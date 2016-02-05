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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Тимати, Билан, иеромонах Фотий и другие эксперты для «Матч ТВ»

Тимати, Билан, иеромонах Фотий и другие эксперты для «Матч ТВ»

Елена Ваенга говорит о хоккее

Для начала модельер Александр Васильев научит Сергея Шнурова и Юрия Дудя быть ближе к народу в выборе одежды

Ирина Аллегрова будет работать у кромки поля. Кто ж решится отказать «Императрице» в просьбе о флеш-интервью?

Если есть Аллегрова – то где-то рядом и Алла Пугачева. С Максимом Галкиным, естественно.

Чтобы получить благословение церкви – можно пригласить победителя телешоу «Голос» Иеромонаха Фотия

А его наставника в песенном творчестве Григория Лепса – ведущим. Рюмка водки – на столе, в красной кружке

Чтобы привлечь домохозяек – Стаса Михайлова в эксперты!

Тех, кто не отреагирует – «добить» Юрой Шатуновым

Молодому поколению – Дима Билан

Для бабушек – Лев Лещенко

Новости футбола в формате R`n`B от Тимати

Как же без Владимира Вольфовича?

Если будем играть со сборной Болгарии – эксперт Филипп Киркоров

Впрочем – больше Киркорова, в любом случае!

Больше юмора!

А Василий Уткин? Женить его срочно!

Россия
Комментарии (14)
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vladik12
1454688044
Шутки шутками, а если это дело реализовать, рейтинги канала воистину взлетят на заоблачные высоты.
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АнтонзаЮве
1454689365
хорошие идеи...
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maxon1256
1454691508
бред
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Дмитрий Савенков
1454694568
Боюсь, что так и будет
Ответить
1389
1454695540
vernite ntv+
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bugor7310
1454697108
такто канал нормальный только политизированный навка кабаева валуева в заставках жалко нет
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moskowcity-petrv
1454698178
Полная бредятина!не спортивный канал а попсятина в стиле муз тв.
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FanatSerj
1454699406
Абсолютный полный ПОХ, лишь бы трансляции АПЛ, РПЛ и ЛЧ, ЛЕ, КХЛ и Эль Класико баловали. Хоть Уткин интересный комментатор, но абсолютно на него пофиг, пусть лучше сам спортом займется, а то совсем разжирел и спит на трансляциях.
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Semargl18
1454700431
Пока так кандебобрик у руля толку будет ноль... экспертов на канале нет футбольных звезды там нахрен не уперлись.
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AleXXX 88
1454732507
А ведущие какие ужасные,где они их набирают?жены и дети поди,зачем вообще там женщины?
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