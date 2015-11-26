ЦСКА потерпел поражение от «Вольфсбурга». Хомуха уволен из молодежной сборной. Дайджест событий дня

<p><em>Российские клубы отказываются от сборов в Турции. «Барселона» продлит контракт с Неймаром. УЕФА наказал киевское «Динамо» матчами без зрителей. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фергюсон планирует вернуть Роналду в «Манчестер Юнайтед»</strong></span></p> <p>Бывший главный тренер <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> сэр <a href="https:///coaches/116" target="_blank">Алекс Фергюсон</a> собирается вернуть в клуб нападающего "Реала" <a href="https:///player/3671" target="_blank">Криштиану Роналду</a>.</p> <p>Сообщается, что Фергюсон знает о сомнениях португальца и хочет ими воспользоваться. Сам Роналду не исключал своего ухода из "королевского клуба".</p> <p>Напоминаем, что отношения Роналду с нынешним тренером "Реала" Рафаэлем Бенитесом остаются очень натянутыми.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449711">Самые удивительные голевые рекорды </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ройс и Обамеянг не сыграют с «Краснодаром»</strong></span></p> <p>"<a href="https:///teams/brd" target="_blank">Боруссия</a>" Дортмунд прибыла на матч пятого тура группового турнира Лиги Европы в Краснодар. Немцы прилетели в Россию без нескольких лидеров своей команды – против "<a href="https:///teams/kra" target="_blank">Краснодара</a>" не сыграют полузащитники <a href="https:///player/14825" target="_blank"><strong>Марко Ройс</strong></a>,<strong> <a href="https:///player/20444" target="_blank">Синдзи Кагава</a></strong>, нападающий <a href="https:///player/15004" target="_blank"><strong>Пьер-Эмерик Обамеянг</strong></a> и защитник <a href="https:///player/24101" target="_blank"><strong>Пак Чжу Ху</strong></a>. Продолжают находиться в лазарете Нури Шахин и Эрик Дурм.</p> <p>Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы <a href="https:///online/87180" target="_blank">"Краснодар" – "Боруссия"</a> состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игнашевич повредил икроножную мышцу</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///player/150" target="_blank"><strong>Сергей Игнашевич</strong></a> получил травму икроножной мышцы в <a href="https:///online/87040" target="_blank">матче</a> пятого тура Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" (0:2). Об этом сообщил главный тренер армейцев <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> после игры.</p> <p>Футболист получил повреждение в первом тайме и не смог выйти на поле во второй половине встречи. В перерыве он был заменен на Виктора Васина.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/446931">Самые ужасные травмы (Видео, 18+)</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хомуха уволен из молодежной сборной России</strong></span></p> <p>Президент РФС Виталий Мутко объявил об увольнении тренера <a href="https:///teams/rsm" target="_blank">молодежной сборной России</a> <a href="https:///coaches/2116" target="_blank">Дмитрия Хомухи</a>.</p> <p>"Вчера технический комитет подробно разобрал работу тренерского штаба молодежной сборной, и мы пришли к обоюдному согласию прекратить отношения с Дмитрием Хомухой. Желаем ему удачи. Он хочет попробовать себя в профессиональном футболе. По кандидатуре нового главного тренера будем консультироваться с Леонидом Слуцким", – заявил Мутко.</p> <p>Напомним, что сборную России Хомуха возглавил в августе. Команда неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года, потерпев три поражения в четырех матчах, что ставит под вопрос попадание в финальную стадию турнира.</p> <p><img alt="" src="http://e2.365dm.com/15/10/768x432/neymar-barcelona-football_3360103.jpg?20151006124610" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Барселона» продлит контракт с Неймаром</strong></span></p> <p>В ближайшее время контракт бразильского нападающего <strong><a href="https:///player/21364" target="_blank">Неймара</a> </strong>с "<a href="https:///teams/bar" target="_blank">Барселоной</a>" будет продлен. В честь этого события будет проведена специальная пресс-конференция на "Камп Ноу". Стоит отметить, что текущий контракт форварда с "Барселоной" рассчитан до середины 2018 года.</p> <p>По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/449385">Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Четыре российских клуба отказались от сборов в Турции</strong></span></p> <p>Исполком РФС порекомендовал российским клубам воздержаться от проведения сборов в Турции в связи с обострением российско-турецких отношений. Несколько клубов уже отреагировали на данную рекомендацию.</p> <p>"Ранее у нас был запланирован второй-третий сбор в Турции, но это было до недавних событий в мире. Но договоры мы не заключали. Думаю, мы будем действовать в тех же рамках, что и все клубы России, по согласованной политике всех клубов, согласно рекомендации РФС", – рассказал заместитель генерального директора <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a> Нурбий Хакунов.</p> <p>Что касается других клубов, то <a href="https:///teams/ufa" target="_blank">"Уфа"</a> проведет первый сбор на Кипре. Место для остальных сборов пока находится под вопросом. Краснодарская <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубань"</a> также поддержала рекомендацию РФС, отказавшись от традиционных сборов в Турции. У столичного "<a href="https:///teams/spa" target="_blank">Спартака</a>" было запланировано семь сборов в зимнюю паузу в Турции: по три - у дубля и "Спартака-2", один – у основной команды. Учитывая рекомендации РФС, которые были даны сегодня на заседании исполкома, руководство столичного клуба приняло решение отменить их все.</p> <p>Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкой армией.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Киевское «Динамо» проведет два матча без зрителей</strong></span></p> <p>Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел беспорядки, которые произошли <a href="https:///online/87005" target="_blank">20 октября в матче Лиги чемпионов</a> "<a href="https:///teams/dmk" target="_blank">Динамо</a>" – "<a href="https:///teams/che" target="_blank">Челси</a>", и принял решение о проведении двух ближайших домашних матчей клуба в еврокубках за закрытыми дверями. Также на один домашний матч распространяется отложенное наказание с испытательным сроком в три года. Таким образом, болельщики не смогут поддержать команду <a href="https:///coaches/2262" target="_blank"><strong>Сергея Реброва</strong></a> в решающем матче Лиги чемпионов против "Маккаби" и ходе первой встречи 1/8 финала в случае выхода в плей-офф. Кроме того, "Динамо" придется выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.</p> <p>Причиной для таких санкций стало расистское поведение фанатов, беспорядки на трибунах и заблокированные проходы для зрителей. Ранее президент Украины <strong>Петр Порошенко</strong> высказал <a href="https:///news/449558" target="_blank">свое мнение относительно инцидента</a>, произошедшего на трибунах матча.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Вольфсбургу» и потерял шансы на выход в плей-офф и другие результаты</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/87040" target="_blank">матче</a> пятого тура Лиги чемпионов <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> проиграл <a href="https:///teams/wol" target="_blank">"Вольфсбургу"</a> со счетом 0:2. Судьбу матча решили автогол <a href="https:///player/141" target="_blank"><strong>Игоря</strong> <strong>Акинфеева</strong></a> и мяч <a href="https:///player/14850" target="_blank"><strong>Андре Шюррле</strong></a>. Таким образом, армейцы лишились шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/87040" target="_blank"><strong>ЦСКА (Россия) – Вольфсбург (Германия) – 0:2 (0:0)</strong> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Акинфеев (в свои ворота), 66; 0:2 – Шюррле, 87.</p> <p><strong><a href="https:///online/87044" target="_blank">Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСВ (Голландия) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87042" target="_blank">Шахтер (Украина) – Реал (Испания) – 3:4 (0:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Роналду, 18; 0:2 – Модрич, 50; 0:3 – Карвахаль, 52; 0:4 – Роналду, 70; 1:4 – Тейшейра (с пенальти), 78; 2:4 – Дентиньо, 83; 3:4 – Тейшейра, 89.</p> <p><strong><a href="https:///online/87043" target="_blank">Мальме (Швеция) – ПСЖ (Франция) – 0:5 (0:2)</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Рабьо, 3; 0:2 – Ди Мария, 14; 0:3 – Ибрагимович, 50; 0:4 – Ди Мария, 68; 0:5 – Моура, 82.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87041" target="_blank">Астана (Казахстан) – Бенфика (Португалия) – 2:2 (2:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Твумаси, 19; 2:0 – Аничич, 31; 2:1 – Хименес, 40; 2:2 – Хименес, 73.</p> <p><strong><a href="https:///online/87045" target="_blank">Атлетико (Испания) – Галатасарай (Турция) – 2:0 (1:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Гризманн, 13; 2:0 – Гризманн, 65.</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87046" target="_blank">Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (1:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Манджукич, 18.</p> <p><strong><a href="https:///online/87047" target="_blank">Боруссия М (Германия) – Севилья (Испания) – 4:2 (1:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Штиндль, 29; 2:0 – Джонсон, 68; 3:0 – Раффаэл, 78; 1:3 – Витоло, 82; 4:1 – Штиндль, 83; 4:2 – Банега (с пенальти), 90.</p>