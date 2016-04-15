Найти «Дрезден-Лебтау» на футбольной карте Германии практически невозможно. Любительских клубов и лиг тут столько, что в одном Дрездене на более-менее серьезном уровне выступают 30 команд. Все по-настоящему: спонсоры, фирменная экипировка, даже фаншопы и ультрас-группы. Даже пять-десять человек приезжают на матчи с баннерами, барабанами и флагами. Атрибутики иногда больше, чем фанатов. Лозунг на одном из баннеров «Support your very local team» отражает происходящее. Это очень локальный фанатизм.

Болеть за «Лебтау» начали несколько друзей, которых сагитировал итальянец Мирко. В традициях ультрас он предпочитает не упоминать фамилию. Переехав в Германию, он очень скучал по любимому «Эмполи» и атмосфере стадиона. После одного из матчей Мирко разжег в друзьях идею организовать ультрас-группу по канонам тиффози: флаги и баннеры, песни, кореографии. Найти команду удалось за ночь, которую ребята провели в баре. «Мы могли бы болеть за «Динамо», но большинство парней переехали в Дрезден, поэтому не чувствуют родства с этим местом, – объясняет Мирко. – Да и мы хотим болеть за игроков, которых потом сможем встретить на улице и поздороваться. А не за людей, зарабатывающих в месяц столько, сколько мы за всю жизнь». Выбор пал на «Лебтау» не в последнюю очередь из-за того, что бар был расположен рядом со стадионом.

Объединение фанатов «Лебтау» носит два названия. «Sector Klein Garten Block» – что-то вроде «грядки», трибуны на сленге фанатов. Особенно ребят веселит аббревиатура «KGB». Многие из них родились в постсоветских странах. Наиболее известны болельщики «Лебтау», впрочем, как «Sasha’s boys» – «Парни Саши». «Саша Грей всегда была независимой женщиной, – убежден Мирко. – Она хотела быть порноактрисой, просто актрисой, и добилась этого. Женщины, вы хотите быть независимыми? Окей, тогда будьте женщинами. Хватит быть грубыми и агрессивными, ухаживайте за собой и перестаньте носить парки Jack Wolfskin. Они нужны, чтобы пойти в поход». Удачно совпало, что одним из лучших игроков «Лебтау» был Саша Бирк. «Судьба сама указала нам, что «Sasha’s boys» – единственно правильное название», – светится Мирко.

В среднем на игры «Лебтау» собираются 5-6 человек, рекордная посещаемость – 13 человек. Зато на выездной товарищеский матч в Гамбурге, за 600 км, выбрались 6 человек. Трудолюбие Саши Грей, наверное, их очень вдохновляет.

По материалам wezmnienamecz.pl.