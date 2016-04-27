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    Позитив дня. Счастливый пёс остановил матч Кубка Либертадорес


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    Голосов: 0
    27.04.2016 11:49
    До беспамятства довольный пёс выбежал на поле во время игры «Депортиво» и «Пумаса», чтобы поиграть с футболистами.

    Главным героем матча между «Депортиво Тачира» и «УНАМ Пумас» в плей-офф Кубка Либертадорес стала невероятно довольный пёс. Он выбежал на поле в первом тайме и пытался заставить хоть одного из футболистов поиграть во что-нибудь веселое. В итоге защитник «Пумаса» Герардо Алькоба отнес собаку за пределы поля.

    Матч, кстати, закончился неожиданной победой «Депортиво» — 1:0.

    Бонус: важная дворняжка в московском дерби.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 28 апреля 2016, 15:48

      пидорская псина

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 27 апреля 2016, 16:32

      Очень мило!))))) Всем бы с пёсиком для поднятия настроения играть)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 апреля 2016, 13:01

      Песик красавчик) я б лучше им полюбовался, чем вчерашний полуфинал ЛЧ смотреть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 27 апреля 2016, 12:17

      И правда песик настроение поднял)))

      1
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