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  • Джордж Бест: каким был главный плейбой мирового футбола XX века

Джордж Бест: каким был главный плейбой мирового футбола XX века

10 лет назад из жизни ушел Джордж Бест. Давайте посмотрим на редкие фото легендарного футболиста.

Мы хорошо знаем, как все закончилось. Алкоголь и трагически ранняя смерть. Но в расцвете сил никто не был более живым, чем Джордж Бест. Сегодня, десять лет спустя со дня его смерти, мы покажем неопубликованные и редкие фото великого футболиста.

Они отправят вас во времена, когда Бест был лучшим футболистом Европы и знаменитостью мировой величины, уровня Пеле и Мохаммеда Али. Когда парень из Белфаста был королем мира…

1948 год: Молодой Бест играет в футбол на улице, семейное фото

1 января 1965 года: Джордж отмечает Новый год, приехав на тренировку на новенькой машине

1 октября 1966 года: Бест собирается прокатить свою девушку, мисс Великобритания, Дженнифер Лоув

13 марта 1966 года: Бест получает кличку "Эль Битл", после того как возвращается в сомбреро после победы над "Бенфикой"

10 декабря 1966 года: Бест забивает пенальти в ворота "Ливерпуля"

5 сентября 1967 года: Бест и его друг Майк Саммерби в центре внимания на пляже Мальорки

2 декабря 1967 года: Бест забивает головой в ворота гоклипера "Вест Брома" Джона Осборна. В конце сезона "МЮ" выиграет Кубок чемпионов

29 мая 1968 года: Бест и Бобби Чарльтон отмечают победу над "Бенфикой" в финале на "Уэмбли" (4:1)

1968 год: Бокал вина с девушкой, Евой Харальдстед

28 января 1969 года: Бест отмечает окончание шестимесячного запрета на вождение поездкой по магазинам

19 апреля 1969 года: Мэтт Басби с гордостью смотрит, как Бест получает Золотой мяч

1  июня 1969 года: Пара катается на катамаране

1  июня 1969 года: Они совершенно не стесняются быть в центре внимания

1  августа 1969 года: Ребята просят автограф после тренировки

17 октября 1969 года: Новая машина

16  декабря 1969 года: С Саммерсби и моделями на благотворительном кинопоказе от "Одеон Синема" в Манчестере

4 января 1970 года: Фанаты атакуют Беста, когда он уходит с поля в матче Кубка в Ипсвиче

19 марта 1970 год: Бест с певцом Доном Фардоном рядом со своим новым бутиком

11 августа 1970 года: С Сив Хедерби у дома в Чешире

Вид дома:

1 ноября 1970 года: Бест был настолько популярен, что даже у сына Билли Бремнера, который выступал за соперничающий с "Юнайтед" "Лидс", висел на стене не портрет отца, а фото нападающего

1 мая 1972 года: Бест в Марбелье, Испания

1 мая 1972: В Марбелье Бест отметил свой 26-й день рождения, объявив, что заканчивает карьеру

February 4 1976: В собственном ночном клубе

February 5 1977: Бест и подружки журнала "Плейбой" в лондонском "Гросвенор Хауз"



По материалам mirror.co.uk

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Лидс
Комментарии (9)
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footballsmile
1448476978
"Редкие и неопубликованные фото" (с)? Если вы их взяли на Mirror, то это значит, что они уже опубликованные все-таки :))
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Тот еще Бобер
1448480638
хотелось бы увидеть продолжение)
Ответить
KoLyaNN
1448516645
Закончил карьеру в 26 лет?
Ответить
MariupolFERD
1448520914
Спасибо, интересно
Ответить
Gwynbleidd
1448523056
Да... Суров Бест в 26 выиграть все и закончить карьеру... Рональдиньо тоже примерно в этом возрасте закончил играть в футбол...
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Schicko_008
1448545367
Это просто ложь! Бест провел свой последний матч (и, кстати, в нем забил свой последний гол) в 1983 году, когда ему было 37 лет!) Всего он забил 254 гола за клубы и 9 голов за сборную. Суммарный результат в 263 гола сравним с результатами на данный момент Торреса (264), Ван Перси (267), Оуэна (262), Диего Милито (259), Левандовски (259).
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2013
1448568559
Что любопытно. Он был человеком абсолютно не атлетичного сложения. Даже ноги его. Посмотрите на снимок, где их хорошо видно. Допустим на водном велосипеде. Тонкие икры и бёдра. Не жилистые и не мускулистые. И такой феноменальный игрок.... Так бывает нередко. Часть из великих футболистов имели весьма хилое телосложение от природы. Хотя бывают и громилы типа Ибрагимовича или Руни.
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тоширо
1448745964
Последний официальный матч в своей карьере Бест сыграл в феврале 1984 года за североирландскую команду «Тобермор Юнайтед», выйдя на поле против «Баллимина Юнайтед» в рамках розыгрыша Кубка Северной Ирландии. Матч закончился разгромом «Тобермора» со счётом 0:7. 8 августа 1988 года на «Уиндзор Парк» состоялся прощальный матч Беста. На трибунах присутствовали сэр Мэтт Басби и Боб Бишоп, скаут «Манчестер Юнайтед», обнаруживший талант североирландца. В матче принимали участие Пат Дженнингс, Осси Ардилес и Лиам Брэди. Бест забил дважды: первый гол — ударом из-за пределов штрафной, второй — с пенальти.
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proеzd2
1458379752
Помним всегда! наш человек,жил полной жизнью.
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