По собственному желанию. Саенко, Дайслер и другие талантливые игроки, бросившие футбол

Себастьян Дайслер

В конце 90-х – начале 2000-х молодой Себастьян Дайсер был главной звездой в «Герте», а затем и одним из лидеров мюнхенской «Баварии». Уже в 20 лет он сыграл за сборную Германии на Евро-2000. Казалось - вот она новая надежда немецкого футбола! Но череда тяжелых травм и длительные перерывы на восстановление погрузили Дайслера в глубокую депрессию, из которой, по сути, он так и не смог выбраться. Несмотря на уговоры руководства «Баварии», он принял решение завершить карьеру в возрасте 27 лет, хотя шанс остаться в футболе у него все же был. Дайслер развелся с женой, заявив, что не хочет погружать ее в свои проблемы и начал вести затворнический образ жизни, отказавшись не только от общения с прессой, но и с тем, с кем раньше был знаком по футбольному цеху.

Спустя пару лет в 2009-и выпустил автобиографическую книгу «Себастьян Дайслер. Назад в жизнь». Вместе с этим он признался, что завершил карьеру, так как все смотрели на него, как на спасителя немецкого футбола, переживающего кризис, а он, мол, не справлялся. Кроме того, Дайслер заявил, что лучшие годы в карьере провел в «Герте», а «Бавария» - это просто очередной клуб. Чем конкретно сейчас занимается бывший футболист - тайна. Пару раз заметно набравшего лишних килограммов Дайслера видели на благотворительных матчах в Берлине. Сам игрок живет в маленьком городке Лeррах и никому не дает интервью.

Алексей Бугаев

В 20 лет - игрок основы российского середняка - московского «Торпедо». В 23 - основной защитник сборной России на Евро-2004 в паре с Сергеем Игнашевичем. Затем переход в московский «Локомотив» и ... скитание по провинциальным клубам: «Томь», «Химки», «Краснодар» и неожиданный конец карьеры в 29 лет. Заиграть на прежнем уровне ему так и не удалось. Бывшие одноклубники отмечали проблемы футболиста с дисциплиной и алкоголем. Поговаривают, что даже когда он уходил из «Торпедо», футболисты не были расстроены тем, что команду покидает один из лидеров. Ходили слухи, что игрок стал сварщиком и таскает арматуры на стройке. С футболом Бугаев закончил давно и в этой сфере работать не намерен. У него есть «Газель», дом в Подмосковье и собственный мини-бизнес по грузоперевозкам и сбору макулатуры. Пагубные привычки, увы, остались при нем.

Иван Саенко

В «Нюрнберге» Ивана Саенко считали будущей звездой. А Гус Хиддинк видел в футболисте как минимум игрока основы европейского топ-клуба, отчего и ставил трудолюбивого флангового форварда в состав на успешном для России Евро-2008. Сразу после «бронзового» успеха Саенко перебрался в московский «Спартак». Многие отговаривали его от перехода в российскую премьер-лигу, но он никого не слушал. А зря! Кое-как дотянув до конца ужасный для «красно-белых» сезон-2008, Саенко неплохо заиграл в цветущем «Спартаке»-2009, но затем получил тяжелую травму колена и вынужден был досрочно завершить сезон. Ходили слухи о нарушении им спортивного режима, однако игрок всячески отвергал подобные обвинения. Так или иначе, «Спартак» расторг контракт с Саенко.

Полузащитнику поступили предложения вернуться играть в Германию, в том числе в его бывший клуб «Нюрнберг», но россиянин отказался. Вместо этого экс-футболист начал «тратить честно заработанные деньги». Например, стал инвестором нефтеперерабатывающего завода в Воронеже, в это дело вовлек и Александра Кержакова, однако нефтебизнесмена из него не вышло - проект прогорел, и все инвесторы лишились денег. Сейчас Иван живет в Москве и часто бывает в Воронеже, где поддерживает местный Центр здоровой молодежи, а также проводит футбольные турниры для юношей, имеющих проблемы с наркотиками.

Рубен де ла Ред

Воспитанник «Реала», оказавшись в аренде в «Хетафе», стал одним из главных открытий в испанском чемпионате и Кубке УЕФА сезона-2007/08. Сыграв пару матчей на чемпионском для сборной Испании Евро-08 (и даже забив грекам), он был быстро возвращен в «Реал», где стал игроком основы королевского клуба. Однако в самом начале сезона с ним произошел трагический случай. В матче Кубка Испании против «Реал Юнион» Рубен де ла Ред пережил сердечный приступ, потеряв сознание прямо на футбольном поле. К жизни парня вернули, но диагностировали серьезное хроническое заболевание сердца - микокардит. Не найдя ответа на вопрос - повторится ли подобное снова, игрок решил завершить карьеру в 25 лет, а руководство “Реала” гарантировало ему работу в системе клуба.

Пройдя тренерские курсы, де ла Ред возглавил юношескую команду «Кадете Б» и с первого сезона выиграл испанское первенство. Среди воспитанников де ла Реда - сын Зинедина Зидана Лука, который позже стал чемпионом Европы среди игроков до 17 лет. Как признался сам экс-игрок «галактикос», справиться с депрессиями после завершения карьеры ему помогло рождение сына. Именно ему он посвятил большую часть своей жизни. Спустя 8 лет после сердечного приступа де ла Ред рассказал, что после того случая с ним ни разу не случалось ничего подобного, у него отличное здоровье и физическое состояние. Однако, он не жалеет, что отказался от карьеры игрока, так как жизнь и семья для него оказались важнее. Именно эти простые вещи он понял после инфаркта.

Хидетоси Наката

В начале 2000-х японский полузащитник Наката был самым известным футболистом азиатского континента. Он уверенно заиграл в Европе, став первой звездой большой величины из Азии. Являясь одноклубником Габриэля Батистуты и Франческо Тотти в «Роме», японец сумел стать чемпионом серии А, хоть и очень тяжело было опередить в то время «Милан» и «Ювентус». Позже Наката играл в «Парме» и английском «Болтоне», но в 29 лет после домашнего для Японии чемпионата мира решил завершить карьеру. Почему? «Надоело», - ответил футболист.

Некоторое время он все еще купался в лучах славы у себя на родине, там его считали эталоном моды и стиля. Работал фотомоделью, сотрудничал с модными дизайнерами одежды, такими как Кельвин Кляйн, снимался в рекламах, даже был редактором известного журнала о моде Monocle. Однако затем с головой ушел в новый бизнес, открыв сеть китайских ресторанов в многомиллионном Токио. Вдобавок, он запустил популярное мобильное приложение Sakenomy, которое рассказывает, как правильно пить сакэ и с какими блюдами его лучше потреблять. О футболисте Накате в Азии позабыли, на его место пришли новые герои.

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