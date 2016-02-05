Тимати, Билан, иеромонах Фотий и другие эксперты для «Матч ТВ»

Елена Ваенга говорит о хоккее

Для начала модельер Александр Васильев научит Сергея Шнурова и Юрия Дудя быть ближе к народу в выборе одежды

Ирина Аллегрова будет работать у кромки поля. Кто ж решится отказать «Императрице» в просьбе о флеш-интервью?

Если есть Аллегрова – то где-то рядом и Алла Пугачева. С Максимом Галкиным, естественно.

Чтобы получить благословение церкви – можно пригласить победителя телешоу «Голос» Иеромонаха Фотия

А его наставника в песенном творчестве Григория Лепса – ведущим. Рюмка водки – на столе, в красной кружке

Чтобы привлечь домохозяек – Стаса Михайлова в эксперты!

Тех, кто не отреагирует – «добить» Юрой Шатуновым

Молодому поколению – Дима Билан

Для бабушек – Лев Лещенко

Новости футбола в формате R`n`B от Тимати

Как же без Владимира Вольфовича?

Если будем играть со сборной Болгарии – эксперт Филипп Киркоров

Впрочем – больше Киркорова, в любом случае!

Больше юмора!

А Василий Уткин? Женить его срочно!