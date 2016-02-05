Тимати, Билан, иеромонах Фотий и другие эксперты для «Матч ТВ»

Елена Ваенга говорит о хоккее
Для начала модельер Александр Васильев научит Сергея Шнурова и Юрия Дудя быть ближе к народу в выборе одежды
Ирина Аллегрова будет работать у кромки поля. Кто ж решится отказать «Императрице» в просьбе о флеш-интервью?
Если есть Аллегрова – то где-то рядом и Алла Пугачева. С Максимом Галкиным, естественно.
Чтобы получить благословение церкви – можно пригласить победителя телешоу «Голос» Иеромонаха Фотия
А его наставника в песенном творчестве Григория Лепса – ведущим. Рюмка водки – на столе, в красной кружке
Чтобы привлечь домохозяек – Стаса Михайлова в эксперты!
Тех, кто не отреагирует – «добить» Юрой Шатуновым
Молодому поколению – Дима Билан
Для бабушек – Лев Лещенко
Новости футбола в формате R`n`B от Тимати
Как же без Владимира Вольфовича?
Если будем играть со сборной Болгарии – эксперт Филипп Киркоров
Впрочем – больше Киркорова, в любом случае!
Больше юмора!
А Василий Уткин? Женить его срочно!