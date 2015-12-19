Как Гус Хиддинк собирается спасать «Челси»

На пост главного тренера "Челси" официально назначен Гус Хиддинк. "Бомбардир" разбирается в том, с чем придется столкнуться голландскому специалисту во время своего второго пришествия в лондонский клуб.

Спойлер. Главные выводы из материала: Абрамович сознательно снял Моуринью именно сейчас.

Главная задача Хиддинка – вернуть игрокам уверенность в себе.

"Челси" еще может надеяться на победу в Лиге чемпионов.

Работа в "Челси" является для самого Хиддинка последним шансом на успешное окончание тренерской карьеры.

Сразу к делу

Прямо сейчас все по-прежнему обсуждают отставку Моуринью, а в клубе футболисты едва ли не делятся на два лагеря. Самое удивительное, что стоило Жозе покинуть тренерский мостик, как "Челси" заиграл. Матч с "Сандерлендом" (3:1) порадовал зрителей большим количеством моментов со стороны обеих сторон, но главное, что лондонская машина вдруг завелась и довольно уверенно выиграла на классе.

О назначении Гуса Хиддинка было объявлено аккурат за два часа до начала игры. Психологический импульс, который получила команда, наверняка был запредельным. Сейчас "Челси" одержал победу, но до следующих матчей еще многое может измениться. Гуса пригласили в "Челси" ровно до конца нынешнего сезона. Нет никаких шансов, что голландец останется у руля клуба на долгий срок. Летом освободится Пеп Гвардиола, а сам Абрамович желает видеть на тренерском мостике Диего Симеоне. Но за короткий промежуток времени Хиддинку необходимо не только спасти честь лондонского коллектива, но и выполнить вполне конкретные задачи по завоеванию хотя бы одного трофея. Большие клубы долго без титулов жить не могут.

Снова в реку

В сезоне 2008/09, когда "Челси" находился в похожей патовой ситуации, Роман Абрамович начал просить помощи. Матч за матчем команда проигрывала, а внутри коллектив разрывали конфликты. Главный тренер Луис Фелипе Сколари всерьез рассорился с Дидье Дрогба и уже даже готовился продать ивуарийца. Но не успел. Абрамович нашел человека, который должен был выправить ситуацию. Им оказался Гус Хиддинк – успешный специалист, согласившийся совмещать работу в сборной России с клубной.

Что удалось сделать Хиддинку? Голландец провел в "Челси" всего половину сезона, за которую его команда проиграла лишь однажды. Он выиграл с лондонцами Кубок Англии, где "Челси" в финале расправился с "Эвертоном" (2:1). Успешным можно назвать и выступление "Челси" в Лиге чемпионов, где коллектив остановился в шаге от главного матча. Полуфинал с "Барселоной" складывался для синих очень удачно, однако Андреас Иньеста на последней минуте основного времени точным дальним ударом оставил лондонцев за бортом турнира. Хиддинк, вопреки желанию болельщиков и футболистов, оставаться в команде не захотел.

Ворох проблем

С теми временами нынешняя ситуация в стане лондонцев выглядит очень схожей. Если тогда огниво нагнеталось со стороны Дидье Дрогба, то сейчас роль подстрекателя занял Сеск Фабрегас. Полузащитник, блиставший в предыдущем сезоне, теперь постоянно злится и будто разучился играть. Моуринью в последних матчах не стеснялся оставлять Сеска на скамейке, а когда тот все-таки появлялся на поле, то умудрялся портить все, что только можно. Не впечатляет и Эден Азар. "Азар совсем не хуже Месси и Роналду", – не стеснялся говорить Моуринью перед началом сезона. Но отсутствие голов в Премьер-лиге и бледная игра полузащитника на старте сезона пока говорят совершенно об обратном.

Задача Хиддинка – оживить лидеров команды, придав им веру в собственные силы. Гусу необходимо наладить атмосферу внутри коллектива, где уже начали забывать вкус былых побед. Каким бы классным мотиватором не был Жозе Моуринью, но когда Диего Коста публично кидал манишку в сторону своего тренера, это явно говорило о чем-то нехорошем за пределами телекамер. Если говорить о возможных успехах, то у "Челси" по-прежнему есть неплохие шансы в Лиге чемпионов, где в уже ставших классическими матчах с "ПСЖ" можно показать всю свою скрытую мощь. Отсутствует у команды лишь уверенность в себе, которую можно вернуть через чемпионат Англии. Именно там "Челси" теперь предстоит играть за собственную честь и пытаться оказаться в первой десятке. О попадании в еврокубки через чемпионат не приходится пока даже мечтать.

Статистика и судьба

А вот о выигрыше Лиги чемпионов и, соответственно, возвращении туда в следующем сезоне мечтать даже нужно. Так уж повелось в последние годы, что смена тренера по ходу сезона положительно сказывается на состоянии лондонского коллектива именно в еврокубках. Вспомним Ди Маттео, с оборонительным автобусом которого "Челси" выиграл Лигу чемпионов тогда, когда команду давно записали в аутсайдеры. Нельзя забыть и Бенитеса, о кубковых способностях которого мы уже писали. С Рафой "Челси" победил в Лиге Европы, добавив в копилку еще один трофей.

Роман Абрамович не зря принял решение об увольнении Моуринью прямо сейчас. Во-первых, у Гуса Хиддинка теперь вполне достаточно времени на знакомство с командой и погружение в коллектив перед главными матчами. Но самое главное, что к всеми любимому Boxing day, когда "Челси" предстоит сыграть за семь дней сразу три матча Премьер-лиги ("Уотфорд", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас"), команда может подойти совершенно в другом настроении. Это решающий отрезок всего турнира. Отрезок, который Гус Хиддинк и его "Челси" должны провести ударно. Только тогда можно будет о чем-нибудь говорить.

Шанс Гуса

После того пришествия в "Челси" жизнь Гуса Хиддинка кардинально изменилась. Надо признать, что его карьера значительно скатилась вниз. Россияне пролетели мимо чемпионата мира, что заставило Гуса покинуть команду. Сборная Турции под его руководством не попала на Евро-2012. Махачкалинский "Анжи" с приходом Гуса добрался до финала Кубка России, но там уступил ЦСКА. Хиддинк будто разучился выигрывать решающие игры! В сборной Голландии специалист получил возможность все всем доказать, но вместо этого изначально умудрился загнать перспективную команду на такое дно, что она не попала даже в стыковые матчи к Евро-2016.

Все плохо? Не совсем. Да, сегодняшнее состояние Гуса Хиддинка далеко от оптимального. Он вряд ли способен взяться за серьезный проект и построить его с нуля. Не может Хиддинк и возглавить коллектив на долгий срок, чему мешает его приличный возраст (69 лет). Но есть у голландца одна важная характерная черта. Он не раз доказывал, что за короткий срок может превратить нестабильный захворавший коллектив во что-то приличное, из чего следующий наставник уже сможет лепить новую игру. Возможно, работа в "Челси" является последним шансом Хиддинка заявить о себе с хорошей стороны. Гус такой возможностью обязательно постарается воспользоваться, что пойдет на пользу обеим сторонам.

Результаты и достижения Гуса Хиддинка в 21-м веке