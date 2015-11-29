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  • Черышев хочет уйти из «Реала». «Рома» планирует уволить Гарсию. Дайджест событий дня

Черышев хочет уйти из «Реала». «Рома» планирует уволить Гарсию. Дайджест событий дня

<p><em>«Терек» разгромил «Зенит».  Насри раскритиковал Вальбуэна. На Гвардиолу появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Набиуллин заинтересовал клубы из Англии и Германии</strong></span></p> <p>Агент защитника <a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубина"</a> <a href="https:///player/25475" target="_blank"><strong>Эльмира Набиуллина</strong></a> Томас Цорн рассказал об интересе к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.</p> <p>"Насчет Набиуллина я общаюсь с клубами из Англии, Германии и России. Мне звонили из нескольких клубов английской премьер-лиги после матчей "Рубина" с <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпулем"</a>. Помимо этого, я веду переговоры с тремя большими российскими клубами и одним немецким", - сказал Цорн. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гвардиола может оказаться в «Арсенале»</strong></span></p> <p>Лондонский <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенал"</a> собирается вступить в борьбу с <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> за главного тренера <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <strong><a href="https:///coaches/435" target="_blank">Хосепа Гвардиолу</a></strong>.</p> <p>В том случае, если "канониры" решат расстаться с Арсеном Венгером, Гвардиола будет являться для них первостепенным вариантом. Также Пепа готовы пригласить "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в том случае, если свои должности перестанут занимать Луи ван Гаал и Жозе Моуринью соответственно.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Насри: «Вальбуэна поставил меня в неловкое положение, у него нет права очернять меня в прессе»</strong></span></p> <p>Полузащитник "Манчестер Сити" <a href="https:///player/4120" target="_blank"><strong>Самир Насри</strong></a> отверг <a href="https:///news/450053" target="_blank">обвинения в свой адрес</a> о причастности к шантажу партнера по сборной Франции <strong><a href="https:///player/4123" target="_blank">Матье Вальбуэна</a></strong>.</p> <p>"Именно он поставил меня в такое неловкое положение. Я поговорю с Матье. Честно говоря, мне плевать на эту историю с шантажом Вальбуэна. В любом случае, у него нет права очернять меня в прессе или говорить что-то плохое обо мне, когда меня нет рядом", - рассказал Насри.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>ФА намерена сократить количество клубов в АПЛ</strong></span></p> <p>Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк хочет добиться сокращения числа команд, выступающих в АПЛ, с нынешних 20-и до 18-и.</p> <p>Сообщается, что этот вопрос Дайк собирается обсудить с главой АПЛ Ричардом Скудамором. По мнению футбольного чиновника, что этот шаг поможет английским командам лучше выступать в еврокубках и сэкономит силы игроков для сборной Англии.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448744622_Гарс.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Рома» планирует расстаться с Руди Гарсией</strong></span></p> <p>Руководство <a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Ромы"</a> рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды <strong><a href="https:///coaches/403" target="_blank">Руди Гарсии</a></strong>. Сообщается, что его место может занять наставник <a href="https:///teams/sas" target="_blank">"Сассуоло"</a> <strong><a href="https:///coaches/1552" target="_blank">Эусебио Ди Франческо</a></strong>.</p> <p>Это произойдет в том случае, если по итогам нынешнего сезона "Рома" не сумеет добыть ни одного титула. Утверждается, что руководство "волков" уже имеет предварительное согласие Ди Франческо, который с 1997 по 2001 год защищал цвета "Ромы" в качестве футболиста.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Варди стал рекордсменом АПЛ</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/lei" target="_blank">"Лестера"</a> <a href="https:///player/30074" target="_blank"><strong>Джейми Варди</strong></a> отличился в <a href="https:///online/80257" target="_blank">матче</a> 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", выведя свою команду вперед на 24-й минуте. Футболист забил в 11-й встрече чемпионата Англии подряд.</p> <p>Таким образом, Варди превзошел достижение бывшего форварда "МЮ" Рууда ван Нистелроя, которому в 2003 году удалось забить в десяти матчах кряду, и стал единоличным обладателем рекорда.</p> <p><a href="https:///articles/449154" target="_blank"><strong>Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»</strong></a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128441" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Терек» победил «Зенит», "Крылья" и "Амкар" разошлись миром, "Кубань" опустила победу над "Уфой"</strong></span></p> <p><a href="https:///online/81048" target="_blank"><strong>Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:0)  Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Митришев, 32; 2:0 – Рыбус, 42; 2:1 – Халк, 54; 3:1 – Митришев, 55; 4:1 – Рыбус, 87.</p> <p><strong><a href="https:///online/81045" target="_blank">Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 0:0  Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><a href="https:///online/81047" target="_blank"><strong>Уфа – Кубань (Краснодар) – 2:2 (1:2)  Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Игнатьев, 12; 1:1 – Кротов, 19; 1:2 – Хубулов, 39; 2:2 – Пауревич, 90+1.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко: «Возможно, внесем поправки об использовании микрофона в регламент»</strong></span></p> <p>Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку <a href="https:///news/450200" target="_blank">словам</a> главного тренера <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///coaches/1026" target="_blank"><strong>Андре Виллаш-Боаша</strong></a> в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против "Терека" (1:4).</p> <p>"Что не запрещено, то можно. В регламенте по этому поводу ничего нет. Мы дальше, возможно, внесем поправки по данному вопросу. Но сейчас по действующему регламенту это не запрещено. Это равносильно барабанам на трибунах. Мы были с вами на матче Молдавия – Россия. Это здесь Рамзан один кричал, а там все 90 минут человек триста кричали: "Русские — …". И что-то никто не возмущался. А он кричит: "Молодцы", "Вперед", - прокомментировал Мутко выкрики Рамзана Кадырова в микрофон во время матча.</p> <p><a href="https:///articles/450189" target="_blank"><strong>«Терек» - «Зенит» - 4:1. Разгромная победа команды Рахимова (ВИДЕО)</strong></a></p>

Испания. Примера Испания Реал Лестер Ахмат Арсенал Насри Самир Вальбуэна Матье Черышев Денис Варди Джейми Гвардиола Хосеп
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