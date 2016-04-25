Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуан Мата: «Футболисты получают неприлично много в сравнении с обычными людьми»


    5
    Голосов: 1
    25.04.2016 15:51
    Полузащитник «МЮ» Хуан Мата выступил с критикой современного футбола: огромные зарплаты, известность, футбол как бизнес.

    Цены на билеты: «Чтобы посмотреть игру «МЮ», надо выложить 40 фунтов. Это не дешево».

    О людях, которые «ненавидят современный футбол»: «Я могу понять, о чем они. Из-за финансовой составляющей футбола начинает казаться, что владельцы клубов намного важнее, чем фанаты. Раньше было не так – не было такого пристального внимания со стороны СМИ и не было так много людей, которые пытаются извлечь свою личную выгоду».

    Агенты: «Мой отец является моим агентом, так что он всегда исходит из моих интересов и делает это искренне. У меня были одноклубники, которые получали ужасные советы. Когда я был поменьше, я слышал, как родители некоторых ребят кричали им, как надо пасовать и как не надо. Я говорил им, что все эти советы не приведут ни к чему хорошему. Каждый игрок считает, что он – Марадона. Особенно, когда он переходит в топ-клуб. Это случается с каждым, но сейчас я стал замечать это в молодых игроках. Ты видишь детей, которые считают себя рок-звездами – они экстравагантно одеваются и покупают дорогущие машины… Иногда надо остановиться и поговорить немного с таким игроком. Если ты сможешь долгое время сохранять хладнокровие и рассудительность и продолжить так же много и усердно работать, как ты работал для того, чтобы попасть сюда, – то тогда ты сможешь совладать с собой».

    Зарплата: «Футбол очень хорошо оплачивается. Даже слишком. Как будто мы живем в другом мире – в изолированном шаре. По сравнению со всеми остальными, мы получаем невероятные деньги. Это уму непостижимо. По футбольным меркам у меня обычная зарплата, но, сравнивая с 99% людей в Испании и со всем остальным миром, я получаю огромные деньги. Но мы-то еще и сравниваем свои зарплаты с окладами партнеров по команде».

    Жизнь в шаре: «Да, я живу в изолированном мире. Реальной жизнью живут мои друзья. Им надо искать работу, становиться на биржу труда, переезжать. Все это – нормальная жизнь. А моя жизнь футболиста – не нормальна».

    Футбол как бизнес: «Мне не нравится футбол с бизнес-стороны. Мне нравится игра. Я люблю тренироваться и соперничать. Я бы с радостью получал зарплату поменьше, если бы это сделало влияние бизнеса на футбол менее ощутимым. На этом уровне ты реально хорошо зарабатываешь и всегда равно иногда сравниваешь себя с другими игроками».

    Давление на молодых игроков: «Сейчас давление на молодых игроков огромно, что неправильно. Они не готовы к провалам и к тому, что все может пойти не по плану. Им надо осознавать, что только самые успешные добиваются успеха и становятся топ-игроками. 99 % из них не достигнет этого в ближайшем будущем».

    Футболистам все достается слишком легко: «Меня иногда пугает то, насколько я защищен. Малейшая проблема – и появится кто-то, кто разрешит ее для меня. Это один из аспектов того, почему мы не можем жить обычной, нормальной жизнью».

    Источник: AS.com

    Доброта Месси, поцелуй Роналду и еще 7 причин осознать, что футбол – не только деньги

    Бест, Гиггз, Македа и другие яркие дебютанты «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      СЕРГЕЙ за MU 29 апреля 2016, 00:03

      Неплохо сказано,Мата всегда мне нравился как игрок даже когда играл в Челси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 10:25

      Хуан, поделись со мной своей зарплатой)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 26 апреля 2016, 10:17

      Мата красавец! Респект от болельщика МанСити!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 25 апреля 2016, 23:07

      ебана,да это я и так знал!!!что он такого сказал??а наши деревяхи так вообще в России упер мега живут собаки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 25 апреля 2016, 21:06

      Золотые слова, и человек ты золотой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 апреля 2016, 20:52

      Хуан сильно вырос в моих глазах. Говорит правильные вещи.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 25 апреля 2016, 18:45

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 апреля 2016, 17:44

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 апреля 2016, 17:18

      Чёрт, рубанул правду матку Хуан
      Уважение

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 25 апреля 2016, 17:14

      Интересно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11