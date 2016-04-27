Позитив дня. Счастливый пёс остановил матч Кубка Либертадорес

До беспамятства довольный пёс выбежал на поле во время игры «Депортиво» и «Пумаса», чтобы поиграть с футболистами.

Главным героем матча между «Депортиво Тачира» и «УНАМ Пумас» в плей-офф Кубка Либертадорес стала невероятно довольный пёс. Он выбежал на поле в первом тайме и пытался заставить хоть одного из футболистов поиграть во что-нибудь веселое. В итоге защитник «Пумаса» Герардо Алькоба отнес собаку за пределы поля. Матч, кстати, закончился неожиданной победой «Депортиво» — 1:0. Бонус: важная дворняжка в московском дерби.