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  • Великолепная семерка. Кому Мануэль Нойер закрывает дорогу в сборную Германии

Великолепная семерка. Кому Мануэль Нойер закрывает дорогу в сборную Германии

Кевин Трапп («ПСЖ»)

Испанское издание AS назвало Кевина Траппа лучшим вратарем группового этапа Лиги чемпионов. В ту же символическую сборную попало много случайных персонажей вроде Младеновича из БАТЭ, и вообще рейтинг достаточно спорный, но заслуги Траппа в успехе «ПСЖ» отмечены вполне справедливо. Да, у него приключился обидный ляп в игре с «Реалом», но тот гол стал единственным пропущенным за весь групповой этап. Кевин – один из лучших вратарей Лиги 1, и его вклад в ранее чемпионство парижан пусть и меньший, чем у Златана, но все равно достаточно велик.

Карьера бывшего вратаря «Айнтрахта» во Франции начиналась не без проблем, и Лоран Блан частенько критиковал его за ошибки. Но очевидно, что с каждым матчем Трапп становится все более надежным, и его звезда только восходит. Хотя за национальную команду он пока не сыграл ни одного матча, Лев уже не впервые вызвал его на товарищеские игры сборной. Думается, если бы какая-то беда приключилась с Нойером, наставник немецкой сборной отдал бы предпочтение именно Траппу.

Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»)

Дебютировав в гладбахской «Боруссии» в 19-летнем возрасте, Тер Штеген уже через три года перебрался в «Барселону». Его называли самым талантливым вратарем своего поколения в Германии. Отдавая за 22-летнего кипера 12 миллионов евро, каталонцы надеялись получить улучшенную замену Виктору Вальдесу, но и по сей день немец не забронировал место в основе. В недавнем интервью Тер Штеген пожаловался на недостаток игровой практики и намекнул, что не прочь в будущем сменить клуб. Уже и слухи на этот счет появились. Поговаривают, в его услугах заинтересован Юрген Клопп в «Ливерпуле». Бессмысленно спорить с тем, что Тер Штеген обладает прекрасной реакцией, а в игре ногами уступает Нойеру лишь самую малость. Но пока есть очевидные проблемы со стабильностью. Например, красивый гол Флоренци не состоялся бы, будь Тер Штеген повнимательнее.

Неприятности случаются с Марком-Андре в самый неподходящий момент. Например, в дебютном матче за национальную сборную 26 мая 2012 года он пропустил пять мячей от Швейцарии. А еще был невероятный ляп в проигранном немцами товарищеском матче с США. Пока в главной команде страны вратарь «Барселоны» провел четыре матча, пропустив 12 мячей. Статистика, прямо скажем, не лучшая, и в ближайшее время Марку-Андре крайне важно получить постоянную игровую практику, и с ее помощью наконец обрести уверенность в себе, столь важную для вратарей.

Бернд Лено («Байер»)

Номинально четвертым вратарем сборной Германии является Бернд Лено из «Байера». Как и тер Штеген, он уже отметился в этом сезоне ярким ляпом в Бундеслиге. А еще один случился в Лиге чемпионов, и леверкузенцы из-за него потеряли очки на поле БАТЭ. Вообще нынешний сезон – далеко не лучший как для «Байера», так и для самого Лено. Но Лев вызвал его по одной простой причине – в последнее время Бернд набрал потрясающую форму, выдав два отличных матча подряд с «Гамбургом» и «Штутгартом», отстояв в обоих случаях на ноль. А еще в его активе прекрасное выступление на «Камп Ноу», где удалось отбить почти все.

Несмотря на то, что Лено пока так и не выходил на поле в матчах за национальную сборную, он регулярно вызывается Левом. Бернд надеется, что однажды ему улыбнется удача. Не зря же он в свое время отказался от выступлений за сборную России, которая надеялась напомнить вратарю о корнях предков и пригласить защищать свои цвета.

Рон-Роберт Цилер («Ганновер»)

За спиной Нойера Цилер является наиболее опытным вратарем, имея в активе 6 матчей за национальную сборную. Этому вратарю катастрофически не везло всю его карьеру. Он постоянно незаслуженно оставался в тени, не имея шанса проявить себя на высшем уровне. Отправившись в 16 лет в «МЮ», он так и не сумел выиграть конкуренцию не то, что у Ван дер Сара, но даже у Кушчака и Фостера. Потому, сыграв в аренде в скромном «Нортхэмптон Таун» всего два матча, Цилер решил вернуться домой, где его пригласил «Ганновер»

Уже на второй сезон он стал основным в «Ганновере», вытеснив Флориана Фромловитца, и остается таковым по сей день. По иронии судьбы, лучший сезон в современной истории, завершившийся финишем на четвертой позиции в Бундеслиге, 96-е провели аккурат перед тем, как Цилер завоевал место в основе.

По итогам нынешнего сезона «Ганновер» практически наверняка вылетит из Бундеслиги, но Цилер вряд ли останется в команде. Пусть даже его команда и является второй худшей по пропущенным мячам, сам Цилер по количеству сейвов занимает второе место после Оливера Бауманна из «Хоффенхайма» (120 в 27-ми матчах). Ходят слухи, что летом Цилер может оказаться в команде, решающей серьезные задачи. Якобы им активно интересуется «Байер» на тот случай, если клуб покинет Бернд Лено.

Ральф Ферманн («Шальке»)

Если бы не Ферманн, то «Шальке» в нынешнем сезоне боролся бы не за еврокубки, а за сохранение места в Бундеслиге. У команды Брайтенрайтера есть проблемы в абсолютно каждой линии, и только надежность вратаря не вызывает сомнений. Он входит в пятерку лучших киперов по количеству сейвов (101) и уже не раз буквально в одиночку приносил команде очки. Так было в выездной игре первого круга со «Штутгартом» и в недавнем домашнем матче с Гладбахом. После поединка с «Боруссией» немецкое издание Derwesten.de возмутилось: «Просто невероятно, что этот вратарь до сих пор так и не вызывался в сборную!».

Добавьте к этому тот факт, что УЕФА включил Ферманна в символическую сборную группового раунда Лиги Европы, и вы поймете, почему кобальтовые поспешили продлить контракт с вратарем до 2020 года. Конечно, начать играть на таком уровне было бы неплохо раньше, чем в 27 лет, но ведь мы знаем не одну историю о том, как внезапно выстреливали темные лошадки, давно списанные всеми.

Тимо Хорн («Кельн»)

Скорее всего, Хорн вскоре составит компанию тер Штегену и Траппу в иностранном легионе немецких вратарей. К своим 22-м годам он уже в течение четырех сезонов незыблемо является основным вратарем «Кельна», а также прошел через всевозможные молодежные сборные Германии. В 2010 году Хорн был назван лучшим немецким футболистом в возрасте до 17-ти лет.

Очевидно, что бюджет «козлов» не позволяет решать серьезные задачи, а потому появляется все больше слухов о скором переезде Хорна в другой чемпионат. По сообщениям прессы, он является запасным вариантом для Клоппа на случай, если не удастся подписать тер Штегена. И хотя сам Юрген эту информацию не подтвердил, не стоит удивляться, если в скором будущем Хорна подпишет какой-то топовый клуб. Ну а там уже и до сборной рукой подать. Благо, разница в возрасте с Нойером достаточно велика.

Лорис Кариус («Майнц»)

Пока молодой Лорис Кариус идет по стопам Цилера. После неудачной попытки закрепиться на Туманном Альбионе (в «Манчестер Сити» ему так и не дали шанса сыграть в основе) Кариус вернулся в Германию, где начал все с нуля в «Майнце». Здесь никто не гарантировал места в старте, и пришлось попылить за дубль, а затем терпеливо дожидаться своего шанса. Он появился в декабре 2012 года, когда в матче с «Ганновером» с поля был удален основной страж ворот Кристиан Веткло, а его дублер Хайнц Мюллер не мог сыграть из-за травмы. Следующей возможности выйти на поле пришлось ждать почти год. Ситуация повторилась – Веткло был дисквалифицирован, а Мюллер травмирован, но теперь Кариус вышел уже с первых минут и отстоял на ноль. Это случилось в 12-м туре, и до конца чемпионата изначально третий кипер стал основным.

С тех пор прошло менее трех лет, и Кариус успел дорасти до статуса молодой звезды немецкого вратарского цеха. Летом ему исполнится только 23 года, а уже сейчас его называют одной из возможных кандидатур на смену Нойеру в сборной. Конечно, помехой может стать игра не в топовом клубе, но мы прекрасно знаем, как хорошо трудоустраиваются люди, работавшие или игравшие в «Майнце». Клопп, Тухель, Воронин, Окадзаки и Суботич могут подтвердить.

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