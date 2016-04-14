Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» пригласит Моуринью. «Анжи» хочет отсудить 15 миллионов. Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    14.04.2016 21:00
    «Зенит» отказывается продавать Витселя. «Спартаку» предложили Насри. «Боруссия» нацелилась на Зинченко. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале

    «ПСЖ» рассматривает вариант приглашения Моуринью

    Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Лорана Блана на посту главного тренера «ПСЖ». Руководство французского клуба недовольно выступлением команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и всерьез раздумывает об увольнении Блана. В случае отставки 50-летнего тренера парижане намерены обратиться к услугам Моуринью, видеть которого на посту наставника команды желает сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Кузину Модрича похитили и убили

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил скверные новости: его кузина Сюзанна погибла в Сальвадоре, где она работала. Несколько дней назад 40-летняя женщина была похищена, после чего ее тело было обнаружено в багажнике автомобиля. На данный момент никаких подробностей похищения нет, мотивы убийства неизвестны. Полиция ведет расследование.

    Зинченко может перейти в дортмундскую «Боруссию»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может стать игроком дортмундской «Боруссии». Отмечается, что 19-летний украинец может переехать в Германию уже в летнее трансферное окно. «Не хочу комментировать это. У нас есть свои трансферные моменты, свои переговоры», – сказал генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

    «Зенит» отказался продать Витселя за 35 миллионов

    Прошедшей зимой «Зенит» имел возможность продать полузащитника Акселя Витселя за 35 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой сделки. «Были разговоры о сумме 30-35 миллионов евро, мы отказались. «Милан» не выходил на «Зенит» по возможному приобретению Витселя. Летом была попытка со стороны другого итальянского клуба приобрести футболиста, но она не увенчалась успехом», – рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

    «Спартаку» был предложен Насри

    Московский «Спартак» получил предложение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Агент французского футболиста Жан-Пьер Бернес на прошлой неделе провел встречу с руководством красно-белых, на которой предложил услуги своего клиента. Сообщается, что 28-летний хавбек хочет покинуть английский клуб, так как не уверен, что будет получать достаточно игровой практики под руководством нового наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    Фалькао, Эль-Шаарави, Глик и еще семь крутых игроков, с которыми связывали «Спартак»

    «Анжи» планирует взыскать в суде с бывшего футболиста 15 миллионов

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, что махачкалинский клуб подал иск в суд на своего бывшего игрока – бразильского полузащитника Леонардо на сумму в 15 миллионов евро. «Действительно, «Анжи» подал иск на Леонардо за преждевременный разрыв контракта по вине игрока. Ждем, когда будет назначена дата суда», – сказал Кораблев. Стоит напомнить, что 24-летний бразилец выступал за «Анжи» с лета 2014 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

    «Тренеру «Анжи» Агаларову я отдавал 70% от премиальных». Реалии чемпионата России

    Раньери отказался возглавить сборную Италии

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии. «Возглавить сборную Италии? Нет, эта тема для меня закрыта. Я уже был уничтожен в Греции», – приводит слова специалиста Radio Deejay. Стоит отметить, что место главного тренера сборной Италии будет вакантно после завершения Евро-2016, когда нынешний наставник команды Антонио Конте возглавит «Челси».

    Гарай готов сыграть против «Спартака»

    Аргентинский защитник «Зенита» Эсекьель Гарай восстановился от травмы и готов принять участие в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш. «Все готовы играть. Состав мы традиционно не объявляем», – подчеркнул Виллаш-Боаш. Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Aleksandr647584 12 мая 2016, 23:51

      FOOTBALLALLEY.COM

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 3 мая 2016, 11:34

      Для Анжи наверное суд будет последним гвоздем в крышку гроба. Здравствуй, реальность в ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 15 апреля 2016, 13:40

      я бы очень хотел видеть в МЮ Почеттино, пора бы боссам действовать конкретно, а то всё профукают и опять будут сидеть вспоминать былые заслуги, пока другие клубы будут трофеи выигрывать. а то ЛВГ на 100млн опять наберёт дедков 33+

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > dolf666 16 апреля 2016, 18:12

      Покажи эть одного деда которого купил ЛВГ +33??? Нету?? я те скажу более такой игрок там один Кэррик Майкл более таких старых там нет и то его купил не ЛВГ, чем делать выводы лучше изучи клуб для начала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 05:15

      Рад за Гарая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      gera123 14 апреля 2016, 21:58

      35??? а че не отдали то???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 апреля 2016, 21:40

      )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11