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  • «Помой свои грязные руки». Что окружает выборы президента ФИФА

«Помой свои грязные руки». Что окружает выборы президента ФИФА

 

Мало кто сомневался, что в день выборов новой главы сотрясаемой скандалами ФИФА, никак не обойдется без провокационных выходок. Впрочем, колонна из двух десятков человек, приехавших из Бахрейна, Сенегала, а также некоторых швейцарских городов с плакатами в поддержку одного из кандидатов – шейха Салмана – вряд ли могла надолго привлечь внимание.              

Однако к зданию штаб-квартиры прибыл еще один товарищ в довольно экстравагантном наряде, который с удовольствием продемонстрировал целую коробку с мылом и надписью "Для очистки грязных рук топ-сотрудников ФИФА". Между прочим, этот шутник – один из бывших сотрудников организации.

Между тем, конгресс начался примерно в 10 часов утра по московскому времени. Последним его пунктом станут выборы нового президента ФИФА. Кандидатов – пятеро:

  • Джанни Инфантино, генеральный секретарь УЕФА
  • Шейх Сальман бен Ибрагим Аль-Халифа, президент Азиатской конфедерации футбола (АФК)
  • Жером Шампань, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА
  • Токио Сехвале, бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы
  • Али бен аль-Хусейн, принц Иордании

Слева направо: Шампань, Салман, Инфантино, Аль-Хусейн, Сехвале

Голосовать будут аж 207 футбольных федераций, причем тайно. Чтобы одержать победу уже в первом туре, одному из кандидатов требуется набрать две трети от общего числа голосов, в противном случае придется голосовать еще раз, отсеяв кандидата, занявшего последнее место. И так пока кто-нибудь не наберет более 50% голосов.

Кто фаворит? У букмекеров им является шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа, следом идет Джанни Инфантино, за которого, как ожидается, проголосует и Россия. "Будущее всего футбола будет определено сегодня", - только что написал в своем твиттере швейцарец. Пафосных речей сегодня будет еще очень много. Независимо от имени долгожданного победителя.

Весь мир
Комментарии (2)
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kachan63
1456480922
Если изберут шейха или принца, то опять начнётся возня с отбиранием ЧМ-2018 у России. И ФИФА вполне может этим пожертвовать, чтобы не потерять Катар-2022.
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ГераХэвиЛОКО
1456482303
Инфантино оптимальный вариант
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