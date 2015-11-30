Футбол под угрозой. Какие крупные турниры были близки к срыву

В свете последних событий во Франции будущий чемпионат Европы становится одним из самых потенциально небезопасных турниров в истории футбола. "Бомбардир" вспоминает другие представительские турниры на уровне сборных, которые оказывались под угрозой срыва по различным причинам.

Финансовые трудности пионеров ЧМ

Изначально, практически каждый чемпионат мира находился под вопросом – в первую очередь по причинам финансовых сложностей у потенциальных участников. Экономический кризис 1929 года помешал принять участие в ЧМ-1930 в Уругвае многим европейским сборным – за два месяца до начала турнира отказались совершать дорогостоящее путешествие все команды. Только личные связи знаменитого Жюля Римэ и финансовые гарантии уругвайцев помогли уговорить Румынию, Бельгию и Югославию принять участие в турнире. Францию же на ЧМ препроводил лично его идейный вдохновитель на одном пароходе с бельгийцами и знаменитой статуэткой Нике.

Если ЧМ-1934 и ЧМ-1938 проходили в Европе и были успешными с финансовой точки зрения для участников и организаторов, то следующим чемпионатом мира, который оказался под угрозой срыва, был первый послевоенный – в 1950 году в Бразилии. Загвоздка опять была в финансовых трудностях – вся Европа лежала в послевоенных руинах, во многих странах футбол опустился до уровня любительского, а ряд государств, в частности Германия, были исключены из ФИФА по политическим мотивам.

Бразилию, как место проведения чемпионата мира, выбрали по вполне прагматичным причинам – в стране с небывалой вместимостью стадионов ("Маракана" могла принять за игру 200 000 зрителей!) ФИФА планировала заработать нереальные для того времени деньги. Два следующих ЧМ сразу же отдали двум единственным странам, не пострадавшим в Европе от Второй Мировой войны – Швейцарии (ЧМ-1954) и Швеции (ЧМ-1958), что вынуждало их в обязательном порядке ехать в Бразилию. Но большинство европейских сборных, как и в 1930 году, отказывались от участия из-за экономических и политических проблем.

Трудности были не только в Европе, но и в самой Южной Америке – в Аргентине в 1949 году разгорелся скандал, переросший в забастовку футболистов и множество лучших игроков (в частности Альфредо ди Стефано) перебрались в богатую, но не признанную ФИФА колумбийскую лигу Димайор. В итоге ЧМ все же состоялся, хоть из первоначальных 16-ти участников согласились сыграть только 13 команд, а Европу представляли лишь Швейцария, Югославия, Испания, Англия и Швеция с Италией.

Чемпионат мира в разрушенной стране

Чемпионат мира 1962 года пообещали провести в Южной Америке, после двух турниров в Европе. Несмотря на желание провести ЧМ немцев и итальянцев, выбор у ФИФА был прост – Аргентина или Чили. Изначально чилийская заявка выглядела откровенно ущербной на фоне Аргентины – нищая страна, растянувшая вдоль Анд и, как следствие – не располагавшая удобной инфраструктурой против европеизированной Аргентины.

Но, как это часто бывает, благодаря энтузиазму одного человека – главы заявочного комитета Чили и федерации футбола этой страны Карлоса Диттборна, его красноречию и умению убеждать, именно чилийцы сенсационно получили право на проведение ЧМ. На Конгрессе ФИФА в 1956 году, где решалась судьба страны-хозяйки чемпионата мира, Диттборн закончил свою пламенную речь гениальной фразой: "Потому что у нас нет ничего, мы сделаем все!". 32 голоса за Чили, 10 – за Аргентину и решающей здесь во многом стала поддержка Чили со стороны СССР и соцлагеря.

Увы, но к объективным трудностям, которые ожидали Чили в процессе подготовки к турниру (необходимость отремонтировать и построить массу стадионов) прибавился ужасный форс-мажор – сильнейшее в ХХ веке на планете землетрясение, которое случилось 22 мая 1960 года неподалеку от чилийского порта Вальдивия. Эпицентр землетрясения находился в океане, а разрушения случились по всей длине этого зажатого между горами государства. Ущерб и без того нищей страны оценивался в 700 миллионов долларов, которые в то время были гораздо более серьезной суммой, чем эквивалент американской валюты сейчас.

Число человеческих жертв для землетрясения такого рода было сравнительно небольшим – около 5000 человек, что объяснялось слабой заселенностью страны. Но организаторов ЧМ и ФИФА во всем этом деле в первую очередь интересовали вопросы безопасности стадионов, а также способность Чили продолжить подготовку к ЧМ. В такой ситуации даже энтузиаст Диттборн ратовал за то, чтобы отдать весь бюджет ЧМ на ликвидацию разрушений землетрясения, а Италия и ФРГ уже готовы были подхватить у Чили выпавшее из рук знамя, но в ФИФА решили не менять место проведения турнира, лишь немного подкорректировав его бюджет.

После тщательной ревизии стадионов, пригодными для проведения игр были признаны четыре – в Винья-дель-Мар, Арике, Сантьяго и Ранкагуа. Их ремонтом и обеспечением безопасности занимались частные структуры, но, в общем и целом, посыл был таков – гостям Чили обещали радушие, но не комфорт, предлагая с пониманием отнестись к трудностям разрушенной преддверии ЧМ страны. Интересно, что чемпионаты мира и землетрясения в Америке ходят парой – следующий трагический катаклизм в Южной Америке состоялся как раз в день открытия ЧМ-1970 в Мексике – в Перу в результате страшной катастрофы погибло порядка 65 000 человек.

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Лучше поздно, чем никогда

Чемпионат мира-1974 в Германии проходил сразу же после теракта на ОИ-1972 в Мюнхене и отличался повышенными мерами безопасности. На олимпийских играх немцы специально старались создать дружественную атмосферу, из-за чего уровень охраны в олимпийской деревне был ослаблен, что и стало косвенной причиной развернувшейся трагедии. Напомним, что ввиду недопущения на ОИ палестинской команды террористическая организация "Черный сентябрь" захватила в заложники делегацию Израиля, что и привело к гибели 11-ти членов израильской сборной и немецкого полицейского.

Перед началом Олимпиады организаторы попросили немецкого психолога доктора Георга Зибера составить все возможные сценарии террористических угроз, и он разработал 26 возможных угроз, над предотвращением которых придется поработать. Под номером 21 было смоделирована ровно та ситуация, которая в итоге и случилась – захват израильской делегации палестинскими террористами с последующим требованием освободить заключенных преступников и предоставить самолет для вылета из Германии. Но организаторы Олимпиады сознательно не захотели выполнить все меры безопасности, чтобы не нарушать дружественную атмосферу и в итоге случилось то, что случилось.

На чемпионате мира по футболу все было куда серьезнее, но организаторам немецкого ЧМ во многом повезло, что не было ни одной команды из Азии – израильтян выбила Южная Корея, а самих корейцев обыграли в решающем матче австралийцы. Тогда Океания и Азия отбирались на ЧМ вместе и имели всего одну путевку.

В любом случае немцы сделали правильные, пусть и запоздалые выводы из трагедии – впервые на каждом матче выделялись места для тысячи полицейских, которые были заложены в проекты стадионов при их реконструкции. Все гостиницы и тренировочные лагеря сборных находились под круглосуточной охраной, в полной готовности находились специальные армейские подразделения.

Хунта футболу не помеха

Следующим южноамериканским чемпионатом, проведение которого было под вопросом (а были другие?) стал аргентинский в 1978 году. Страна, которую прокинули в 1962 году, получила твердое обещание ФИФА получить ЧМ в ближайшее время и на Конгрессе ФИФА в 1966 году Аргентине все же отдали ЧМ-1978. При этом в ФИФА решили расширить количество участников до 24-х, но аргентинцы, тяжело вздохнув, отметили, что им бы справиться с 16-ю. А затем в конце марта 1976 года в стране произошел военный переворот, и к власти пришла хунта во главе с генералом Виделой, что сразу же поставило под сомнения возможность проведения ЧМ в Аргентине.

Во-первых, сами военные изначально не горели желанием тратить деньги на футбол, а во-вторых, многие потенциальные участники просто боялись ехать в раздираемую гражданской войной страну. Но Видела быстро успокоил своих подчиненных, дав команду готовиться к ЧМ, а когда неизвестными был убит глава оргкомитета Актис, на его место назначили знаменитого адмирала Карлоса Лакоста и дело потихоньку пошло – ФИФА выделила кредит, а Видела – десять процентов национального бюджета.

Практически все время, предварявшее началу турнира, европейские страны грозились бойкотировать турнир, желая перенести его в Бельгию и Голландию, но в итоге в Аргентину поехали все. В СССР к режиму Варелы отнеслись нейтрально, а тему бойкота быстро сделала неактуальной сборная, провалившая отбор.

И снова землетрясения. На сей раз два!

Ну а самым многострадальным стал тот турнир, который многие считают одним из лучших в истории – чемпионат мира-1986. По принципу ротации турниров его нельзя было проводить в Европе, и единственным реальным вариантом за пределами Старого Света стала Колумбия, где обещались возвести новые стадионы и реконструировать старые. В ноябре 1979 года Колумбия по устоявшейся традиции ЧМ в Южной Америки подверглась тяжелому природному испытанию – землетрясение и вызванное им цунами забрали жизни 125-ти человек и спровоцировали немалые разрушения. Масса оппозиционных партий тут же стали противниками ЧМ, предлагая перенаправить средства на восстановление школ и больниц, и в итоге подготовка застопорилась.

После девяти лет разговоров, прений в парламенте Колумбии, переговоров между ФИФА и правительством страны оказалось, что Колумбия все же не способна провести турнир. До чемпионата мира оставалось всего три года и потому как альтернатива рассматривались лишь экономически развитые США и Бразилия, а также проводившая недавно чемпионат мира Мексика. В итоге неожиданно отдали предпочтение именно ей, так как вариант с США ФИФА не понравился необходимостью иметь дело с частными инвесторами, тогда как руководители футбола предпочитали иметь дело с правительством.

И надо же такому случиться, что по удивительной и мистической традиции 19 сентября 1985 года Мексику накрыло… землетрясение. Погибло около 9000 человек, а более ста тысяч остались без крова над головой. К счастью, все стадионы находились в отдалении от побережья и не пострадали, а мексиканское правительство, после двух дней раздумий, гарантировало, что турнир пройдет несмотря ни на что, и Мексика изыщет средства, несмотря на необходимость отстраивать страну. В итоге турнир действительно получился одним из самых ярких и запомнился феерической игрой Диего Марадоны (всему миру), трагическим поражением сборной СССР от Бельгии (нам) и приятной атмосферой всеобщего праздника.

Как видим, в ФИФА и УЕФА как подразделении всемирной футбольной организации не принято сомневаться в способности обеспечить безопасность и должный уровень подготовки выбранных для проведения представительских турниров стран. А это значит, что вопрос о замене Франции как страны-организатора Евро-2016 вряд ли будет всерьез подыматься, а вот над беспрецедентными мерами безопасности придется поработать, но это, кажется, главный вопрос для Франции не только в футбольном разрезе.

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