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Четыре видео о том, как «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов

Несмотря на только возобновившийся сезон и не лучшую форму игроков, «Зенит» вышел с боевым настроем на ответный матч с «Бенфико». В первом поединке питерцы уступили 0:1, и теперь подопечным Андре Виллаш-Боаша нужна только победа.

Первый тайм прошел в обоюдной равной борьбе. Однако после выхода на поле Олега Шатова и Игоря Смольникова «Зенит» перехватил инициативу, что привело сначала к отличному моменту у Артема Дзюбы...

...А затем к голу Халка после отличного паса Жиркова.


Игра шла к овертайму, однако шальной выстрел Хименеса, который с трудом потащил Лодыгин, решил исход встречи. После сейва Юрия на добивании сыграл Николас Гайтан, предрешивший исход противостояния.

А финальную точку поставил Талиска.

Тесктовая трансляция матча «Зенит» - «Бенфика»

[cr]

Лига чемпионов Зенит Бенфика Жирков Юрий Халк
Комментарии (15)
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Altayvovan
1457549720
Бомжовский ГазМяс вынесли как незнаю что!!!
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BANNIKOV1970
1457549791
Это вам не чемпионат России!
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hollnder
1457549804
Поздравляю "орлов" с выходом в 1/4 финала, не ожидал от них)
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Flydis
1457550104
Е*аный стыд, товарищи, иначе никак это не назвать.
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Igorello97
1457550989
Ставил на ничью с коэф. 3,62. Такой коэф. ушатали мля.
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nemolod
1457551457
Это ж сколько миллионов валютой тратится впустую только на то,чтобы команда показывала столь низкокачественный футбол?
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Джонни Хейтер
1457552262
жопоногие, жопорукие... про вас клип и песня... как так можно было то... #Зенит http://www.youtube.com
/watch?v=9cDtIRuP2Zw
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Wiz94
1457552864
С такой игрой можно и не лумать о зоне ЛЧ в чемпионате
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Павелий
1457554489
Ломбертс сдулся. Защиты нет. А ведь Халка покупали на деньги от будущих побед в ЛЧ...
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badzan
1457556167
дно...
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