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  • «Муртаз плакал и просил футболку Месси, и его брат сделал ее из пакета». История о том, что мечты сбываются

«Муртаз плакал и просил футболку Месси, и его брат сделал ее из пакета». История о том, что мечты сбываются

Фотографии мальчика в пакете, стилизованном под форму сборной Аргентины, сначала умиляли. Потом появился слух, что представители Лео Месси разыскивают ребенка, чтобы помочь ему хотя бы с экипировкой, подарить ту самую футболку. Так завертелся маховик перепостов и лайков. Сначала героя снимка искали в Ираке, в разрушенном городе Дахук. Затем вообще возникли сомнения по поводу подлинности фактов. Многие утверждали, что история — не более, чем фейк.

Но в один момент объявился дядя мальчика Азим Ахмади. Опубликовав в Фейсбуке фотографии племянника, он рассказал, что пятилетний Муртаза живет в Афганистане и действительно играет в футбол в такой своеобразной форме. Креативная мысль одеть Муртазу в пакет пришла в голову его брату Хамайону.

«Иногда он просыпается среди ночи и начинает плакать, говорит, что хочет поехать к Месси, – рассказывает отец ребенка Ариф Ахмади в интервью CNN. – Тогда я объяснил ему, что мы живем в бедной деревне, и я не могу купить ему футболку. Муртаз ревел несколько дней, пока его брат Хамайон не сделал ему футболку из пакета. Только он ее надел, как сразу перестал плакать».

Ариф надеется, что в будущем его пятилетний сын пойдет в школу и будет заниматься футболом. Муртаз же верит, что встретит Месси раньше, чем сможет сыграть против него. Федерация футбола Афганистана уже пригласила Лео в гости, но, в крайнем случае, готова организовать для мальчика в полосатом пакете поездку в Испанию. Пока же Муртазу подарили комплект формы «Барселоны» и тренировку со сборной Афганистана. Причем встречался с игроками он уже в новом пакете.

История все-таки обрела счастливый конец. Муртаз получил от Месси настоящую футболку. «Я люблю Месси, а на моей футболке написано, что он любит меня», – радовался мальчик новому подарку.

Удалось Муртазу и встретиться с кумиром, благодаря участию комитета ООН по делам беженцев. В Дохе «Барселона» провела товарищеский матч с «Аль-Ахли», завершившийся победой каталонцев со счетом 5:3. Муртаз не только побывал на игре, но и вышел на поле, держа за руку своего кумира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Азия Афганистан Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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Taga25
1454480999
Трогательная история...
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медведь 102
1454482799
Молодец Лео
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Igorello97
1454510581
К сожалению, в России тоже такое встречается, что дети играют в футбол бутылкой. И представьте болевые ощущения, когда в кость попадает бутылка, тем местом где пробка. Так, что жалко ребят, которые с синими ногами бегают.
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3ton
1456408476
Месси молодец , мальчик счастлив
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proеzd2
1456412185
просто сказка! Малыш МЕССИ свой долг перед мальчиком исполнил достойно!
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Essence
1456418878
Вы хоть поглядывайте,что пишете,повторяетесь,была эта статья уже=)
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Borz1
1481730157
оба МОЛОДЦЫ
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KB_Krasnogorsk
1481739608
А Кокорин с Мамаевым все бухают..
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