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    Задай вопрос «Бомбардиру». Трансляция завершена


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    Голосов: 0
    15.03.2016 17:30
    Сегодня в течение дня в онлайн-режиме редакция «Бомбардира» отвечала на ваши вопросы. Нас спрашивали обо всем. Даже о семейном положении сотрудников. И мы на все отвечали исключительно честно. В общем, почитайте.

    Пишите свои вопросы в комментариях к этому материалу. Приветствуются не только похвала, но и критика, претензии, оценки нашей работы. Давайте только в разумных пределах. Единственное условие: никаких оскорблений. Отвечать будет как редакция сообща, так и отдельные авторы и редакторы.

    Чтобы у вас набралось достаточное количество вопросов, загляните в наши разделы:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +24

      vest01 16 марта 2016, 00:49

      Хотел задать вопрос сайту но не сумел,если вы меня слышите я задам.Можно когда нибудь мне протронслировать текстовую трансляцию который идет на матч ТВ я хочу или мечтаю попробовать свое мастерство.Услышти меня Редакторы или просто главные.

      0
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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > vest01 16 марта 2016, 11:04

      Привет! Мы не поняли вопроса(

      0
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      Рейтинг: +124

      z89 15 марта 2016, 20:12

      Редакция слышит своих читателей!!! Почаще проводите "Прямой эфир"!!! Удачи!!!

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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > z89 16 марта 2016, 11:14

      Спасибо!

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      Рейтинг: +293

      VVK13 15 марта 2016, 19:48

      Можно поменьше статей про жен, девушек футболистов и остальных не совсем футбольных, даже совсем не футбольных, понятно что тут большинство мужчин, но если нужно посмотреть красивые и откровенные фото женщин можно это сделать на других сайтах.

      0
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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > VVK13 16 марта 2016, 11:10

      Материалов непосредственно о футболе у нас сейчас намного больше, чем о девушках и женах футболистов :)

      0
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      Рейтинг: +8

      Зенит225 15 марта 2016, 19:42

      А и ещё вопрос: Говорили что Бердыев уже этим летом перейдёт в Зенит. Как вы думаете Бердыев перейдёт или нет?

      0
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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > Зенит225 16 марта 2016, 11:12

      Как говорится: "Газпром - мечты сбываются".

      0
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      Рейтинг: +10

      Kubanets 15 марта 2016, 19:39

      Как вы думаете, останется ли ФК Кубань в премьер лиге и решит ли финансовые проблемы?

      0
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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > Kubanets 16 марта 2016, 11:10

      Мы верим в это :)

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 19:29

      Как Вы относитесь к увеличению клубов в РФПЛ до 18 с уплотнением графика игр? К действующей системе осень-весна? И лимиту на легионеров?

      -1
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      Рейтинг: +9

      ARTYOM777 > Black Giz 15 марта 2016, 19:31

      ты бомж

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ARTYOM777 15 марта 2016, 19:39

      Прежде чем что-то писать, тебе не мешало бы сначала подумать.

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 15 марта 2016, 19:26

      У вас была раньше возможность в меню матча посмотреть расстановку игроков на поле. По-моему была неплохая фишка. Вернется она? А ещё по этой схеме можно было бы выбирать лучшего и худшего игрока матча, а в конце года, например, выбирать лучшего и худшего игрока клуба за сезон, было бы интересно.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Зенит225 15 марта 2016, 19:24

      Здравствуйте! У меня такой вопрос. Может ли Зенит стать чемпионом? Если у Зенита осталось всего лишь 10 игр.

      -1
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      Рейтинг: +9

      ARTYOM777 15 марта 2016, 19:22

      привет а можете показывать и результаты лиги сегунда б

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 19:21

      Верите ли Вы в возможность встречи в Лиге Чемпионов Ростов-Лестер. И если бы они встретились сейчас то кто бы вышел победителем в этом противостоянии и почему?

      -1
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