Черышев хочет уйти из «Реала». «Рома» планирует уволить Гарсию. Дайджест событий дня

«Терек» разгромил «Зенит». Насри раскритиковал Вальбуэна. На Гвардиолу появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Набиуллин заинтересовал клубы из Англии и Германии

Агент защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина Томас Цорн рассказал об интересе к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.

"Насчет Набиуллина я общаюсь с клубами из Англии, Германии и России. Мне звонили из нескольких клубов английской премьер-лиги после матчей "Рубина" с "Ливерпулем". Помимо этого, я веду переговоры с тремя большими российскими клубами и одним немецким", - сказал Цорн.

Гвардиола может оказаться в «Арсенале»

Лондонский "Арсенал" собирается вступить в борьбу с "Манчестер Сити" за главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолу.

В том случае, если "канониры" решат расстаться с Арсеном Венгером, Гвардиола будет являться для них первостепенным вариантом. Также Пепа готовы пригласить "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в том случае, если свои должности перестанут занимать Луи ван Гаал и Жозе Моуринью соответственно.

Насри: «Вальбуэна поставил меня в неловкое положение, у него нет права очернять меня в прессе»

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри отверг обвинения в свой адрес о причастности к шантажу партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

"Именно он поставил меня в такое неловкое положение. Я поговорю с Матье. Честно говоря, мне плевать на эту историю с шантажом Вальбуэна. В любом случае, у него нет права очернять меня в прессе или говорить что-то плохое обо мне, когда меня нет рядом", - рассказал Насри.

ФА намерена сократить количество клубов в АПЛ

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк хочет добиться сокращения числа команд, выступающих в АПЛ, с нынешних 20-и до 18-и.

Сообщается, что этот вопрос Дайк собирается обсудить с главой АПЛ Ричардом Скудамором. По мнению футбольного чиновника, что этот шаг поможет английским командам лучше выступать в еврокубках и сэкономит силы игроков для сборной Англии.

«Рома» планирует расстаться с Руди Гарсией

Руководство "Ромы" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Руди Гарсии. Сообщается, что его место может занять наставник "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо.

Это произойдет в том случае, если по итогам нынешнего сезона "Рома" не сумеет добыть ни одного титула. Утверждается, что руководство "волков" уже имеет предварительное согласие Ди Франческо, который с 1997 по 2001 год защищал цвета "Ромы" в качестве футболиста.

Варди стал рекордсменом АПЛ

Нападающий "Лестера" Джейми Варди отличился в матче 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", выведя свою команду вперед на 24-й минуте. Футболист забил в 11-й встрече чемпионата Англии подряд.

Таким образом, Варди превзошел достижение бывшего форварда "МЮ" Рууда ван Нистелроя, которому в 2003 году удалось забить в десяти матчах кряду, и стал единоличным обладателем рекорда.

Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»

РФПЛ. «Терек» победил «Зенит», "Крылья" и "Амкар" разошлись миром, "Кубань" опустила победу над "Уфой"

Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Митришев, 32; 2:0 – Рыбус, 42; 2:1 – Халк, 54; 3:1 – Митришев, 55; 4:1 – Рыбус, 87.

Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовый онлайн матча

Уфа – Кубань (Краснодар) – 2:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Игнатьев, 12; 1:1 – Кротов, 19; 1:2 – Хубулов, 39; 2:2 – Пауревич, 90+1.

Мутко: «Возможно, внесем поправки об использовании микрофона в регламент»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку словам главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против "Терека" (1:4).

"Что не запрещено, то можно. В регламенте по этому поводу ничего нет. Мы дальше, возможно, внесем поправки по данному вопросу. Но сейчас по действующему регламенту это не запрещено. Это равносильно барабанам на трибунах. Мы были с вами на матче Молдавия – Россия. Это здесь Рамзан один кричал, а там все 90 минут человек триста кричали: "Русские — …". И что-то никто не возмущался. А он кричит: "Молодцы", "Вперед", - прокомментировал Мутко выкрики Рамзана Кадырова в микрофон во время матча.

«Терек» - «Зенит» - 4:1. Разгромная победа команды Рахимова (ВИДЕО)