Алексей Сафонов: «Для Роналду важнее класико, а не игра против сборной России»

<p><em>Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» выразил свое мнение относительно двух предстоящих товарищеских игр сборной России, а также оценил шансы трех новичков на дебют в национальной команде.</em></p> <p><strong>- В субботу нам предстоит провести первую товарищескую игру - с Португалией. Ожидаете ли зрелищного футбола?</strong></p> <p>- Команды будут раскрепощены. Так как встреча носит характер товарищеской, ответственность не будет давить на футболистов. Мне кажется, что наши соперники постараются показать все, на что способны. Многие игроки в сборных Хорватии и Португалии выступают не в столь именитых клубах, поэтому постараются вытащить «золотой» билет в российскую Премьер-лигу. Наша команда также приложит все силы, чтобы порадовать своей игрой. Единственное, что меня смущает – это качество поля, так как в том регионе не так давно были сильные дожди. Зато у Слуцкого, у которого до этого момента не было права на ошибку, появится возможность поэкспериментировать. Но уверен, что с португальцами на поле у нас выйдут все сильнейшие, а с хорватами будет ротация состава.</p> <p><strong>- Криштиану Роналду не приедет в Россию. На сколько его отсутствие изменит игру нашего соперника? Лидер «Реала» в своей сборной играет ключевую роль.</strong></p> <p>- Согласен, что он ключевая фигура, но Португалия сама по себе команда неплохая, хорошо обращающаяся с мячом. В составе этой сборной собрано много техничных футболистов. Да, хотелось увидеть у нас Криштиану, исполнители такого уровня не так часто приезжают к нам, но для него на первом месте сейчас класико. Если бы встреча прошла в Лондоне, то он еще и мог бы приехать, но зачем ему лететь в Краснодар? Однако тем интереснее будет поединок.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447445684_Дзб.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Сильно ли португальцы теперь перестроят тактику?</strong></p> <p>- Конечно, но у тех команд, которые готовятся к чемпионату Европы, должны быть в арсенале разные тактики под разных соперников. Сейчас самое время, чтобы все проверить на практике и дать возможность проявить себя ближайшему резерву. Те, кто уже отобрался на ЧЕ-2016, сейчас будут максимально экспериментировать.</p> <p><strong>- В составе сборной России значится три дебютанта: Виктор Васин, Артур Юсупов и Владислав Игнатьев. Заслужили ли эти ребята вызова в национальную команду?</strong></p> <p>- Васина Слуцкий видит на тренировках ЦСКА. Понятно, что позицию центрального защитника в перспективе придется освежать, ведь Березуцкие и Игнашевич не будут вечно играть, нам нужен запас прочности. Потенциальных сменщиков надо постепенно вводить в состав, плюс эмоциональный всплеск от вызова в национальную команду должен положительно сказаться. Игнатьев проводит один из лучших сезонов. Мне очень нравится, как он выглядит, очень интересный игрок, по его кандидатуре никаких лишних вопросов не возникает. Не удивлюсь, что он может в скором времени оказаться в одном из московских клубов или в «Зените». За ним будут пристально следить. Юсупов по потенциалу очень хорош. Понятно, что в «Динамо» у него было гораздо больше игрового времени, поэтому и Слуцкий хочет посмотреть на него сейчас. В любом случае у россиян должна быть обойма, чтобы было кем заменить травмированных лидеров.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/445076" target="_blank"><strong>Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447445702_Слуцкий.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- В ближайших играх кто-то из них получит шанс проявить себя или пока им дали лишь оценить атмосферу в национальной команде?</strong></p> <p>- Не знаю. У меня такое предчувствие, что их не стали бы просто так выдергивать из расположения своих клубов, так что вполне возможно, что с Хорватией игровое время должны получить все трое.</p> <p><strong>- Перенос товарищеских игр из московского региона на юг – это оправдано? Уверен, что и в столице на два поединка пришло бы много народу посмотреть.</strong></p> <p>- Давайте объективно говорить, что на периферии народ изголодался по футболу такого уровня. У нас же хотят как можно сильнее популяризировать данный вид спорта, тем более в Ростове и Краснодаре будет потеплее, газон получше. Мне нравится такая тенденция, когда сборная России выезжает за пределы московского региона.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447445655_Ребров.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Много ли пищи для размышления дадут предстоящие два поединка? Слуцкий обычно не очень любит вносить коррективы в игровую схему.</strong></p> <p>- Повторюсь, для Слуцкого сейчас такие матчи очень нужны – он опробует какие-то свои заготовки, посмотрит в деле новых футболистов. Та ситуация, когда он принял национальную команду, не позволяла никаких вольностей – нужно было вырывать очки у соперника любой ценой.</p> <p><strong>- Как относитесь к тому, что из списка игроков сборной России убрали вратаря Сергея Рыжикова, который является вашим клиентом? Он ведь проводит весьма неплохой сезон.</strong></p> <p>- Абсолютно нормально, ведь тут всегда последнее слово за тренерским штабом. Да, он заслуживает, на мой взгляд, нахождения в национальной команде, но тренер вратарей Сергей Овчинников заявил, что никто из списка кандидатов в сборную России не вычеркнут. Возможно, для Сергея так будет и лучше, ведь казанский «Рубин» не слишком удачно выступает в чемпионате, плюс есть нагрузка в виде Лиги Европы. Лишнее время, проведенное с семьей, снимет с него лишнюю эмоциональную нагрузку. Мне нравится и Беленов, тоже заслуживающий вызова в сборную. Можно посмотреть и Станислава Крицюка, который в Португалии провел ряд неплохих встреч. Неплохие впечатления своей игрой оставлял Давид Юрченко из «Уфы». Если бы у нас такое положение дел, как и у вратарей, было у нападающих – проблем у Слуцкого не было бы совсем.</p> <p><a href="https:///articles/448493" target="_blank"><strong>Назад в СССР. Как сборная России вновь стала негласным чемпионом мира</strong></a></p>