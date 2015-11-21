Роман Нойштедтер: кого собрался натурализовать Мутко для сборной России

Пока лимит на легионеров расчищает россиянам дорогу в стартовый состав клубов, помощь Леониду Слуцкому может прийти с противоположной стороны. В прессе все активнее циркулируют слухи о скорой натурализации кого-нибудь из иностранцев. "Бомбардир" выясняет, стоит ли болельщикам сборной разучивать труднопроизносимую фамилию Нойштедтер.

Кого уже натурализовал Мутко

Многолетний пресс-атташе национальной сборной Илья Казаков написал у себя в фэйсбуке, что почти уверен: к Евро-2016 натурализуют Романа Нойштедтера из "Шальке". Страничка Казакова, конечно, не ИТАР-ТАСС, но близость к кругам, владеющим информацией, делает Илью Аркадьевича источником, заслуживающим доверия. Да и не с бухты-барахты он решил выдать инсайд. Чуть ранее о возможности появления в сборной легионера заявил Виталий Мутко.

По словам президента РФС, натурализация входит в концепцию подготовки сборной России к турниру. Решать задачу подъема национального спорта путем его интернационализации Виталию Леонтьевичу не привыкать. На триумфальной зимней Олимпиаде в Сочи 10 из 33 медалей российской сборной завоевали натурализованные спортсмены. И если украинку Татьяну Волосожар можно отнести сюда с некоторой натяжкой, то кореец Виктор Ан, взявший аж три "золота", и американец Вик Уайлд вписываются на все сто.

Кто такой Роман Нойштедтер

В детстве жизнь побросала хавбека "Шальке" по миру. Роман родился в Днепропетровске, где играл его отец. Рос мальчик в Киргизии, но когда Нойштедтер-старший подписал долгосрочный контракт с "Майнцем", Рома перебрался в Германию. В 4 года язык дается легко, да и в целом проблем с адаптацией обычно не возникает. Однако русским Нойштедтер владеет тоже.

Всю профессиональную карьеру Роман провел в Германии. Довольно долго выступал за вторую команду отцовского "Майнца", параллельно попадая в молодежные немецкие сборные. В 2009 перспективного хавбека забрала менхенгладбахская "Боруссия", где Люсьен Фавр сколотил dream-team с Марко Ройсом и компанией. Не последнюю роль в этом оркестре исполнял и Нойштедтер – чтобы на рояле играли, кто-то должен его таскать.

В 2012 Роман ушел на повышение в Гельзенкирхен, где сходу стал игроком основы. Все это время Нойштедтер не оставлял идеи выступать за сборную Украины. Ради этого он был даже готов отказаться от немецкого паспорта, несмотря на пару товарняков в составе Бундестим. Однако на исторической родине полузащитник так и остался невостребованным. Впрочем, с Тимощуком конкурировать было бы непросто любому. Сейчас 27-летний хавбек уже не очень рассчитывает на прозрение Украинской Федерации, да и в сборную Германии Лев его давно не зовет.

Зачем Нойштедтер сборной России

Мощный, габаритный (190/83) футболист, способный сыграть как в опорной зоне, так и в центре обороны. Особенно важно второе – как ни крути, а Евро-2016 совершенно точно должно стать последним крупным турниром Игнашевича. Не сильно моложе его братья Березуцкие, а достойной альтернативы армейским защитникам по-прежнему нет. Правда, есть одно "но": Нойштедтер, как и большинство наших хавбеков, играющих в опорной зоне, – переученный атакующий полузащитник.

В молодости Роман играл на позиции "десятки" или справа. Знакомая ситуация, скажут вам Дзагоев, Файзулин, Глушаков и Денисов. В оборону из-за отменных физических данных Нойштедтера пытались опустить еще тогда, но самого игрока такие перспективы не прельщали. Ниже опорной зоны играть он не хотел. Однако годы, проведенные на позиции разрушителя, берут свое. Постепенно Нойштедтер наловчился в перехватах, зато его передачи с каждым годом имели все менее обостряющий характер. Новый сезон хавбек начал в центре обороны, где постепенно осваивается.

Сильная сторона Романа – разумеется, пас. Нойштедтер способен выдать качественную передачу на любую дистанцию и может быть полезен как человек, начинающий атаки из глубины. Он здорово читает игру, уверенно действуя на перехвате, что позволяет свести к минимуму количество фолов и наказаний за них. При использовании в опорной зоне Нойштедтер заметно превосходит любого из наших полузащитников по физическим данным и, соответственно, выглядит предпочтительнее в борьбе на втором этаже. Бонусом к этому – типично немецкая собранность и концентрация.

Особенности национальной обороны. Почему сборная России впервые провалилась при Слуцком

Почему именно Нойштедтер

Волна поиска репатриантов за рубежом пришлась на начало 10-х. Нойштедтера сватали в команду еще тогда. А вместе с ним – Бека, Вольфа, Рауша, Демидова, Меркеля и прочих. Большинство из них благополучно сходит с авансцены, оставив лучшие годы позади. Подававший большие надежды Меркель так и не раскрылся. Хавбек уже играет за Казахстан. Нойштедтер из всех вышеперечисленных, пожалуй, самый стабильный. Единственный серьезный спад у немецкого украинца случился на полсезона в 2013 году, но с тех пор Роман давно встал на ноги.

В последнее время внимание общественности в основном было приковано к внутреннему первенству. Веллитона так и не натурализовали, после чего бразилец благополучно сдулся. Ари тоже хотел получить паспорт, но процесс затянулся, и желания играть за Россию поубавилось. Сейчас форвард не слишком впечатляет, к тому же на днях разменяет третий десяток. Гильерме русифицировали, но вряд ли он вытеснит из состава Акинфеева. Марио Фернандес – бесспорно, усиление. Однако бразилец не потерял шансов играть за собственную сборную. Кроме того, справа есть Смольников, который едва ли ощутимо слабее. Жоаозиньо выбила из колеи тяжелейшая травма, и пока непонятно, обретет ли краснодарский малыш былые кондиции. Пожалуй, мог бы пригодиться Йоан Молло, однако француз в России всего несколько месяцев. Надо ли оно ему и нам – вопрос.

***

Если россияне, усиленные парой легионеров, вдруг возьмут медали во Франции, вряд ли кто-то будет расстроен. Главное, чтобы сборникам после Евро не пришлось цитировать Константина Зырянова. Тогда и Виталию Леонтьевичу припомнят всех Нойштедтеров.

[poll id=896]

Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей "Бомбардира"