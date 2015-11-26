Джордж Бест: каким был главный плейбой мирового футбола XX века

10 лет назад из жизни ушел Джордж Бест. Давайте посмотрим на редкие фото легендарного футболиста.

Мы хорошо знаем, как все закончилось. Алкоголь и трагически ранняя смерть. Но в расцвете сил никто не был более живым, чем Джордж Бест. Сегодня, десять лет спустя со дня его смерти, мы покажем неопубликованные и редкие фото великого футболиста.

Они отправят вас во времена, когда Бест был лучшим футболистом Европы и знаменитостью мировой величины, уровня Пеле и Мохаммеда Али. Когда парень из Белфаста был королем мира…

1948 год: Молодой Бест играет в футбол на улице, семейное фото

1 января 1965 года: Джордж отмечает Новый год, приехав на тренировку на новенькой машине

1 октября 1966 года: Бест собирается прокатить свою девушку, мисс Великобритания, Дженнифер Лоув

13 марта 1966 года: Бест получает кличку "Эль Битл", после того как возвращается в сомбреро после победы над "Бенфикой"

10 декабря 1966 года: Бест забивает пенальти в ворота "Ливерпуля"

5 сентября 1967 года: Бест и его друг Майк Саммерби в центре внимания на пляже Мальорки

2 декабря 1967 года: Бест забивает головой в ворота гоклипера "Вест Брома" Джона Осборна. В конце сезона "МЮ" выиграет Кубок чемпионов

29 мая 1968 года: Бест и Бобби Чарльтон отмечают победу над "Бенфикой" в финале на "Уэмбли" (4:1)

1968 год: Бокал вина с девушкой, Евой Харальдстед

28 января 1969 года: Бест отмечает окончание шестимесячного запрета на вождение поездкой по магазинам

19 апреля 1969 года: Мэтт Басби с гордостью смотрит, как Бест получает Золотой мяч

1 июня 1969 года: Пара катается на катамаране

1 июня 1969 года: Они совершенно не стесняются быть в центре внимания

1 августа 1969 года: Ребята просят автограф после тренировки

17 октября 1969 года: Новая машина

16 декабря 1969 года: С Саммерсби и моделями на благотворительном кинопоказе от "Одеон Синема" в Манчестере

4 января 1970 года: Фанаты атакуют Беста, когда он уходит с поля в матче Кубка в Ипсвиче

19 марта 1970 год: Бест с певцом Доном Фардоном рядом со своим новым бутиком

11 августа 1970 года: С Сив Хедерби у дома в Чешире

Вид дома:

1 ноября 1970 года: Бест был настолько популярен, что даже у сына Билли Бремнера, который выступал за соперничающий с "Юнайтед" "Лидс", висел на стене не портрет отца, а фото нападающего

1 мая 1972 года: Бест в Марбелье, Испания

1 мая 1972: В Марбелье Бест отметил свой 26-й день рождения, объявив, что заканчивает карьеру

February 4 1976: В собственном ночном клубе

February 5 1977: Бест и подружки журнала "Плейбой" в лондонском "Гросвенор Хауз"





По материалам mirror.co.uk