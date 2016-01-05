Как Флорентино Перес провернул главную аферу сезона

Спойлер. Главные выводы из материала: Перес все еще ведет свою игру.

Назначение Зидана похоже на ситуацию с Индзаги.

Для самого Зидана выгодно прийти сейчас.

"Реал" не упадет ниже, но и выше подняться вряд ли сможет.

Летом следует ждать новых решений Переса.

Уже давно понятно, что Флорентино Перес живет в собственных иллюзиях. В идеальном мирке президента "Реала" любой человек, приходящий на пост главного тренера, легко добивается результата и постоянно улыбается, стоя рядом. Но в последнее время мечты Переса постоянно разбиваются о скалы. И происходит это, что довольно странно, не без его участия. Додумался Флорентино отправить восвояси Карло Анчелотти, за которого просила едва ли не половина команды. А потом назначил Рафаэля Бенитеса, как бы в отместку собственным футболистам. Захотели пойти против президента? Так получите тренера, который ни за кого вас считать не будет. От этого поперхнулся даже Криштиану Роналду, уход которого из "Реала" в какой-то момент действительно стал реальным.

Бенитес не должен был просуществовать в "Реале" так долго. Он давно перешел за грань точки кипения, похоже, мысленно смирившись с тем, что попал не на свое место. Сейчас половина футбольного мира в восторге от того, что тренера-временщика все-таки сняли со столь большого поста. Но главная трагедия здесь состоит в назначении другого такого же тренера. Зидан приходит надолго? Вы знаете, а где-то мы такое уже видели! Другой босс-самодур Сильвио Берлускони попытался было вручить управление "Миланом" в руки неопытного Пиппо Индзаги. Из этого получилось то, что в клубе сейчас радуются текущему шестому месту и 16-летнему вратарю в основе команды. При Индзаги ведь было в два раза хуже.

Почему уход Бенитеса спасет "Реал Мадрид"

Конечно, такого падения в исполнении "Реала" ждать не стоит. У команды слишком большой игровой запас прочности, чтобы опуститься далеко от привычных позиций. Но здесь встает уже вопрос приоритетов. Ожидать от "Реала" постройки проекта уровня "Барселоны" с ее отлаженными взаимоотношениями с академией или "Баварии", способной поменять стиль игры за одно межсезонье, не стоит. Сегодняшний "Реал" строится и опирается скорее на игроков, а тренер здесь в роли козыря, который раз за разом Флорентино Перес выбрасывает на стол. Очередной ход президента клуба не несет ничего хорошего. Он снова на время заглушит разговоры о собственном самодурстве, но через некоторое время опять приготовится к волне негатива. Выглядеть внешне лучше, чем при Бенитесе, "Реал" Зидана все равно не станет.

Для самого француза при этом настало лучшее время для начала тренерской карьеры. Сейчас ему простят любые ошибки, вину за которые обязательно можно свалить на предшественника. Возможно, и сам Зидан все просчитал наперед, понимая, что за ближайшую половину сезона получит такой неоценимый опыт, которого у него могло не быть никогда. "Реал" в какой-то степени тоже может получить от этого пользу. Лидеры отдохнут морально и наконец-то выйдут из состояния, когда за любой промах можно готовиться к отправке на горох.

"Сделаю все возможное, чтобы мы что-нибудь выиграли в нынешнем сезоне", - слова Зидана, в которых кроется весь парадокс случившегося назначения. Болельщикам "Реала" не стоит настраивать себя на крупные победы в нынешнем сезоне. Давайте просто попытаемся предстать самыми честными людьми и представим текущие перспективы мадридцев. В Лиге чемпионов есть куда более крепкие "Бавария" и "Барселона", в чемпионате – "Атлетико" и все та же "Барселона". Потолок "Реала" прямо сейчас – полуфинал европейского турнира и попадание в тройку в Примере. А уже летом необходимо что-то решать и планировать.

Тогда же можно будет ожидать и новых решений от Флорентино Переса. Вряд ли он решится оставить Зидана у руля "Реала" на долгий срок, хоть и подписал с ним контракт до 2018 года. Жозе Моуринью по-прежнему свободен, рискует оказаться на рынке тренеров Пеллегрини. Конечно, здесь мы умалчиваем про ван Гаала и Гвардиолу, просто понимая, что даже для самодурства Переса это уже слишком. Но прямо сейчас президент "Реала", подсунув в лапы фанатов живую легенду, просто снимает с себя удар на ближайшие полгода. Назначение Зидана – не решение всех проблем "Реала". Это очередная афера господина Переса, от которой выиграет не только он, но и сам французский тренер. Вот только болельщикам придется еще очень долго страдать.

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