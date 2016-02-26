«Помой свои грязные руки». Что окружает выборы президента ФИФА

Мало кто сомневался, что в день выборов новой главы сотрясаемой скандалами ФИФА, никак не обойдется без провокационных выходок. Впрочем, колонна из двух десятков человек, приехавших из Бахрейна, Сенегала, а также некоторых швейцарских городов с плакатами в поддержку одного из кандидатов – шейха Салмана – вряд ли могла надолго привлечь внимание.

Однако к зданию штаб-квартиры прибыл еще один товарищ в довольно экстравагантном наряде, который с удовольствием продемонстрировал целую коробку с мылом и надписью "Для очистки грязных рук топ-сотрудников ФИФА". Между прочим, этот шутник – один из бывших сотрудников организации.

Между тем, конгресс начался примерно в 10 часов утра по московскому времени. Последним его пунктом станут выборы нового президента ФИФА. Кандидатов – пятеро:

Джанни Инфантино , генеральный секретарь УЕФА

, генеральный секретарь УЕФА Шейх Сальман бен Ибрагим Аль-Халифа , президент Азиатской конфедерации футбола (АФК)

, президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) Жером Шампань , бывший заместитель генерального секретаря ФИФА

, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Токио Сехвале , бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы

, бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Али бен аль-Хусейн, принц Иордании

Слева направо: Шампань, Салман, Инфантино, Аль-Хусейн, Сехвале

Голосовать будут аж 207 футбольных федераций, причем тайно. Чтобы одержать победу уже в первом туре, одному из кандидатов требуется набрать две трети от общего числа голосов, в противном случае придется голосовать еще раз, отсеяв кандидата, занявшего последнее место. И так пока кто-нибудь не наберет более 50% голосов.

Кто фаворит? У букмекеров им является шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа, следом идет Джанни Инфантино, за которого, как ожидается, проголосует и Россия. "Будущее всего футбола будет определено сегодня", - только что написал в своем твиттере швейцарец. Пафосных речей сегодня будет еще очень много. Независимо от имени долгожданного победителя.