку, дающую только попадание в Лигу чемпионов. За такое выступление команды серьезно достается не только Венгеру, но и владельцу команды Стэну Кронке.

В нынешнем сезоне любимое место Венгера на границе зоны Лиги чемпионов могло смениться большой победой в чемпионате. «Арсенал» в первой половине сезона действительно был лучшим клубом страны. Но когда команда пошла в развал, то Венгер свалил все на фанатов. «Ливерпуль» – пример для подражания. Мы проиграли чемпионат на «Эмирейтс», где не получали должной поддержки. На домашнем стадионе у нас не самая лучшая атмосфера. Клуб и болельщики должны держаться вместе», – выпалил Венгер. Смогут ли фанаты оправиться от такого удара в спину? Они показали это уже на игре с «Норвичем». У «Арсенала» была поддержка, но в сторону Венгера шел сплошной негатив.

«Арсенал» все еще сохраняет шансы даже на второе место, но сезон фанаты уже записали в разряд провальных. Слишком много возможностей клуб упустил в последнее время. «Мы хотим финишировать выше «Тоттенхэма», – говорит Дэнни Уэлбек, выделяя главную цель на оставшуюся часть сезона. Если это произойдет, то Венгер наверняка будет удовлетворен. Но фанатов пустыми обещаниями и промежуточными победами больше не удовлетворить.

«Болейте не за режим, а за команду», – самые разумные представители болельщиков пытаются хотя бы что-то вынести из слов Венгера против них. Но прямо сейчас ясно лишь то, что Арсен Венгер больше никогда не получит той поддержки, которая у него была долгие годы. Теперь у Венгера больше не остается права на ошибку. Если летом он не уходит из команды, то обязан в следующем сезоне брать титул. Возможно, мы увидим самую красивую сказку, когда «Арсенал» возьмет трофей в борьбе с пятью-шестью боеспособными соперниками. Но пока остается лишь наблюдать за тем, как фанаты пытаются сделать жизнь тренера невыносимой, а тот – придумать перед ними достойное оправдание.

Вот так вчерашние акции протеста выглядели со стороны участников процесса.

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