Тошич, Муса и Попов – в составе антисборной 20-го тура РФПЛ

Антисборная 20-го тура РФПЛ

Вратарь. Давид Лория («Крылья Советов»)

Некоторая нервозность в игре Лории была заметна еще на прошлой неделе. В матче с «Ростовом» грузинский легионер совершил ряд ошибок: не удерживал мяч на выходах, слишком широко открывал ближние углы. Наконец, в единственном забитом мяче желто-синих также присутствует доля вины Лории: сначала он вышел из ворот, а затем резко передумал и застыл в полупозиции. Матч с «Кубанью» Давид провел получше. Но краснодарцы забили победный гол именно из-за очередной неуверенной игры Лории на выходе.

Правый защитник. Олег Кузьмин («Рубин»)

Обычно сверхнадежный работящий защитник на сей раз принялся тратить энергию на создание проблем своим партнерам. «Участие» Кузьмина в первых двух голах «Рубина» фактически предопределило поражение казанцев в матче с «Зенитом». Проигрыш в Питере окончательно поставил крест на надеждах «Рубина» сыграть в Лиге Европы в будущем году.

Центральный защитник. Луиш Нету («Зенит»)

Очередное лунное затмение, нашедшее на португальца, стало причиной двух пропущенных голов «Зенита». Сначала Нету не смог воспрепятствовать хлесткому дальнему выстрелу Девича, а в концовке дал продавить себя Канунникову. На счастье португальца, партнеры оказались готовы к такому развитию событий и запаслись четырьмя забитыми мячами.

Центральный защитник. Дарко Лазич («Анжи»)

«Анжи» смотрелся ярко. «Анжи» играл продуктивно. Но бессилие защитной линии вновь перевесило все достоинства махачкалинского клуба. «Урал» без особого труда забил четыре гола, два из которых может смело «повесить» на себя Дарко Лазич. Серб ошибался как позиционно, так и при игре на втором этаже. В матчах с «Амкаром» и «Уралом» у махачкалинцев был реальнейший шанс выбраться из «горячей» зоны. Однако из-за ошибок голкипера и обороны этот шанс был безвозвратно упущен.

Левый защитник. Эмиль Бергстрем («Рубин»)

Прорывы игроков «Зенита» по флангам «Рубина» не раз ставили в тупик новичка казанского клуба, вынужденного играть на позиции левого защитника из-за травм Набиуллина и Котуньо. Последний вышел на замену после перерыва, но отыграл так же слабо, как и Бергстрем – именно эти два защитника, вдумайтесь, не совершили ни одного удачного отбора или перехвата! Но у шведа на хоть какие-то полезные действия было ровно на 45 минут больше, чем у уругвайца. Бергстрему, кстати, удавалось успешно блокировать удары игроков «Зенита», но в целом легионер отыграл неубедительно.

Правый полузащитник. Зоран Тошич (ЦСКА)

Изнурительный мартовский календарь застал серба врасплох. Все свои силы Тошич оставил в Химках. В матче со «Спартаком» Зоран стал автором голевой передачи и своей активностью фактически сделал результат. Игра с «Ростовом» стала полной противоположностью. Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий вынужден был снять с игры Тошича уже на 67-й минуте, однако вышедший на замену Александр Головин также не смог исправить ситуацию.

Центральный полузащитник. Алексей Померко («Крылья Советов»)

Как и «Анжи», самарцы проиграли второй матч с момента возобновления РФПЛ. И в этом есть немалая доля вины центральных хавбеков, в том числе Алексея Померко. Большое количество брака вкупе с общей игровой пассивностью полузащитника «Крыльев» позволили «Кубани» завладеть серединой поля. Померко так и не смог наладить доставку мяча из обороны в атаку. Из-за этого «Кубань» проводила большое количество времени в атаке, благодаря чему уверенно победила самарцев – 2:0.

Центральный полузащитник. Ивелин Попов («Спартак»)

Матч с «Амкаром» красно-белые проиграли почти по всем параметрам. «Спартак» владел небольшим территориальным преимуществом, но медленные атаки москвичей то и дело заставляли бороться со сном. Мысль в игре «Спартака» почти полностью отсутствовала. И это по-настоящему шокирует, тем более что красно-белых тренирует Дмитрий Аленичев, а середина поля насыщена первоклассными футболистами. Один из них – Ивелин Попов – отметился разве что забавным ударом через себя.

Левый полузащитник. Алексей Ионов («Динамо»)

С первых же минут матча «Динамо» – «Терек» зрители принялись голосовать за Алексея Ионова, как за лучшего игрока на поле. И, как выяснилось, преждевременно – один из лидеров обновленного «Динамо» реже обычного брал на себя инициативу, порой и вовсе выпадая из игры.

Нападающий. Ахмед Муса (ЦСКА)

Как и Тошич, все силы нигериец оставил в главном дерби страны. В матче с «Ростовом» визуально создавалось впечатление, что Муса и партнеры просто не понимают друг друга. Открывания Ахмеда то и дело не синхронизировались с мыслями и действиями полузащитников ЦСКА. Периодически Муса вынужден был смещаться на фланг и даже подавать в штрафную. Нигериец хотел обострения игры, а на деле его навесы хорошо размяли Сослана Джанаева.

Нападающий. Марсиньо («Уфа»)

Бразильская связка Диего Карлос – Марсиньо в нападении «Уфы» в этот вечер отбегала вхолостую. Газон в Черкизово пока далек от идеального, и с техничными бразильцами это сыграло злую шутку. В такой ситуации «Уфу» могли выручить штрафные, но Марсиньо бил в лучшем случае в стенку. Бегать по плохим газонам осталось еще ровно тур. Затем – пауза на матчи сборных и весенняя апрельская погода. В новых условиях болельщики будут вправе ждать от теплолюбивых Диего и Марсиньо более качественного футбола.

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