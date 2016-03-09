Четыре видео о том, как «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов

Несмотря на только возобновившийся сезон и не лучшую форму игроков, «Зенит» вышел с боевым настроем на ответный матч с «Бенфико». В первом поединке питерцы уступили 0:1, и теперь подопечным Андре Виллаш-Боаша нужна только победа.

Первый тайм прошел в обоюдной равной борьбе. Однако после выхода на поле Олега Шатова и Игоря Смольникова «Зенит» перехватил инициативу, что привело сначала к отличному моменту у Артема Дзюбы...

...А затем к голу Халка после отличного паса Жиркова.



Игра шла к овертайму, однако шальной выстрел Хименеса, который с трудом потащил Лодыгин, решил исход встречи. После сейва Юрия на добивании сыграл Николас Гайтан, предрешивший исход противостояния.



А финальную точку поставил Талиска.

Тесктовая трансляция матча «Зенит» - «Бенфика»

[cr]